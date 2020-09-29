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PUBG Mobile EMEA Ligi Takvimi güncellendi

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesi için duyurulan PUBG MOBILE EMEA Ligi heyecanı için verilen tarih erkene alındı.

29 Eylül 2020 Salı 10:04
PUBG Mobile EMEA Ligi Takvimi güncellendi

PUBG Mobile EMEA Ligi Takvimi güncellendi

Geçtiğimiz günlerde duyurulan ve Türkiye’de de elemelerinin gerçekleştirilecek PUBG MOBILE EMEA Ligi için verilen tarih değişti. Turnuvanın tarihi, global turnuva takvimine uyması için 1 hafta erkene çekilerek 9-25 Ekim tarihleri arasına alındı.

Avrupa, Türkiye, Rusya, Almanya, Orta Doğu & Afrika, Mısır, Suudi Arabistan ve Irak’ta düzenlenen finallerde toplamda 32 takım, PUBG MOBILE EMEA Ligi’ne katılmaya hak kazandı. Lige ülkemizden katılacak olan 4 takım ise şöyle: Moz-Z EsportsBlaze EsportsREIGN Esports ve Klas Game Esports.

EMEA Ligi iki farklı aşama olarak gerçekleştiriliyor. Etkinliğin ilk iki haftasında lig aşaması bulunurken, üçüncü ve son haftada ise EMEA Lig Finalleri mücadelesi gerçekleştirilecek. Final aşamasında takımların puanları sıfırlanacak ve 16 takım, yakında gerçekleştirilecek PUBG MOBILE Global Şampiyonası’na katılacak en iyi 3 takımı belirlemek için kıran kırana savaşacaklar.

PUBG MOBILE EMEA Ligi yayın takvimi ise şöyle:
 

-1. hafta: 9-11 Ekim 18:00

-2. hafta: 16-18 Ekim 18:00

-Finaller: 22-25 Ekim 18:00

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PUBGPUBG Mobile
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