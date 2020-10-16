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PUBG MOBILE Zombi Modu Geri Döndü

Zombi Modu” olarak tanınan ve sevilen PVP oyun modu, dünyanın en popüler oyununa 2020 Canavarlar Bayramı için geri dönüyor

16 Ekim 2020 Cuma 10:01
PUBG MOBILE Zombi Modu Geri Döndü

PUBG MOBILE Zombi Modu Geri Döndü

Korkunç yaşayan ölüler, popüler mobil oyun PUBG MOBILE’a yeniden eklenen Zombi Modu’yla birlikte, canavarlar bayramında geri dönüyor. Zombi Modu ilk olarak Ağustos 2019’da sunulan 0.14.0 içerik güncellemesiyle gelmişti. Bugünden başlamak üzere oyuncular, 9 Kasım Pazartesi gününe kadar bu aksiyon dolu moda ücretsiz olarak erişebilecekler. Bu modla birlikte yeni oyun içi temalar ve kostümler de yakın zamanda eklenecek Canavarlar Haftası kutlaması için PUBG MOBILE’a ekleniyor olacak.

PUBG MOBILE’ın Zombi Modu’nda oyuncular, maçın başında Zombiler ve Savunanlar olarak iki takıma ayrılıyorlar. Zombiler zafer kazanmak için süre limiti dolmadan tüm Savunanları yenmek zorunda. Sadece bir Savunan bile hayatta kalırsa, Savunanlar takımı kazanmış oluyor. Savunanlar takımı süper Genişletilmiş Şarjöre sahip M416 ve AK47 silahlarına sahipken Zombiler ise sadece yakın dövüş ve bekleme süresi olan yeteneklerini kullanabiliyorlar. Ayrıca Zombilerin yendiği her bir Savunan da Hızlı Zombi, Gizli Zombi ve Zombi Kralı gibi büyük savunma ve saldırı gücüne sahip Zombilere dönüşüyorlar. Bunun dışında geriye sadece üç Savunan kaldığında ise her biri Galip haline dönüşüyorlar. Galipler tarafından öldürülen Zombiler, yeniden hayata döndürülemiyorlar. Böylece oynanış çok daha ilginç bir hal alıyor ve her iki taraf için de strateji oluşturmak büyük önem kazanıyor.

Zombi Modu’nun dönüşü dışında bu yeni içerik güncellemesi, PUBG MOBILE’ın Canavarlar Haftası etkinliği için bir grup özel temalı oyun içi dekor da sunuyor. Zombiler Canavarlar Bayramı maskeleri takarken, balkabağı lambaları, mezar taşları ve mumlar da atmosferi tamamlıyor. Temaya uygun çok daha fazla giysi, eşya ve içerik çok yakında oyunculara sunuluyor olacak

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