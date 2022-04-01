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PUBG MOBILE, Türkiye’nin en büyük topluluk turnuvası

PUBG MOBILE, 500.000 TL ödül havuzuna sahip Yükselen Yıldızlar Turnuvası ile Türkiye’nin en büyük topluluk turnuvasına imza atmaya hazırlanıyor.

01 Nisan 2022 Cuma 18:01
PUBG MOBILE, Türkiye’nin en büyük topluluk turnuvası

PUBG MOBILE, Türkiye’nin en büyük topluluk turnuvası

Dünyanın en popüler mobil oyunlarından biri olan PUBG MOBILE, Türkiye’nin en büyük topluluk turnuvalarından birine imza atıyor. Profesyonel arenaya adım atmak isteyen oyuncuların yeteneklerini göstereceği Yükselen Yıldızlar Turnuvası, büyük finalde pandemi sonrası gerçekleştirilen en büyük fiziksel espor etkinliğine de sahne olacak.

4. yıldönümünü yepyeni etkinlikler ile kutlayan PUBG MOBILE, Yükselen Yıldızlar Turnuvası ile Türkiye ve Azerbaycan’ın dört bir yanından oyunculara espor takımları tarafından keşfedilme fırsatı sunuyor. https://www.pubgmturkiye.com/ sayfasından yapılan başvurular için son gün 4 Nisan. 

500.000 TL ödül havuzu ile en büyük topluluk turnuvası

Turnuvaya kayıt olan oyun severler, hayranı oldukları ünlü PUBG MOBILE yayıncılarının liginde yer alarak büyük finalde 500.000 TL ödül havuzu için yarışacak. Turnuvanın ünlü PUBG MOBILE oyuncuları arasında Barış G, Cemre & Nisa, Doch, Egoist Pati, Kozmik Karınca, Mezarcı, Tugay Gök ve Vural Üzül yer alıyor.

Kayıt aşaması 4 Nisan’a kadar devam eden Yükselen Yıldızlar Turnuvası’nda ön elemeler 6 - 21 Nisan, ön eleme finalleri ise 25 - 28 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek. 6 - 8 Mayıs tarihleri arasındaki lig aşamasının ardından ise 19 - 22 Mayıs tarihleri arasında Yükselen Yıldızlar Turnuvası’nda Büyük Final mücadelelerine imza atılacak.

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PUBG Mobile
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