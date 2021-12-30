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PUBG MOBILE Yeni Yıl Galasında 600 Bin TL'lik ödül dağıtacak

PUBG MOBILE, Yeni Yıl Galası etkinliğinde sürpriz isimlerle bir araya gelecek, oyun severlere toplamda 600 Bin TL değerinde harika ödüller dağıtacak.

30 Aralık 2021 Perşembe 17:16
PUBG MOBILE Yeni Yıl Galasında 600 Bin TL'lik ödül dağıtacak

PUBG MOBILE Yeni Yıl Galasında 600 Bin TL'lik ödül dağıtacak


 

Dünyanın en popüler mobil oyunlarından biri olan PUBG MOBILE, tüm oyun severleri sürpriz isimlerin katılacağı ve büyük ödüllerin dağıtılacağı Yeni Yıl Galasına davet ediyor. Her zaman yenilikçi içerikler ile oyuncuların karşısına çıkmayı hedefleyen PUBG MOBILE, Yeni Yıl Galası etkinliğinde 600 Bin TL değerinde ödül dağıtarak bu konuda büyük bir rekora da imza atacak.

Burak Özçivit, Sefo, Uzi, İrem Derici ve Mustafa Ceceli gibi birbirinden ünlü isimlerin katılacağı etkinlikte, PUBG MOBILE’ın popüler haritalarına benzer haritaların tasarlandığı AR (Arttırılmış Gerçeklik) ve xR (Genişletilmiş Gerçeklik) teknolojileri aynı anda kullanılacak. Bu özel teknoloji tamamı Türk yazılımcılardan oluşan 22 kişilik bir ekip tarafından 1.100 saatten fazla zaman harcanarak geliştirildi.

İzleyenlere 600 Bin TL’lik ödül dağıtılacak

Bu yıl PUBG MOBILE bu özel etkinlikle yeni yılı kutlamak için toplamda 600 Bin TL’lik ödül ile büyük bir çekiliş hazırlığına gidiyor. Apple Macbook Pro, iPad Pro, PlayStation 5 ve daha birçok harika ödülün oyun severlere dağıtılacağı Yeni Yıl Galası özel yayını, 31 Aralık akşamı 21:30’da PUBG MOBILE Türkiye YouTube kanalındabaşlayacak.

Türkiye tüm pazarlarda öncü konumda

"Dünya bizi izliyor, Tencent Games Türkiye tüm pazarlardaki öncü konumunu sürdürecek” diyen Tencent Games Ülke Müdürü Aras Şenyüz Türkiye’de oyun severleri harekete geçirmek için hayata geçirilen özel etkinlikler ile ilgili açıklamasına şu şekilde devam etti: 

“İçerik üretimi Tencent Games için vazgeçilmez ve güçlü bir kas. Sadece oyun deneyimi alanında değil topluluk yönetiminde de içerikle iletişim kurmayı tercih ediyoruz. Formatlarımız, kliplerimiz, içerik mekaniklerimiz, teknoloji kullanma yöntemimiz tamamen özgün. Kopyala yapıştır yapmadığımız için taklit edilemiyoruz ve taklit edilemediğimiz için benzersiz bir ilgi ve büyümeyle karşı karşıyayız. Amerika'dan Çin'e içerik oluşturma yöntemlerimiz takip ediliyor, ‘örnek çalışma’ olarak kabul ediliyor".

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Anahtar Kelimeler:
PUBG Mobile
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