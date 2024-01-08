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Satoshi Nakamoto geri mi döndü | Bitcoin'in de gizemli hareketlilik

Dünyanın ilk kripto parasının yazılım ekibinde yer alan, gerçek adı hiç bir zaman bilinmeyen Satoshi Nakamoto'nun Bitcoin cüzdanına yıllar sonra havale yapılması sektör uzmanları arasında çelişkili açıklamalara neden oldu.

08 Ocak 2024 Pazartesi 12:46
Satoshi Nakamoto geri mi döndü | Bitcoin'in de gizemli hareketlilik






Satoshi Nakamoto geri mi döndü | Bitcoin'in de gizemli hareketlilik

Kripto dünyasının efsane isimlerinden Satoshi Nakamoto takma adını kullanan kişi yıllar sonra yeniden gündemde. Gerçek kimliği tama olarak bilinmeyen Satoshi Nakamato adlı bir kişi ya da grup, "ilk merkezi olmayan kripto para birimi" olarak bilinen Bitcoin'in yaratıcıları olarak biliniyor. Kimliğine dair neredeyse hiçbir şey bilinmeyen Satoshi'nin hesabına geçtiğimiz günlerde bir miktar bitcon gönderilmesi, komplo teorisyenlerini harekete geçirdi.

Bitcoin, 2009 yılında Satoshi Nakamoto takma adını kullanan bir kişi ya da grup tarafından oluşturulmuş ve açık kaynak kodlu olarak yayımlanmıştı. Fakat Satoshi Nakamoto, Bitcoin ağında işlem dahi yapmadığından kimliği, hatta yaşayıp yaşamadığı dahi bilinmiyor. 

Kim olduğunu bilinmeyen bir kişinin, geçen gün Satoshi Nakamoto'nun Bitcoin ağındaki Genesis cüzdanına 26.9 Bitcoin göndermesi ise kafaları karıştırarak yeni komplo teorilerinin ortaya atılmasına neden oldu. Yaklaşık 1,2 milyon dolara (yaklaşık 36 milyon TL) denk gelen bu miktar, 5 Ocak günü gerçekleştirildi ve 100 dolar işlem bedeline mal oldu.

SATOSHİ UYANDI MI?

Sputnik'te yer alan habere göre, Dünya'nın en popüler kripto para platformlarından Coinbase'in yöneticisi Conor Grogan, söz konusu transfer ile ilgili yaptığı paylaşımda "Ya Satoshi uyandı ve Binance'ten 27 Bitcoin alıp cüzdanına yatırdı ya da birisi bir milyon dolar yaktı" ifadesini kullandı.


İşin ilginç yanı, söz konusu 26.9 Bitcoin direkt olarak bir cüzdandan diğerine aktarılmamış olması. 

Blockchain analiz platformu Arkham Intelligence'a göre başlangıçta üç farklı cüzdanda bulunan Bitcoinler, 12 cüzdana dağıtıldı. 

Ardından Binance'teki tek bir cüzdanda bir araya getirildi ve sonrasında Satoshi 1 adlı Genesis cüzdanına transfer edildi.

SATOSHİ NAKAMOTO KİMDİR?

Satoshi Nakamoto, Bitcoin'in yaratıcısı olarak bilinen isim, gerçekte kim olduğu bilinmeyen bir takma addır. Nakamoto, Bitcoin yazılımını 2010 yılına kadar geliştirmiş ve ardından kaynak kodun kontrolünü Gavin Andresen gibi Bitcoin topluluğunun önde gelen üyelerine devretmiş ve projede bilinen katılımını durdurmuştur. Nakamoto'nun Bitcoin'den kazandığı varsayılan miktar, onu dünyanın en zengin insanları arasına sokabilecek kadar büyük bir servet oluşturmaktadır.

Nakamoto'nun gerçek kimliği konusunda çeşitli tahminler ve teoriler bulunmaktadır, ancak hiçbiri kesin olarak kanıtlanmamıştır. Bu teoriler arasında, Nakamoto'nun bir takım insanlardan oluştuğu, yüksek düzeyde İngilizce bilgisine ve yazılım yeteneğine sahip olduğu gibi düşünceler yer almaktadır. Ayrıca, Nakamoto'nun İngiliz İngilizcesi kullanımı ve bazı yazılım kodlarındaki yorumlar, onun İngiliz ya da Ortak Milletler Topluluğu kökenli olabileceği spekülasyonlarına yol açmıştır.

Nakamoto'nun kimliğiyle ilgili en bilinen iddialar arasında Hal Finney, Dorian Nakamoto, Craig Wright ve Nick Szabo gibi isimler bulunmaktadır:

Hal Finney: Bitcoin'in erken dönemlerinde aktif olan ve Bitcoin yazılımında hata raporları ve iyileştirmeler yapan bir bilgisayar programcısıydı.

Dorian Nakamoto: Newsweek dergisinde yer alan bir makalede Bitcoin'in yaratıcısı olarak gösterilen, ancak daha sonra bu iddiaları reddeden bir Japon-Amerikan mühendisidir.

Craig Wright: Avustralyalı bir bilgisayar bilimcisi ve iş insanıdır. Kendisinin Nakamoto olduğunu iddia etmiş, ancak bu iddialar geniş çaplı şüpheyle karşılanmıştır.

Nick Szabo: Bir bilgisayar bilimcisi ve kriptografidir. Akıllı sözleşmelerin ve dijital para birimlerinin öncülerinden biri olarak kabul edilir ve birçok kişi tarafından Nakamoto'nun gerçek kimliği olabileceği düşünülür, ancak Szabo bu iddiaları reddetmiştir.

Nakamoto'nun kimliğinin gizemli kalması, Bitcoin ve kripto para birimlerinin merkeziyetsiz doğasına uygun bir durumdur ve onun yaratıcılığının, yenilikçiliğinin ve finans dünyasına getirdiği değişimlerin bir simgesi haline gelmiştir. Nakamoto'nun kimliği konusundaki spekülasyonlar devam etmekte olup, gerçek kimliğinin hiçbir zaman ortaya çıkmayabileceği düşünülmektedir?


 

Anahtar Kelimeler:
BitcoinSatoshi Nakamoto
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