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Sabri Ülker Bilim Ödülü Başvuruları Başladı

Sabri Ülker Bilim Ödülü Kazananı Metabolizma ve Yaşam Sempozyumu’nda Açıklanacak

01 Ocak 2020 Çarşamba 16:47
Sabri Ülker Bilim Ödülü Başvuruları Başladı

Sabri Ülker Bilim Ödülü Başvuruları Başladı

Sabri Ülker Vakfı’nın genç bilim insanlarını teşvik etme ve araştırmaların toplum faydasına sunulmasına destek olma misyonu çerçevesinde gerçekleştirdiği “Sabri Ülker Bilim Ödülü 2020” yarışmasına başvurular başladı. 15 Mart 2020 tarihine kadar başvuruların kabul edileceği ödülün kazanı; 3-5 Haziran 2020 tarihleri arasında Sabri Ülker Metabolik Araştırmalar Merkezi tarafından, Sabri Ülker Vakfı ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilecek Metabolizma ve Yaşam Sempozyumu’nda açıklanacak.

Toplum sağlığının geleceğine katkı sağlama, toplumun her kesimine beslenme, gıda, sağlıklı yaşam konularında güvenilir kaynaklardan elde edilmiş doğru ve güncel bilgiyi ulaştırmak hedefiyle sürdürülebilir birçok önemli projeyi hayata geçiren Sabri Ülker Vakfı, “Sabri Ülker Bilim Ödülü” yarışması için başvuruları kabul etmeye başladı. Vakfın 2014 yılından beri genç bilim insanları teşvik etmek ve araştırmaların toplum faydasına sunulmasına destek olmak hedefiyle gerçekleştirdiği Sabri Ülker Bilim Ödülü’nün kazananı ise 3-5 Haziran 2020 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek Metabolizma ve Yaşam Sempozyumu’nda açıklanacak.

Kök Hücre Çalışmaları Doç. Dr. Tamer Önder’e Ödül Getirmişti

Kazanan bilimsel projenin 100 bin TL ile ödüllendirdiği Sabri Ülker Bilim Ödülü, “Beslenme, Metabolizma ve Toplum Sağlığı” temasıyla düzenleniyor. Uluslararası başvuruya açık olan ve katılım üst yaş sınırının 45 olarak belirlendiği yarışmaya tamamlanmış orijinal projelerle sadece İngilizce başvurulabiliyor. Yarışmaya başvurular, 15 Mart 2020 tarihine kadar https://scienceaward.sabriulkerfoundation.org adresinden yapılabiliyor.

Geçen yıl Sabri Ülker Bilim Ödülü’ne genetik veya kronik metabolik hastalıkları olan bireylerden UPK hücreleri üretilmesinin ve yeni tedavi yöntemlerinin daha hızlı bir şekilde geliştirilmesi hedefiyle kök hücre özelinde yürüttüğü çalışmalarla, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Tamer Önder layık görülmüştü. Önceki yıllarda ise Ödül “Bağırsak Kök Hücrelerinin Metabolizma ve Beslenmeyle İlişkisi” başlıklı araştırmasıyla Massachusetts Institute of Technology (MIT) Kanser Araştırmaları Enstitüsü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ömer Yılmaz’a, “Sağlık İçin Bioaktif Lipitler” adlı projesiyle Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Ebru Erbay’a ve “DNA-Barkodlama Teknolojisi” yöntemiyle kanserle savaşta yeni, sürdürülebilir ve ekonomik tedavi yöntemlerinin keşfine ışık tutan projesiyle Rockefeller Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr Kıvanç Birsoy’a verilmişti.

Metabolizma ve Yaşam Sempozyumu Bu Yıl İstanbul’da Düzenleniyor

Metabolizma ve Yaşam Sempozyumu, dünyanın dört bir yanından metabolizma alanında bilim insanlarının katılımıyla 3-5 Haziran 2020 tarihinde Sabri Ülker Vakfı’nın ev sahipliğinde, başkanlığını Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil’in yürüttüğü Harvard Sabri Ülker Metabolik Araştırmalar Merkezi tarafından düzenlenecek. Sempozyum bu yıl metabolik hastalıkların moleküler ayrıntılarının çözümü ve bu bulguları metabolik hastalıkların tedavisi ve önlenmesinde kullanılması konularına odaklanacak. Sempozyum genç akademisyenlerin uluslararası bilim insanlarıyla buluşması ve yeni ağlar kurması için bir platform da olacak.

Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil 2019'un en çok atıfta bulunulan araştırmacıları arasına girdi

Sabri Ülker Metabolik Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, Web of Science tarafından belirlenen 2019'un en çok atıfta bulunulan araştırmacılar listesinde yer alıyor. Merkezde, kronik ve metabolik hastalıkların altında yatan mekanizmaları anlamak, tüm dünyada toplum sağlığa yönelik bu en büyük tehditlerle mücadele için yeni tedavi yollarını belirlemek amacıyla bilimsel araştırmalar yapılıyor. Genç araştırmacılara da destek veren Merkez, araştırmacılara çalışmalarını hayata geçirme, dünyanın en önemli bilim insanlarıyla çalışma ve iş birliği olanağı yapma fırsatı da sunuyor.

Sabri Ülker Vakfı hakkında:

Türk Gıda sektörünün duayeni Sabri Ülker anısına kurulmuş olan ve misyonunu Sabri Ülker’in hayat felsefesinden derleyen Vakıf, toplumu beslenme ve sağlık alanlarında bilimsel ve güvenilir bilgi ile aydınlatmak üzere faaliyetlerini sürdürüyor. Avrupa Beslenme Vakıfları İletişim Platformu’nun Türkiye’den tek üyesi olan Vakıf, 2009 yılından bu yana topluma sağlıklı yaşam ve beslenme konularında güvenilir bilimsel bilgiyi ulaştırmakta ve dünya genelinde referans kabul edilen kurumlar ile işbirliği içinde Türkiye’nin referans kurumu olma hedefiyle yoluna devam etmektedir.

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Son Güncelleme: 01.01.2020 17:00
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