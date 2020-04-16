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Sağlık alanlarında Technopc çözümleri

Medikal teknolojilerdeki gelişmeler sayesinde sayısız yaşam kurtuldu, toplumların genel sağlığı ve yaşam kalitesi sürekli olarak iyileşmeye devam ediyor.

16 Nisan 2020 Perşembe 01:16
Sağlık alanlarında Technopc çözümleri

Sağlık Alanlarında Technopc Çözümleri

Hekimlik olarak tanımladığımız kutsal mesleğin yapılmaya başlandığı ilk zamanlardan günümüze; medikal teknolojilerdeki ilerlemeler baş döndüren hızla devam ederek insanların daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmesine imkân sağlıyor. Medikal teknolojilerdeki gelişmeler sayesinde sayısız yaşam kurtuldu, toplumların genel sağlığı ve yaşam kalitesi sürekli olarak iyileşmeye devam ediyor.

“Günümüz dünyasında teknolojik gelişmeler, her sektörde olduğu gibi bireysel yaşamlarımızda da önemli farklılıklar yaratıyor” diyen Technopc Kurucu Ortağı Murat Yücel; “Ancak sağlık sektörü insan odaklı olduğu için teknolojinin önemli rol oynadığı sektörlerin arasından sıyrılarak tüm endüstrileri geride bırakıyor” dedi.

Yara bandı, protez veya diş implantları gibi küçük adımlardan MR makineleri, yapay organlar, robotik protez uzuvlar veya solunum cihazlarından daha karmaşık teknolojilere kadar, sağlık alanı teknolojileri şüphesiz tıp üzerinde inanılmaz etkiler yarattı.

Technopc Kurucu Ortağı Murat Yücel; “Elektronik tıbbi kayıtların paylaşılabilmesi, tele-tıp hizmetleri, tabletler ve akıllı telefonlarla sağlığın mobilleştirilmesi ile artmaya devam eden kullanım alanları hem doktorlar hem de hastalar için geniş imkanlar ve faydalar sunuyor. Tıbbi teknolojiler, doktorları karar destek süreçleri için özel uygulamalarla, hastaneleri ise yeni ekipmanlarla tanıştırdı. Hastaları ve doktorları iletişim teknolojilerinin nimetlerinden yararlanarak binlerce kilometre öteden birbirine bağladı; cerrahi müdahalelere imkân sağladı. Mobil cihazlar; sağlık çözümlerinde giderek daha fazla noktada kullanılmaya, sağlık alanlarında daha çok karşımıza çıkmaya başladı. Doktorlar ilaç bilgilerine, araştırma sonuçlarına, hasta bilgilerine ve daha fazlasına yalnızca saniyeler içinde erişebilir halde. Sağlık sektörünün hareketli dünyasında mobil cihazlar gün boyunca doktorların yanlarında bulunabiliyor, zahmetsizce taşınabiliyor ve ihtiyaç duyulan bilgilerden asla uzak kalınmadan pratik çözümler üretilebiliyor” diyerek teknolojinin sağlık alanındaki önemine değindi.

Mobil İlaç Doğrulama Sistemi

Yerli üretim, rahat kullanımı ve şık tasarımı ile dikkat çeken dokunmatik özellikli görüntüleme ve iletişim sistemi altyapısına sahip Mids 200 ve Mids 400 pansuman ve tedavi arabası sac gövdeye sahiptir. Üst tablası ile ilaç hazırlık tablası olarak kullanım için krom nikelden imal edilmiştir. 360 derece dönebilen dört adet tekerleği ile kolaylıkla ve sessizce hareket ettirilebilir. Tekerleklerden ikisi frenlidir. İstenildiğinde güvenli bir şekilde sabitlenebilir. Tüm metal aksam antibakteriyel boya ile kaplı ve uzun yıllar korozyona karşı korumalıdır. Plastik aksam ise yine antibakteriyel yüzey ve içeriğe sahip olarak imal edilmiştir.

Acil Müdahale Arabası Olarak Kullanıma Uygun

Hastane içerisinde rutin çalışmalarda olduğu kadar acil durum ihtiyaçlarında, acil müdahale arabaları önemli bir rol üstlenmektedir. Acil müdahale arabaları portatif olarak sağlık açısından etken ürünleri kolayca taşınmasına olanak vermektedir. Pansuman ve benzeri ihtiyaçlarda rahat kullanım imkânı sağlar. Özellikle anestezik ihtiyaçlarda kolayca taşınması hız kazandırır. Bu noktada Mids 200 gerek ana görevi olan mobil ilaç doğrulama sistemi olarak gerekse acil müdahale arabasına dönüştürülebilir yapısıyla kaliteli malzemesi ve portatif yapısıyla büyük bir kolaylık sunmaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
TechnopcMedikal
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