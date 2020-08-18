PUBG Mobile'dan Türkiye'deki oyunculara özel bayram hediyeleri



Her gün 50 milyon kişinin birbirine karşı kıyasıya yarıştığı popüler mobil oyun PUBG MOBILE, Türkiye’deki kullanıcılarına özel etkinlik, kampanya ve topluluk çalışmaları düzenleyerek oyunseverler arası paylaşım kültürünü güçlendirmeye devam ediyor.

Bayram sevincini hep birlikte yaşamak için düzenlenen ‘Kurban Bayramı Dropları’ online etkinliğinde, oyuncular hem PUBG MOBILE’ı açtıklarında karşılarına çıkan hem de Türkiye’nin en sevilen beş oyun yayıncısının kendi sosyal medya hesaplarından paylaştığı yönlendirmeleri takip ederek, tam 10 binden fazla ödüle ulaştı. 2-11 Ağustos tarihleri arası süren online etkinlikte yüzbinlerce oyuncu görevleri eksiksiz yerine getirerek katılma şansı yakaladı.

Oyuncular için birbirinden muhteşem hediyeler

gibi oyun dünyasının tanınmış isimlerini bir araya getirmesi ve kazananlara verilen toplam ödül sayısı ile Türkiye’nin en büyük gamer etkinliğine imza atan PUBG MOBILE, bu kampanyada milyonlarca yeni oyuncuya ulaştı. “Kurban Bayramı Dropları” etkinliği, yüzbinlerce katılımcı ile PUBG MOBILE’ın bugüne kadar yaptığı etkinlikler arasında en fazla katılıma sahip olma başarısını da gösterdi.

Kadın, erkek tüm oyunseverleri mutlu eden ‘Kurban Bayramı Dropları’ arasında PUBG Mobile Seviye 3 Altın Kaskı, Samsung’dan çeşitli akıllı telefonlar, tablet ve kablosuz kulaklık, Razer’dan oyuncu kulaklığı, Lipton Ice Tea’den binlerce 330ml Ice Tea kutuları, M.A.C’ten mascara ve lipstick setleri yanı sıra Vodafone’dan binlerce kişiye haftalık 5 ve 2GB internet paketi gibi hediyeler var.

Sürekli güncellenen oyun deneyimi

PUBG MOBILE, sıklıkla yeni güncellemeler, oyun içi etkinlikler, eşyalar ve oyun modlarına kavuşuyor. Son olarak güncellenen Antik Gizem Modu ve bununla birlikte oyunun ilk kapalı alan haritası olan Kütüphane’yle birlikte oyuncular, oyunun keyfini farklı mod ve haritalarla çıkarmaya devam ediyorlar. Bu güncellemelerin yanı sıra PUBG MOBILE ekibi, Türkiye’deki oyunculara özel daha fazla Türkçe içerik ve etkinlik geliştirmek için de çalışmaya devam ediyor. Özellikle oyun topluluğuyla yakın ilişkiler kurmayı hedefleyen ekip, oyunun adil bir şekilde oynanması için de yeni mekanizmalar sayesinde hile karşıtı önlemlerinin sayısını her geçen gün artırmaya devam ediyor.