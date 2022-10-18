PUBG MOBILE ödüllü PMPL Avrupa Şampiyonası başlıyor



PMPL Avrupa Şampiyonası'nda 8 Türk takımı var



Sekiz tanesi Türkiye’den olmak üzere 16 takımın kıyasıya mücadele edeceği ve 2.8 milyon TL ödül havuzuna sahip olan PMPL Avrupa Şampiyonası, 20 - 23 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek.

Dünyanın en popüler mobil oyunlarından biri olan PUBG MOBILE Esports, Avrupa’nın en iyi takımlarının kıyasıya mücadele edeceği PUBG MOBILE Pro League Şampiyonası programının detaylarını paylaştı.

Ülkemizin en iyi sekiz PUBG MOBILE takımının yanı sıra batı Avrupa bölgesinden de sekiz takımın katılacağı ve 2,8 milyon TL (150 bin dolar) ödül havuzu bulunan PMPL Avrupa Şampiyonası 20 - 23 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.

Dört gün boyunca rekabet dolu maçlara ev sahipliği yapacak olan turnuvada her gün altı maç yapılacak ve ilk üçe giren takım PMGC Lig (Dünya Şampiyonası) bileti kazanacak. Ayrıca PMPL Türkiye’nin iki sezonu boyunca oynanan tüm maçlarından en çok puanı toplayan Beşiktaş Esports ve S2G Esports ise doğrudan PMGC’ye (PUBG Mobile Dünya Şampiyonası) gitmeye hak kazanmıştı.

PMPL Avrupa Şampiyonası’nda saat 19:00’da başlayacak heyecan dolu maçların tamamı PUBG MOBILE resmi Youtube sayfası üzerinden de takip edilebilecek.

Turnuvadaki temsilcilerimiz;

S2G Esports

Beşiktaş Esports

Ozarox Esports

Fire Flux Esports

GOODGUYS

Surreal Esports

New Worlds

Denizbank Wildcats

Batı Avrupa takımları;

Madbulls

HVVP

Virtus.Pro

Unicorns of Love

TJB Esports EU

De Muerte

Qodex

Pioner

Bir önceki Avrupa Şampiyonası’nda temsilcimiz Fire Flux şampiyon olmuş ve Türk takımları turnuvadaki ilk altı sırada yer almıştı.

Galata Kulesi’ne özel şov maçı

Ayrıca PUBG MOBILE’a gelen yeni Galata Kulesi’ne özel olarak aralarında Barış G, Tugay Gök, Egoist Pati, Sezer, Merve Balta, Onur Doruk ve Diewro’nun yer aldığı ünlü Influencerlar şov maçı düzenleyecek.

PMPL Avrupa Şampiyonası ile ilgili daha fazla bilgi için resmi PUBG MOBILE Youtube, Nimo TV, Twitch, Facebook ve TikTok hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz.

PUBG MOBILE hakkında

PUBG MOBILE, interaktif eğlence dünyasını 2017 yılında değiştiren fenomen PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS oyununu temel alıyor. Oyunda 100 kadar oyuncu, ıssız bir adaya paraşütle atlayarak hayatta kalan son kişi olmaya çalışıyor. Oyuncuların etrafta silah, araç ve çeşitli kaynaklar bulması, tüm rakiplerini yenmesi ve giderek daralan oyun alanında hayatta kalması gerekiyor.