PubG Mobile Kurban Bayramını hediyelerle kutluyor

Dünyanın en popüler mobil oyunu PUBG MOBILE, Türkiye’deki kullanıcılarının Kurban Bayramı’nı kutlamak ve bayram neşesini hep birlikte yaşamak için büyük bir online etkinlik düzenlemeye hazırlanıyor. Kurban Bayramı Dropları adı verilen online etkinlikte, oyuncular severek izledikleri beş büyük influencerın aynı gün içinde paylaşacağı yönlendirmeleri takip ederek, birbirinden muhteşem 10 bini aşkın hediyeden birini kazanabilecek.

Oyuncuların yakından takip ettiği influencerlar“Unlost” Özsoy, Kozmik Karınca, Egoist Pati, Barış Bra ve Mezarcı’nın yanı sıra PUBG MOBILE sosyal medya sayfalarından Kurban Bayramı’nın son günü 2 Ağustos’ta paylaşılacak video ve postlarda online etkinlik için katılım kuralları duyurulacak.

Kadın ve erkek tüm oyuncuları mutlu edecek ‘Kurban Bayramı Dropları’ arasında PUBG MOBILE Seviye 3 Altın Kaskı, Samsung’dan çeşitli akıllı telefonlar, tablet ve kablosuz kulaklık, Razer’dan oyuncu kulaklığı, Lipton Ice Tea’den binlerce 330ml Ice Tea kutuları, M.A.C’ten mascara ve lipstick setleri yanı sıra Vodafone’dan binlerce kişiye haftalık 5 ve 2GB internet paketi gibi hediyeler var. Ödül havuzu toplamda 10 bini geçen kampanyanın kazananları ise 11 Ağustos Salı günü yine yayıncıların sosyal medya hesaplarından ve PUBG MOBILE sayfalarından duyurulacak.