Riot Games VALORANT turnuvası için geri sayım başladı

Riot Games'in düzenlediği ilk büyük VALORANT turnuvası için geri sayım başladı

Riot Games’in geliştirdiği karakter tabanlı taktiksel nişancılık oyunu VALORANT kapsamında düzenleyeceği ilk resmi turnuva olan First Strike için geri sayım başladı. Türkiye’nin en iyi VALORANT oyuncuları, ilk şampiyon unvanını alarak isimlerini espor tarihine yazdırmak için First Strike’ta mücadele edecek.

First Strike, Riot Games’in VALORANT için kendi organize edeceği ve yöneteceği ilk resmi turnuva olma özelliği taşıyor.Çok sayıda bölgesel finalden oluşan küresel bir turnuva dizisi olacak First Strike için turnuva formatı da belli oldu.

Turnuva formatı nasıl olacak?

Turnuva 22 Ekim tarihinde, 1. açık elemelerle başlayacak. Ekim ve kasım ayları içerisinde gerçekleşecek 4 açık elemeden başarıyla ayrılan 8 takım, 3-6 Aralık arasında gerçekleşecek First Strike Finalleri’nde kupa için kozlarını paylaşacak.

1. açık elemeler 22-28 Ekim, 2. açık elemeler 3-8 Kasım, 3. açık elemeler 10-15 Kasım, 4. açık elemeler ise 17-22 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek. Bütün açık elemeler için kayıtlar ayrı ayrı açılacak, her açık elemeye en fazla 512 takım katılabilecek, dolayısıyla katılımcıların VALORANT sosyal medya hesaplarından ilan edilecek duyuruları takip etmeleri ve kayıtları zamanında tamamlamaları büyük önem taşıyor.

Her açık elemenin en iyi 16 takımı belirlenene kadar karşılaşmalar Bo1’da çift eleme sistemiyle gerçekleşecek. Takımlar, son 16’nın belli olmasının ardından Bo3’de karşı karşıya gelecek. Açık eleme mücadeleleri, açık eleme finallerinden itibaren canlı yayınlanmaya başlayacak. 3-6 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek finallerde 8 takım Bo3 çift eleme formatında kozlarını paylaşacak.

Katılım Koşulları

16 yaşını doldurmuş bütün Ölümsüz 1 seviyesi ve üstü oyuncular turnuvaya katılabilecek. Turnuvaya katılacak her takımda en az üç (3) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması şartı aranacak. Riot Games, bileğine ve takım oyununa güvenen, Türkiye’nin en iyilerine kafa tutup bir ilke imza atmak isteyen herkesi turnuvaya davet ediyor.