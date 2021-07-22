Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Sahte reklam engelleme uygulamalarına dikkat

ESET Araştırma Ekibi, kötü amaçlı yazılım indiren, saldırgan reklam tabanlı bir tehdit olan Android/FakeAdBlocker’ı analiz etti. Android/FakeAdBlocker URL kısaltıcı hizmetlerini ve iOS takvimlerini suistimal ediyor. Android cihazlara truva atları dağıtıyor.

22 Temmuz 2021 Perşembe 12:17
Sahte reklam engelleme uygulamalarına dikkat

Sahte reklam engelleme uygulamalarına dikkat | Tuzak içinde tuzak 

 

 

Android/FakeAdBlocker genelde ilk kez başlatıldıktan sonra başlatıcı simgesini gizliyor. İstenmeyen sahte uygulama ya da yetişkin içerik reklamları sunuyor. iOS ve Android takvimlerinde gelecek aylarda istenmeyen e-posta etkinlikleri oluşturuyor. Bu reklamlar genelde ücretli SMS mesajları göndererek, gereksiz hizmetlere abone olarak ya da Android bankacılık truva atları, SMS truva atları ve kötü amaçlı uygulamalar indirerek kurbanların para kaybetmesine neden oluyor. Kötü amaçlı yazılım, bunlara ek olarak, reklam bağlantıları oluşturmak için URL kısaltıcı hizmetleri kullanıyor. Oluşturulan URL bağlantılara tıklandığında kullanıcılar para kaybına uğruyor.

 

ESET telemetrisine dayalı olarak, Android/FakeAdBlocker ilk kez Eylül 2019’da saptandı. 1 Ocak ile 1 Temmuz 2021 tarihleri arasında, bu tehdidin 150.000’den fazla örneği Android cihazlara indirildi. En çok etkilenen ülkeler arasında Ukrayna, Kazakistan, Rusya, Vietnam, Hindistan, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri bulunuyor. Kötü amaçlı yazılım birçok örnekte saldırgan reklamlar görüntülese de, ESET farklı kötü amaçlı yazılımların indirilip yürütüldüğü yüzlerce vaka da saptadı; bunlara Chrome, Android Güncellemesi, Adobe Flash Player ya da Android’i Güncelle gibi görünen ve Türkiye, Polonya, İspanya, Yunanistan ve İtalya'daki cihazlara indirilen Cerberus truva atı da dahil. ESET, Ginp truva atının Yunanistan ve Orta Doğu’da indirildiğini de belirledi.

Uygulama indirdiğiniz yerlere dikkat edin

Android/FakeAdBlocker’ı analiz eden ESET Araştırmacısı Lukáš Štefanko şu açıklamayı yaptı: “Telemetremize dayalı olarak, birçok kullanıcı Android uygulamaları Google Play dışındaki kaynaklardan indirme eğilimi gösteriyor. Bu da, kötü amaçlı yazılımların yazarlarının gelir oluşturmak için kullanılan saldırgan reklam uygulamalarıyla yayılmasına yol açabiliyor.” Kısaltılmış URL bağlantılarından para kazanılması hakkında yorum yapan Lukáš Štefanko sözlerine şu şekilde devam etti: “Birisi böyle bir bağlantıyı tıklattığında, kısaltılmış URL’yi oluşturan kişinin gelir elde etmesini sağlayan bir reklam görüntüleniyor. Sorun şu ki, bu bağlantı kısaltıcı hizmetlerden bazıları, kullanıcıları cihazlarının tehlikeli ve kötü amaçlı yazılımlar tarafından etkilendiğini söyleyen sahte yazılımlar gibi saldırgan reklam teknikleri kullanıyorlar.”

ESET Araştırma Ekibi, etkinlikleri iOS takvimlerine gönderen ve Android cihazlarda başlatılabilen, kötü amaçlı yazılım Android/FakeAdBlocker’ı aktifleştiren bağlantı kısaltıcı hizmetler tarafından oluşturulan etkinlikler saptadı. iOS cihazlarda kullanıcıyı istenmeyen reklamlarla boğmanın yanı sıra, bu bağlantılar otomatik olarak bir ICS takvim dosyası indirerek kurbanların takvimlerinde etkinlikler yaratabiliyor. 

Kullanıcılar aldatılıyor

Štefanko sözlerine şu şekilde devam etti: “Her gün gerçekleşen ve her biri 10 dakika süren 18 etkinlik yaratıyor. Adları ve açıklamaları kurbanın telefonuna virüs bulaştığı, kurbanın verilerinin çevrimiçi açığa çıktığını ve virüse karşı koruma uygulamasının kullanım süresinin sona erdiği izlenimini yaratıyor. Etkinliklerin açıklamalarında, kurbanı sahte reklam yazılımı web sitesini ziyaret etmeye yönlendiren bir bağlantı yer alıyor. O web sitesi yine cihaza virüs bulaştığını iddia ediyor ve kullanıcıya Google Play’den sözde daha temiz uygulamalar indirme seçeneği sunuyor.” 

Android cihazları kullanan kurbanlar için durum daha da tehlikeli; çünkü bu dolandırıcılık amaçlı web siteleri Google Play mağazası dışından kötü amaçlı uygulama indirilmesine yol açabiliyor. Bir senaryoda, web sitesi yasal uygulamayla en ufak bir ilgisi olmayan ve reklamları engellemenin tam tersini yapan “adBLOCK” adı verilen bir uygulamanın indirilmesini istiyor. Bir başka senaryoda, kurbanlar istenen dosyayı indirmek için ilerlediklerinde, “Your File Is Ready To Download (Dosyanız İndirilmeye Hazır)” adlı kötü amaçlı uygulamayı indirme ve kurma adımlarının yer aldığı bir web sayfası görüntüleniyor. Her iki senaryoda da, URL kısaltma hizmeti aracılığıyla sahte reklam yazılımı ya da Android/FakeAdBlocker truva atı gönderiliyor.

Anahtar Kelimeler:
Reklam Engelleme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AirCar, Softtech teknolojisiyle gökyüzünde
AirCar, Softtech teknolojisiyle gökyüzünde
Dijital şantaja boyun eğmeli mi?
Dijital şantaja boyun eğmeli mi?
Yeni Kaspersky Password Manager, gelişmiş parola kontrolüne odaklanıyor
Yeni Kaspersky Password Manager, gelişmiş parola kontrolüne odaklanıyor
PUBG MOBILE’ın 150 bin dolarlık turnuvası başlıyor
PUBG MOBILE’ın 150 bin dolarlık turnuvası başlıyor
Google’da Kendi Adınızı Arıyor musunuz?
Google’da Kendi Adınızı Arıyor musunuz?
Sesli kimlik avı dolandırıcılarına dikkat
Sesli kimlik avı dolandırıcılarına dikkat
Cisco, Webex İnovasyonlarını Tanıttı
Cisco, Webex İnovasyonlarını Tanıttı
OTAM’da Dijital Yaka Robot Personel Mesaiye Başladı
OTAM’da Dijital Yaka Robot Personel Mesaiye Başladı
PUBG Mobile'a böcek modu geldi
PUBG Mobile'a böcek modu geldi
ESET siber casusluk grubu Gelsemium’un yeni tehditlerini ortaya çıkardı
ESET siber casusluk grubu Gelsemium’un yeni tehditlerini ortaya çıkardı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim