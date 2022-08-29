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PUBG MOBILE Zafer Bayramı’nı Atatürk’ün izinde kutluyor

PUBG MOBILE, Mami Emen, Sefa Kındır ve Emre Gül ile birlikte Mustafa Kemal Atatürk’ün rotasını takip ederek 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutluyor!  

29 Ağustos 2022 Pazartesi 10:12
PUBG MOBILE Zafer Bayramı’nı Atatürk’ün izinde kutluyor

PUBG MOBILE Zafer Bayramı’nı Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde kutluyor

Türkiye’nin en popüler mobil oyunu PUBG MOBILE, YouTube’un sevilen içerik üreticileri Mami Emen, Sefa Kındır ve Emre Gül ile birlikte Mustafa Kemal Atatürk’ün rotasını takip ederek 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutluyor!

 

Dünyanın en popüler mobil oyunlarından PUBG MOBILE, bundan tam 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazandığımız Büyük Taarruz zaferini büyük bir coşku ile kutluyor. PUBG MOBILE, YouTube’un sevilen içerik üreticileri Mami Emen, Sefa Kındır ve Emre Gül ile birlikte bu önemli zaferin adımlarının atıldığı şehirleri ziyaret etti.

Atatürk’ün izinde 4000 km yol yapıldı

YouTube’da Facia Üçlü olarak tanınan ekip, PUBG MOBILE arabası ile 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılı anısına özel bir bölüme imza attı. Eğlenceli ve duygusal anların yaşandığı bu videoda Atatürk'ün 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkmasıyla başlayan rotası takip edildi ve Amasya, Sivas, Ankara, Kütahya şehirleri dolaşıldı.

4000 km yol yapılan bu videoda Samsun Tütün İskelesi, Samsun Bandırma Gemi Müzesi, Amasya Saraydüzü Kışlası, Sivas Kongre Müzesi, Ankara Anıtkabir, Kütahya Zafer Anıtı ve Kütahya Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı ziyaret edildi.

Hem duygusal hem de eğlenceli sahnelerin izlendiği bu özel videoya PUBG MOBILE Türkiye YouTube kanalından ulaşabilirsiniz. 

PUBG MOBILE ayrıca 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel olarak tasarlanan Türk bayraklı kostümü oyuna ekledi. Oyun severler PUBG MOBILE’a girerek ve arkadaşlarıyla oynayarak sadece 30 Ağustos Zafer Bayramı’na ve Türk oyun severler için özel hazırlanan oyun içi kostümü belirli bir süre için ücretsiz ve kalıcı olarak edinebiliyor. 

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Anahtar Kelimeler:
PUBG Mobile
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