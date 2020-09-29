PUBG Mobile EMEA Ligi Takvimi güncellendi
Geçtiğimiz günlerde duyurulan ve Türkiye’de de elemelerinin gerçekleştirilecek PUBG MOBILE EMEA Ligi için verilen tarih değişti. Turnuvanın tarihi, global turnuva takvimine uyması için 1 hafta erkene çekilerek 9-25 Ekim tarihleri arasına alındı.
Avrupa, Türkiye, Rusya, Almanya, Orta Doğu & Afrika, Mısır, Suudi Arabistan ve Irak’ta düzenlenen finallerde toplamda 32 takım, PUBG MOBILE EMEA Ligi’ne katılmaya hak kazandı. Lige ülkemizden katılacak olan 4 takım ise şöyle: Moz-Z Esports, Blaze Esports, REIGN Esports ve Klas Game Esports.
PUBG MOBILE EMEA Ligi yayın takvimi ise şöyle:
-1. hafta: 9-11 Ekim 18:00
-2. hafta: 16-18 Ekim 18:00
-Finaller: 22-25 Ekim 18:00