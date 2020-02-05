realme 5i Türkiye satış fiyatı açıklandı

Akıllı telefon pazarının en hızlı büyüyen markası realme, 5 serisinin 4 kameralı yeni üyesi 5i’yi Türkiye pazarına sunuyor. Tüm dünyada 5.5 milyonu aşkın satışla büyük başarı elde eden realme 5 ailesinin giriş seviyesi yeni üyesi 5i, kamera, pil ömrü, performans ve tasarım gibi pek çok özelliğinin yanısıra kampanyalı 1499 TL’lik satış fiyatı ile dikkat çekiyor.

5000 mAh’lik büyük pil ve 30 güne ulaşan stand-by ömrü ile realme 5i, kendi fiyat segmentindeki en iyi pil ömrünü sunuyor. Uzun pil ömrü sayesinde, kullanıcılarına daha uzun eğlence deneyimi sunan realme 5i, pil güvenliğini artırmak için yanmaz koruyucu ayırıcı ve üçlü önlem seti ile donatıldı.

Snapdragon 665 chipset üzerinde 11nm’lik işlemciye sahip olan realme 5i, 2.0GHz hızında, gelişmiş oyun performansı ve 3. nesil Qualcomm AI Engine ile kendi fiyat kategorisinde yüksek performans sunuyor.

Okyanus Mavisi ve Orman Yeşili olmak üzere iki ayrı renk seçeneğine sahip realme 5i, 12 MP ana kameranın yanısıra, 8 MP’lik 119° ultra geniş kamera, 2 MP’lik porter kamerası ve 2 MP’lik ultra makro lens ile geliyor. Ultra geniş açılı kamerası, Nightscape 2.0 özelliği ile karanlık ortamlarda geniş açılı mükemmel çekimler yapmanıza olanak tanıyan realme 5i, ana kameradaki EIS efekt desteği ile hareket halindeyken bile daha stabil videolar çekmenize imkan veriyor.

ColorOS 6.1 işletim sistemini kullanan realme 5i’nin 4+64 GB’lık modeli ile satışa sunuluyor. 5 Şubat tarihinde tüketici ile buluşan model, 14 Şubat tarihine kadar 1499TL kampanya fiyatı ile satışta olacak. 14 Şubat’tan sonra 1699 TL fiyatı ile tüketici ile buluşmaya devam edecek.

Realme Hakkında

realme, en iyi tasarım ve performansa sahip yüksek kaliteli akıllı telefonlar sağlamada uzmanlaşmış bir teknoloji markasıdır. Marka, 4 Mayıs 2018'de kurucusu Sky Li ve Madhav Sheth tarafından akıllı telefon sektöründe zengin deneyime sahip genç bir ekiple resmi olarak kuruldu.

Yüksek performans, modern tasarım, kaliteli hizmetler sunmaya ve akıllı telefonlardan daha fazlasını keşfetmeye kendini adayan realme; dünya genelinde realme 1, realme 2, realme 3, realme 2 Pro, realme 3 Pro, realme U1, realme C1, realme C2, realme 3i ve realme X'i içeren 10 ürünlük bir portföye sahip.

Counterpoint tarafından yapılan son ankete göre, realme akıllı telefon pazarının en hızlı büyüyen markası olurken, satışlar anlamında ise dünyanın en büyük 7’inci markası haline geldi.



