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Sentinal-6A için ses testleri başladı

Airbus uzay mühendisleri, en son uyduyu Avrupa çevre ve güvenlik programı ‘Copernicus’ için Münih yakınlarında Ottobrunn’daki Industrieanlagen-Betriebsgesellschaft mbH (IABG) Uzay Test merkezinde özel bir odada ses ile test ediyor.

08 Mayıs 2020 Cuma 12:02
Sentinal-6A için ses testleri başladı

Sentinal-6A için ses testleri başladı

Dünya gözlem uydusu Sentinel-6A, ses ile test ediliyor. Airbus uzay mühendisleri, en son uyduyu Avrupa çevre ve güvenlik programı ‘Copernicus’ için Münih yakınlarında Ottobrunn’daki Industrieanlagen-Betriebsgesellschaft mbH (IABG) Uzay Test merkezinde özel bir odada ses ile test ediyor. Akustik gürültü testi, uydunun roket fırlatma sırasında maruz kalacağı ses etkisini taklit eder.

100 m2’lik bir alanı kaplayan ve büyük hoparlörlerle donatılmış olan oda, testler sırasında ses geçirmez şekilde kapatılmıştır. Bu testler, uyduda artan yoğunlukla yönlendirilen dört adet 60 saniyelik ses patlamasını kapsar. Zirve noktasında Sentinel-6A, 140 desibel (dB) gürültüye maruz kalacak.

Şöyle ki, 50 dB civarında gürültü seviyeleri bizim için normalken, 100 dB rahatsız etmeye başlar, 120 dB civarında ise acı verici hale gelir. Pnömatik matkaplar veya motorlu testereler yaklaşık 110 dB üretir. 10 dB'lik bir artış, algılanan ses yüksekliğinin iki katına çıkmasına tekabül eder.

‘Copernicus Sentinel-6’, önümüzdeki on yılda okyanuslarda topoğrafik ölçümler sağlayacak bir misyonudur. Sentinel-6, küresel ölçekte deniz yüzeyi yüksekliğini yüksek hassasiyetle anında gözlemlemeyi sağlayacak bir altimetrik radar ölçücü taşır. Bu ölçümler, iklim değişikliğinin temel göstergesidir. Ayrıca bu oşinografi için de gereklidir. Her 10 günde bir Dünya’nın buzsuz okyanusunun %95’ini haritalayan Sentinel-6, denizlerin güvenliği için okyanus akıntıları, rüzgar hızı ve dalga yüksekliği hakkında hayati bilgiler verir.

İki adet Sentinel-6 uydusu, Avrupa Copernicus Programı için Airbus’ın endüstriyel uzmanlığı altında geliştirilmiştir. Avrupa Birliği’nin Copernicus uydu misyonlarından biri olan Sentinel-6,ESA, NASA, NOAA ve EUMETSAT arasındaki uluslararası işbirliği sayesinde ortaya çıkmıştır.

Kasım 2020 itibariyle Sentinel-6A, 1992’de başlatılan ve okyanus yüzeylerinin uydu tabanlı ölçümlerini toplama görevini sürdüren iki Sentinel-6 uydusundan ilki olacak. Sentinel-6B’nin 2025’te dahil edilmesi planlanıyor. Sentinel-6, Airbus’ın endüstriyel uzmanlığı altında, GRACE’in yanı sıra Jason serisi topografik okyanus gözlem uyduları ve ESA’nın CryoSat-2 ve Sentinel-2 misyonlarından geliştirilerek üretilmiştir.

Son Güncelleme: 08.05.2020 12:18
Anahtar Kelimeler:
CopernicusSentinel6
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