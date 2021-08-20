Sennheiser, IE 900 ve IE 300 ile Hi-Fi ses deneyiminde çığır açıyor

Sennheiser, IE 900 ve IE 300 ile üstün performanslı ses deneyimi sunmaya devam ediyor. Bambaşka bir ses deneyimini müzik tutkunlarıyla buluşturmayı sürdüren marka, IE 900 ve IE 300 ile Hi-Fi ses deneyiminde çığır açmaya hazır. İster evde, ister yolda kusursuz müzik deneyiminden ödün vermek istemeyenler için tasarlanan kulaklıklar, konforlu bir Hi-Fi müzik dinleme deneyimi sağlıyor.

Kaliteli ses dendiğinde akla gelen markaların başında olan Sennheiser, ürün çeşitliliğini artırmayı sürdürüyor. Odyofiller için her bileşeni olağanüstü ses performansı sağlamak amacıyla tasarlanan Sennheiser'ın yeni amiral gemisi IE 900, ayrıntılara gösterilen titizlik ve kaliteden ödün vermeyen mükemmel ses kalitesiyle öne çıkıyor. Ergonomik yapısıyla kusursuz bir Hi-Fi deneyimi sağlayan kulak içi kulaklık IE 900, Sennheiser'ın tescilli X3R teknolojisine sahip.

Markanın en çok tercih edilen ürünlerinin başında gelen IE 800'ün akustik geliştirilmiş versiyonu olan IE 900, yeni X3R teknolojisiyle de dikkat çekiyor. Sesin en ince nüanslarını bile duyulabilir hale getiren teknoloji, odyofillere rafine bir müzik keyfi sunuyor.

Hi-Fi ses ile tanışmak isteyenler için tasarlandı

Hi-Fi ses ile ilk defa tanışacak ve odyofil kalitesine adım atmak isteyen ses tutkunlarına; kusuruz bir ses deneyimi yaşatacak olan IE 300, kusursuz akustik performansıyla öne çıkıyor. XWB (Ekstra Geniş Bant Genişliği) sürücüsüyle ultra geniş bir frekans aralığında müzik dinleme deneyimi yaşatan kulaklık, mükemmel ses deneyimi arayanların tercihi olmaya aday.

Ergonomik tasarımıyla mükemmel bir ses izolasyonu sağlayarak müzik dinleme keyfini dış koşullardan ayıran IE 300, odyofil kalitesine adım atmak isteyen ses tutkunlarına yenilikçi bir ses deneyimi sunuyor. Hem evde hem de yolda heyecan verici bir Hi-Fi deneyimi yaşanmasını sağlayan kulaklık, ayarlanabilir esnek kancaları, silikon ve hafızalı köpük kulak adaptörleri ve altın kaplama MMCX konektörüyle konforlu bir müzik dinleme deneyimi sağlıyor.

Sennheiser IE 900 satış fiyatı: 15.289 TL

Sennheiser IE 300 satış fiyatı: 3.519 TL