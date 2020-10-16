PUBG MOBILE Zombi Modu Geri Döndü
Korkunç yaşayan ölüler, popüler mobil oyun PUBG MOBILE’a yeniden eklenen Zombi Modu’yla birlikte, canavarlar bayramında geri dönüyor. Zombi Modu ilk olarak Ağustos 2019’da sunulan 0.14.0 içerik güncellemesiyle gelmişti. Bugünden başlamak üzere oyuncular, 9 Kasım Pazartesi gününe kadar bu aksiyon dolu moda ücretsiz olarak erişebilecekler. Bu modla birlikte yeni oyun içi temalar ve kostümler de yakın zamanda eklenecek Canavarlar Haftası kutlaması için PUBG MOBILE’a ekleniyor olacak.
Zombi Modu’nun dönüşü dışında bu yeni içerik güncellemesi, PUBG MOBILE’ın Canavarlar Haftası etkinliği için bir grup özel temalı oyun içi dekor da sunuyor. Zombiler Canavarlar Bayramı maskeleri takarken, balkabağı lambaları, mezar taşları ve mumlar da atmosferi tamamlıyor. Temaya uygun çok daha fazla giysi, eşya ve içerik çok yakında oyunculara sunuluyor olacak