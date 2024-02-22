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Riot Games, yeni dövüş oyunu 2XKOTM’i duyurdu

Riot Games, bugüne kadar “Project L” olarak bilinen sır gibi gizlediği yeni oyununu duyurdu.

22 Şubat 2024 Perşembe 19:50
Riot Games, yeni dövüş oyunu 2XKOTM’i duyurdu






Riot Games, yeni dövüş oyunu 2XKOTM’i duyurdu     

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League of Legends’in Runeterra dünyasında geçen yeni dövüş oyunun adı, 2XKOTM olarak açıklandı. İkonik şampiyonların yer aldığı 2XKOTM, benzersiz dövüş mekanikleri, her yaştan oyuncunun rahatça kavrayabileceği kontroller ve LoL evreni için yeni bir topluluk sunuyor.

2XKOTM, PlayStation 5, Xbox Series 5, Xbox Series S ve PC platformlarında ücretsiz bir şekilde oynanabilir olacak.

Ana Özellikler:

İkili Oyun: Oyuncuların 2'ye 2 kooperatif maçlarda takım kurmasına olanak tanır.

League'in Runeterra'sı: League of Legends evreninin modern bir yorumunda, ikonik şampiyonların yeniden tasarlandığı bir ortamda geçiyor.

Kontroller: 2XKOTM, her türden oyuncunun rahatça kavrayabileceği kontrollere sahip. Ancak oyun basitleştirilmiş kontrol sistemine sahip olsa da oyuncular zaman içerisinde kendi tarzlarıyla ustalaşma fırsatı da yakalıyor.-*-

Anahtar Kelimeler:
Riot Games2XKOTM
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