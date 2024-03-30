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Seçim sandığına giderken telefonunuz hacklenmesin

Zararlı yazılımlarla mobil telefon kullanıcılarına ait bankacılık bilgileri ve kişisel verileri hedef alan yeni bir saldırı sistemi ortaya çıkarıldı.

30 Mart 2024 Cumartesi 21:12
Seçim sandığına giderken telefonunuz hacklenmesin






Seçim sandığına giderken telefonunuz hacklenmesin

Telefonunuza seçimden bir gün önce gelen SMS'le kurulan tuzak için uyarı geldi. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı e-Devlet Kapısı, sosyal medya ve e-posta hesaplarından e-Devlet ismi ve görseli kullanılarak yerel seçimlerle ilgili oltalama saldırıları yapıldığını belirterek, vatandaşları uyardı.

e-Devlet platformunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Son günlerde sosyal medya platformları ve e-posta hesapları üzerinden e-Devlet Kapısı'nın ismi ve görseli kullanılarak mahalli idareler genel seçimleri ile ilgili oltalama saldırıları yapılmaktadır. Kişisel verilerinizi ele geçirmek için hazırlanmış bu aldatıcı içeriklere itibar etmeyiniz. Seçmen kaydı sorgulama işlemlerinizi; e-Devlet Kapısı (https://turkiye.gov.tr), e-Devlet Kapısı Mobil Uygulaması, https://secmen.ysk.gov.tr, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Çağrı Merkezi (444 9 975) üzerinden yapabilirsiniz" denildi.

Anahtar Kelimeler:
SeçimSandıkOltalama
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