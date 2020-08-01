PubG Mobile Kurban Bayramını hediyelerle kutluyor
Dünyanın en popüler mobil oyunu PUBG MOBILE, Türkiye’deki kullanıcılarının Kurban Bayramı’nı kutlamak ve bayram neşesini hep birlikte yaşamak için büyük bir online etkinlik düzenlemeye hazırlanıyor. Kurban Bayramı Dropları adı verilen online etkinlikte, oyuncular severek izledikleri beş büyük influencerın aynı gün içinde paylaşacağı yönlendirmeleri takip ederek, birbirinden muhteşem 10 bini aşkın hediyeden birini kazanabilecek.
Kadın ve erkek tüm oyuncuları mutlu edecek ‘Kurban Bayramı Dropları’ arasında PUBG MOBILE Seviye 3 Altın Kaskı, Samsung’dan çeşitli akıllı telefonlar, tablet ve kablosuz kulaklık, Razer’dan oyuncu kulaklığı, Lipton Ice Tea’den binlerce 330ml Ice Tea kutuları, M.A.C’ten mascara ve lipstick setleri yanı sıra Vodafone’dan binlerce kişiye haftalık 5 ve 2GB internet paketi gibi hediyeler var. Ödül havuzu toplamda 10 bini geçen kampanyanın kazananları ise 11 Ağustos Salı günü yine yayıncıların sosyal medya hesaplarından ve PUBG MOBILE sayfalarından duyurulacak.