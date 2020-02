Samsung yeni Galaxy S20 serisini tanıttı

Samsung Electronics, dünyamızı algılama ve deneyimleme biçimimizi kökten değiştirecek yeni amiral gemisi serisi Samsung Galaxy S20’yi tanıttı. Galaxy S20 serisi, yapay zekâ (AI) ile Samsung’un gelmiş geçmiş en geniş görüntü sensörünü bir araya getirerek çarpıcı bir görüntü kalitesi sağlayan yepyeni bir kamera teknolojisi sunuyor. Bu telefon serisi ile günün her anında kişiselleştirilmiş müziğin keyfini çıkarabilecek, videoları tam da görülmesi gereken şekilde izleyebilecek, konsol tarzı oyunları kaliteden ödün vermeden oynayabileceksiniz.Ülkemizde cihazların tavsiye edilen perakende satış fiyatları Galaxy S20 için 7.799TL, Galaxy S20+ için 9.299TL ve Galaxy S20 Ultra için 11.999TL’dir.

FOTOĞRAF ÇEKME TARZIMIZI DEĞİŞTİRİYOR

Hayatımızdan kareleri çekerken ve hikâyelerimizi anlatırken akıllı telefonları artık her zamankinden daha fazla kullanıyoruz; bu nedenle kamera, kullanıcıların yeni bir akıllı telefonda en çok önem verdikleri özelliklerin başında geliyor. Hayat tarzımıza uygun şekilde tasarlanan Galaxy S20 serisi, yapay zekâ ile Samsung’un gelmiş geçmiş en büyük görüntü sensörünü bir araya getiren yepyeni kamera sistemiyle her görüntüyü ve her anı en iyi şekilde yakalıyor.

Tüm Detaylarda Çarpıcı Netlik: Galaxy S20 serisinin daha büyük görüntü sensörü sayesinde kamera çözünürlüğü ciddi seviyede artıyor; düzenleme, kesme ve zoom için eklenen özelliklerle detaylı görüntüler elde edilebiliyor. Galaxy S20 ve Galaxy S20+’ta 64MP, Galaxy S20 Ultra’da ise 108MP kamera bulunuyor. Daha büyük sensörler sayesinde çok fazla ışık yakalanabiliyor ve böylelikle düşük ışık şartlarında dahi zengin görüntü kalitesi sağlanıyor. Galaxy S20 Ultra, dokuz pikseli sensör seviyesinde tek bir pikselde bir araya getiren piksel birleştirme (nona-binning) teknolojisini kullanarak, yüksek çözünürlüklü 108MP mod ve 12MP mod arasında dinamik geçişe izin verme seçeneği ile daha da ileriye gidiyor.

Çığır Açan Zoom Özelliği: Galaxy S20’de Hibrit Optik Zoom ve yapay zekâdan güç alan Dijital Zoom’u içeren Super Çözünürlüklü Zoom’u bir arada kullanan Space Zoom teknolojisi sayesinde, çok uzaktayken bile yakın plan zoom yapılabiliyor. Galaxy S20 ve Galaxy S20+ akıllı telefonlarda 30x’e varan zoom kullanılıyor. Galaxy S20 Ultra’da ise devrim niteliğindeki katlanan lensler ile bir adım daha ileriye gidiliyor ve yapay zekâ ile güçlendirilmiş, yüksek zoom seviyesinde görüntü kalitesindeki kaybı azaltan çoklu-görüntü işlem ile kullanıcılar 100x’e varan Süper Çözünürlük sayesinde çok net görüntü deneyimi yaşayabiliyor.

Tek Tuşla Çoklu Çekim: Tek Tuşla Çoklu Çekim (Single Take) özelliği, bir yandan anın fotoğrafını çekerken diğer yandan da o anı rahatça yaşamanızı sağlıyor. Yapay zekâ ile güçlendirilmiş kamera teknolojileri sayesinde Galaxy S20 serisi yaşadığınız anı en iyi şekilde yakalamanız için siz tek bir çekim yapsanız da o sizin için canlı odak, kırpılmış, ultra geniş açılı çekim gibi çok sayıda farklı formatta fotoğraf ve video oluşturabiliyor.

Profesyonel Seviyede Video Çekme: Galaxy S20, gerçek dünyadaki renkleri ve görüntü kalitesini yakalayabilmeniz için çarpıcı 8K video çekimleri yapmanızı sağlıyor. Çekiminiz bittiğinde videonuzu Samsung QLED 8K TV’ye aktararak izleyebiliyor ve sınıfının en iyi izleme deneyiminin keyfini yaşayabiliyor[1] veya bir 8K videodan bir kareyi alarak onu yüksek çözünürlükte bir fotoğrafa dönüştürebiliyorsunuz. Süper Dengeli Çekim, hiza sabitleme ve yapay zekâ hareket analizi sayesinde, en engebeli ortamlarda çekilmiş videolar bile aksiyon kamerası kullanılarak çekilmiş gibi görünüyor.[2]

SEVDİĞİNİZ ŞEYLERİ DAHA İYİ YAPIN

Hayatı kolaylaştıran yeni özellikler ve etkili iş ortaklıkları sayesinde Galaxy S20, telefon kullanım alışkanlıklarımızı değiştirecek şekilde geliştirildi.

Müzik: İster sadece uyanmak için ister spora giderken müzik dinliyor olun, Spotify ile Bixby Routines arasındaki yeni entegrasyon sayesinde, kişiselleştirilmiş müziğinizi hayatınızın tüm rutinine yerleştirin. Müzik Paylaşımı (Music Share) özelliğiyle, cihazınızı Bluetooth ile aracınızın gerekli özelliklere sahip müzik sistemine ya da hoparlörüne bağlayarak yol boyunca arkadaşlarınızla birlikte DJ’lik yapın.[3]

Google Duo Üzerinden Sıra Dışı Görüntülü Sohbet: Hayatınızdaki tüm önemli kişilerle Galaxy S20 üzerinden daha kolay bir şekilde görüntülü sohbet edin. Galaxy S20, Google Duo ile özel ve derin entegrasyon sayesinde görüntülü sohbet deneyimini daha da iyileştiriyor, Duo’nun yeni özellikleri Galaxy S20’de ilk kez kullanılıyor. Artık telefonla arama klavyesinde Duo butonuna basarak görüntülü sohbet başlatabilirsiniz. Google Duo tüm işletim sistemleriyle uyumlu olduğu için istediğiniz herkesle görüntülü konuşabilirsiniz. Ayrıca aynı anda 8 kişiyle de görüntülü sohbet etmeniz mümkün.

Eğlence: Galaxy S20’nin profesyonel seviyedeki kamarasının avantajını kullanmak için Netflix ve Samsung birlikte çalışıyor. Galaxy S20, Netflix Originals’ın popüler içerikleri üzerine özel içerikleri çekmeleri için ünlü yönetmenlere verilecek. Kullanıcılar ayrıca Galaxy cihazların geliştirilmiş entegrasyonu sayesinde Netflix’in en iyi içeriklerini keşfedebilecek.

Oyun: Galaxy S20 serisi, mobil oyun deneyimini artırıyor. 120Hz ekran sayesinde muhteşem şekilde akıcı oyun deneyimi yaşayabileceksiniz. Samsung’un iş ortağı Microsoft 2020 ilkbaharında ünlü Forza Street oyununu Galaxy Store’da satışa sunarak ilk defa bu oyunu mobil ortama taşıyacak. Galaxy S20; hızlı işlemcisi, 12GB RAM[4], AKG ses düzenleyicisi ve üstün seviye performans için ayarları optimize etmek üzere arka planda sürekli çalışan oyun desteğiyle çok etkili bir oyun deneyimi sunuyor.

SINIRSIZ OLASILIKLARI DENEYİMLEYİN

Samsung’un en yeni amiral gemisi Galaxy S20 serisi, Galaxy hayranlarının uzun süredir bildiği ve beklediği üst seviye teknolojileri içeriyor. Galaxy S20, cihazı çip seviyesinden yazılım seviyesine kadar koruyan mobil güvenlik platformu Knox tarafından korumaya alındı. Galaxy S20’de ayrıca, donanım tabanlı saldırılara karşı koruma amacıyla yeni ve güvenli bir işlemci kullanıldı.

Büyük ve akıllı bataryasından güç alan Galaxy S20 serisinde 25W hızlı şarj standart olarak sunulurken, Galaxy S20 Ultra modeli 45W Süper Hızlı (Super Fast) şarjı da destekliyor;[5] tüm modellerde 128GB geniş bir depolama alanı standart olarak sunulurken ayrıca 1TB arttırılabilir hafıza desteği de sağlıyor.

Galaxy S20’deki One UI 2 arayüzü net, basit ve kullanımı kolay bir arayüz olarak dikkat çekiyor. Aynı zamanda Galaxy S20 serisinde SmartThings ile akıllı evinizi uzaktan yönetmeniz, Samsung Health ile belirli sağlık bilgilerine ulaşmanız ve daha pek çok şey mümkün oluyor.

GALAXY BUDS+

Samsung Galaxy Buds+ sayesinde de en sevdiğiniz müzikleri ve podcast’leri gönlünüzce dinleyebilirsiniz. AKG ses sisteminin kullanıldığı Galaxy Buds+’ta çift yönlü hoparlör, benzersiz ses kalitesi için 3 mikrofon ve uzun saatler yeten bir batarya ömrü sunuluyor.[6]Buds+ uygulaması artık iOS cihazlarla da uyumlu. Ürün “Galaxy Buds+” uygulaması ile hangi telefonu kullanırsanız kullanın çok iyi bir ses deneyimi yaşamanızı sağlayacak.[7]Siyah, Beyaz ve Gök Mavisi renk seçeneklerine sahip olan Galaxy Buds+’ın tavsiye edilen satış fiyatı ise 899 TL.

GALAXY S20+ VE GALAXY S20 ULTRA ÖN SİPARİŞ VERENLERE GALAXY BUDS+ HEDİYE

Türkiye’de satışa sunulacak modellerin renk seçenekleri, Galaxy S20 için Kozmik Gri, Kozmik Mavi, Kozmik Pembe; Galaxy S20+ için Kozmik Siyah, Kozmik Mavi, Kozmik Gri; Galaxy S20 Ultra için Kozmik Siyah, Kozmik Gri olacak.

Her üç model de 12 Şubat 2020’den itibaren https://shop.samsung.com/tr adresi üzerinden ön siparişe açılacak. Ön sipariş kampanyası çerçevesinde Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra siparişi veren ve kampanya koşullarını sağlayan tüketiciler tavsiye edilen satış fiyatı 899 TL değerinde Galaxy Buds+ hediye edilecek[8]. Galaxy Buds+ kablosuz kulaklık ile seyahatte ya da spor yaparken en sevdiğiniz müzikleri dinleyebilirsiniz.

Ayrıca Galaxy S20 serisi mart ayında Türkiye’de yetkili mağazalarda satışa sunulacak. Cihazların tavsiye edilen perakende satış fiyatları Galaxy S20 için 7.799TL, Galaxy S20+ için 9.299TL ve Galaxy S20 Ultra için 11.999TL’dir.