

PUBG Mobile EMEA ligi başlıyor | PUBG Mobile EMEA ligi ile ilgili tüm detaylar

Geçtiğimiz günlerde yeni 1.0 güncellemesi yayınlanan dünyanın en popüler mobil oyunu PUBG MOBILE içinde Türkiye’nin de bulunduğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesi için yeni bir espor ligi duyurdu. Bu yeni ligle birlikte PUBG MOBILE Global Şampiyonası’na katılacak EMEA’nın en iyi 3 takımı da belirlenecek.

Ekim ayında başlayacak olan EMEA Ligi, toplamda 32 takımın 3 hafta boyunca kıran kırana mücadelesine sahne olacak. Ligde yarışmaya hak kazanacak olan 32 takım, 2020 PUBG MOBILE Club Open (PMCO) Sonbahar döneminde çeşitli bölgelerde yapılan finallerde seçilecek. PMCO Sonbahar Türkiye finalinin en iyi 4 takımı da EMEA Ligi’ne katılmaya hak kazanacak.

EMEA Ligi iki farklı aşamada düzenlenecek. Etkinliğin ilk iki haftasında lig aşaması yer alacakken, son haftada ise EMEA Lig Finalleri oynanacak.

Lig aşamasında 32 takım gruplara ayrılarak birbirleriyle yarışacak ve puan kazanmaya çalışacaklar. 2 haftanın ardından gruplardaki en iyi 16 takım, EMEA Lig Finalleri’ne katılmaya hak kazanacaklar. Son haftanın 3 günü boyunca günde 4 maç oynayacak takımların puanları sıfırlanacak ve 16 takım birbiriyle ilk üçe kalmak için savaşacaklar. Finallerin en iyi 3 takımı ise PUBG MOBILE Global Şampiyonası’na seçilecekler.

Etkinliğin yayın tarihleri ve yayın linklerine aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz:

-1. hafta: 16-19 Ekim 18:00

-2. hafta: 23-25 Ekim 18:00

-Finaller: 29 Ekim - 1 Kasım 18:00

PUBG MOBILE Türkiye Twitch Kanalı: http://twitch.tv/pubgmobileTR

PUBG MOBILE Türkiye YouTube Kanalı: https://www.youtube.com/pubgmobiletürkiye

PUBG MOBILE E-Spor YouTube Kanalı: https://www.youtube.com/channel/UCmeeY9kzNswUpbYyJntb3Aw