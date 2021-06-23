Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

PUBG MOBILE’ın 150 bin dolarlık turnuvası başlıyor

Başta Türkiye olmak üzere PMPL CIS ve Batı Avrupa bölgesi takımları,150 bin dolarlık ödül ve PUBG MOBILE Pro Ligi EMEA Şampiyonası 1. Sezonu’nu kazanmak için PMPL Arabistan, PMCO Afrika ve EMEA Ligi 2020’den profesyonel takımlarla savaşacak.

23 Haziran 2021 Çarşamba 11:06
PUBG MOBILE’ın 150 bin dolarlık turnuvası başlıyor

PUBG MOBILE’ın 150 bin dolarlık turnuvası başlıyor

  PUBG MOBILE’da EMEA bölgesinin en iyi 16 takımı, toplamda 150 bin dolarlık ödül havuzuna sahip PUBG MOBILE Pro Ligi EMEA Şampiyonası 1. Sezonu’nu kazanmak için kıyasıya yarışacak. 24 Haziran’da başlayacak maçlar, dört gün boyunca devam edecek.

Şampiyonada PMPL CISPMPL Türkiye ve PMPL Batı Avrupa’dan üçer takım, PMPL Arabistan’dan beş takım, PMCO Afrika’nın lider takımı ve EMEA Ligi 2020’nin şampiyon takımı yer alacak. 

PUBG MOBILE Pro Ligi EMEA Şampiyonası 1. Sezonu’na CIS bölgesinden Team Unique, 1218 ve Konina Power katılırken, PMPL Türkiye’den ise Next Rüya Gaming, World Of Wonders ve Futbolist ekipleri yarışacak. PMPL Batı Avrupa’dan katılımcılar Panda, Destiny ve GODSENT takımları olacak. EMEA Ligi 2020’nin kazananı Natus Vincere de şampiyonaya katılacak bir diğer ekip olarak öne çıkıyor.

PUBG MOBILE Pro Ligi EMEA Şampiyonası 1. Sezonu’nu 24-27 Haziran tarihleri arasında PUBG MOBILE’ın Türkçe yayınıyla izleyebilirsiniz. Şampiyona yayınları her gün saat 19:00’da başlayacak.

Şampiyonanın resmi akıllı telefon sponsoru ise Xiaomi. Xiaomi’nin Redmi Note 10 serisi akıllı telefonları, kullanıcılarına oyun deneyiminin sınırlarını zorlama fırsatı sunuyor. 

PUBG MOBILE Pro Ligi EMEA Şampiyonası 1. Sezonu takım listesi:

  • Natus Vincere (EMEA Ligi 2020 Şampiyonu)
  • SLIME 4KT (PMCO Afrika)
  • Team Unique (PMPL CIS)
  • 1218 (PMPL CIS)
  • KoninaPower (PMPL CIS)
  • Next Rüya Gaming (PMPL Türkiye)
  • World Of Wonders (PMPL Türkiye)
  • Futbolist (PMPL Türkiye)
  • Panda (PMPL Batı Avrupa)
  • Destiny (PMPL Batı Avrupa)
  • GODSENT (PMPL Batı Avrupa)
  • GUNZ Esports (PMPL Arabistan)
  • Rico Infinity Team (PMPL Arabistan)
  • Sudor Esports (PMPL Arabistan)
  • NASR Esports (PMPL Arabistan)
  • FATE Esports (PMPL Arabistan) 
PUBG Mobile'a böcek modu geldi
PUBG Mobile'a böcek modu geldi
Samsun'da PUBG operasyonu | 4 Iraklı gözaltında
Samsun'da PUBG operasyonu | 4 Iraklı gözaltında
Paribu üniversite öğrencilerini PUBG Mobile Turnuvası’na davet ediyor
Paribu üniversite öğrencilerini PUBG Mobile Turnuvası’na davet ediyor
PUBG Mobile Royale Pass sezon 16 Metro Exodus iş birliği ile geliyor
PUBG Mobile Royale Pass sezon 16 Metro Exodus iş birliği ile geliyor
PUBG MOBILE Zombi Modu Geri Döndü
PUBG MOBILE Zombi Modu Geri Döndü
PUBG Mobile'den 400 bin TL ödüllü turnuvası başlıyor
PUBG Mobile'den 400 bin TL ödüllü turnuvası başlıyor
PUBG Mobile EMEA Ligi Takvimi güncellendi
PUBG Mobile EMEA Ligi Takvimi güncellendi
PUBG Mobile EMEA ligi başlıyor
PUBG Mobile EMEA ligi başlıyor
Anahtar Kelimeler:
PUBG MobilePUBGTurnuva
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Google’da Kendi Adınızı Arıyor musunuz?
Google’da Kendi Adınızı Arıyor musunuz?
Sesli kimlik avı dolandırıcılarına dikkat
Sesli kimlik avı dolandırıcılarına dikkat
Cisco, Webex İnovasyonlarını Tanıttı
Cisco, Webex İnovasyonlarını Tanıttı
OTAM’da Dijital Yaka Robot Personel Mesaiye Başladı
OTAM’da Dijital Yaka Robot Personel Mesaiye Başladı
PUBG Mobile'a böcek modu geldi
PUBG Mobile'a böcek modu geldi
ESET siber casusluk grubu Gelsemium’un yeni tehditlerini ortaya çıkardı
ESET siber casusluk grubu Gelsemium’un yeni tehditlerini ortaya çıkardı
Wi-Fi ağlarındaki en yaygın 6 tehlike
Wi-Fi ağlarındaki en yaygın 6 tehlike
Call of Duty | Mobile 4. Sezonu’yla İlgili Bilinmesi Gerekenler
Call of Duty | Mobile 4. Sezonu’yla İlgili Bilinmesi Gerekenler
Excalibur duyurdu | Şampiyona isim aranıyor
Excalibur duyurdu | Şampiyona isim aranıyor
Pardus eğitim ve yarışmalarla yaygınlaşıyor
Pardus eğitim ve yarışmalarla yaygınlaşıyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim