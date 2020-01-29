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Şarjı erken tüketen uygulamalar | Bitdefender şarj canavarı 17 uygulamayı açıkladı

Bitdefender Antivirüs, Google Play'de yüz binlerce kişi tarafından indirilen ve Android tabanlı akıllı telefonların şarjının hızla tükenmesine yol açan 17 uygulamayı açıkladı.

29 Ocak 2020 Çarşamba 10:03
Şarjı erken tüketen uygulamalar | Bitdefender şarj canavarı 17 uygulamayı açıkladı

Şarjı erken tüketen uygulamalar | Bitdefender şarj canavarı 17 uygulamayı açıkladı

Dünyada 500 milyondan fazla kullanıcıyı koruyan güvenlik yazılımı şirketi Bitdefender Antivirüs, Google Play'de yüz binlerce kişi tarafından indirilen ve Android tabanlı akıllı telefonların şarjının hızla tükenmesine yol açan 17 uygulamayı tespit etti.

Akıllı telefon seçiminde şarj süresi, en çok dikkat edilen kriterlerden biri olarak öne çıkıyor. Dünyada 500 milyondan fazla kullanıcıyı koruyan güvenlik yazılımları şirketi Bitdefender Antivirüs’ün yaptığı son araştırmada, Google Play'de yüz binlerce kişi tarafından indirilen ve Android tabanlı akıllı telefonların şarjının hızla tükenmesine yol açan 17 uygulama tespit edildi. Aralarında ofis programları ve oyunların olduğu şarj canavarı uygulamalarda, reklam gösteren özel algoritmalar olduğu görüldü.

Uygulamalar, etkinleştirildikten sonra ilk 48 saat içinde ölçülü sayıda reklam gösterse de daha sonra reklam sayısı giderek artıyor ve bu durum şarj tüketimini oldukça artırıyor. Bitdefender Antivirüs tarafından tespit edilen 17 uygulama şöyle:

1. Car Racing 2019

2. 4K Wallpaper (Background 4K Full HD)

3. Backgrounds 4K HD

4. QR Code Reader & Barcode Scanner Pro

5. File Manager Pro - Manager SD Card/Explorer

6. VMOWO City: Speed Racing 3D

7. Barcode Scanner

8. Screen Stream Mirroring

9. QR Code — Scan & Read a Barcode

10. Period Tracker — Cycle Ovulation Women’s

11. QR & Barcode Scan Reader

12. Wallpapers 4K, Backgrounds HD

13. Transfer Data Smart

14. Explorer File Manager

15. Today Weather Radar

16. Mobnet.io: Big Fish Frenzy

17. Clock LED

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Son Güncelleme: 29.01.2020 10:20
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şarj Tüketen UygulamalarTelefon Pilini TüketenGoogle Play
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