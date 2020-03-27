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SEO Hizmeti Hakkında Her Şey

SEO açılımı yapılırken kullanılan optimizasyon kelimesi de tamamen gereken kuralların yapılması için sitelerde gerçekleştirilen optimizasyonlarla ilgilidir.

27 Mart 2020 Cuma 13:41
SEO Hizmeti Hakkında Her Şey

SEO Hizmeti Hakkında Her Şey

SEO hizmeti denildiğinde anlatılmak istenen şey, bir web sitesinin arama motorlarında üst sıralara çıkabilmesi için gerekli olan içeriksel ve teknik düzenlemelerin profesyonel olarak yapıldığı bir hizmet biçimidir. Piyasa içerisinde bu hizmeti verebilecek pek çok ajans ve ekip bulunmaktadır. Eğer kendi siteniz için ya da daha büyük çaplı kuruluşların/firmaların siteleri için bu konuda yardım almaya ihtiyacınız olursa bizler de Mucizefikir ekibi olarak sizlere profesyonel bağlamda bir SEO hizmeti vermeye hazır bulunmaktayız.

Sektörde SEO nedir sorularına cevap olarak, “arama motoru optimizasyonu” olarak bir açılım yapılabilir. Google gibi dünya genelinde en çok kullanılan arama motorları, sıralama yakalamak isteyen sitelerin yapması gereken düzenlemeleri çıkardığı algoritmalarla duyurarak belirli olan bir düzen ortaya koymuştur. SEO açılımı yapılırken kullanılan optimizasyon kelimesi de tamamen gereken kuralların yapılması için sitelerde gerçekleştirilen optimizasyonlarla ilgilidir.

SEO Nasıl Yapılır?

Konuyla alakalı en önemli hedef arama sonuçlarında üst sıralarda yer alabilmek olduğundan, sitelere SEO düzenlemesi yapılması günümüzde artık bir zorunluluktur. Yapılacak değişimlerle beraber değişen ve gelişen siteniz aynı zamanda sizlerin seçmiş olduğu hedef kitleniz için de kaliteli içeriklerle karşılaştıkları için tekrar ziyaret etmek isteyecekleri bir web sitesinin ortaya çıkartılmasına katkı sağlanmaktadır.

Normal şartlarda Google’ın yayınladığı algoritmaların faktörlerinin bir kısmı bilinebilirken bir kısmı da gizli tutulmaktadır. Ancak bu durum yapılacak değişimleri etkilememektedir çünkü SEO düzenlemeleri zaten bilinen kısmıyla eksiksiz yapıldığında başarıya ulaşılması kesindir. Bahsettiğimiz bu düzenlemeleri teknik SEO kısmının yapılması, hedef kitleyi tatmin edecek kaliteli içeriklerin ortaya çıkartılması ve iyi sitelerden backlink alımı şeklinde özetleyebilmemiz mümkündür. Bu saydığımız başlıklar düzgün bir şekilde yerine getirilmediği takdirde siteler Google tarafından index’lenmeyeceği için arama motorlarında sıralama kazanmanız ve hatta görülür olmanız imkansız hale gelecektir.

Yapılacak işlemleri alt başlık olarak “site içi SEO” ve “site dışı SEO” olarak ayırabiliriz. Site içi SEO düzenlemelerinde başlıklar düzgün olmalı, URL’nin yapısı düzgün olmalı, description dediğimiz açıklama kısımları eksiksiz girilmeli, içerikte yer alacak fotoğraf/video/GIF gibi etmenlerin kalitesine dikkat edilmeli, içeriklerin özgün ve kaliteli olmasına özen gösterilmeli, site hızı kontrol edilmeli, var olan veriler yapılandırılmalı ve web sitesi büyüklük olarak dikkatli incelenmelidir. Bu saydığımız maddeler eksiksiz olarak yapıldığında sitenin iç inşasında bir sorun kalmayacaktır. Mucizefikir ekibi olarak SEO uyumlu içerik pazarlaması ile  sizlere profesyonel bir hizmet sunmaktayız.

Site dışı SEO konusunda ise bahsedilmek istenen şey, kendi sitenizle ilgili olan kaliteli sitelerden sizin sitenize yönlendirilecek bağlantılar alınmasıdır. Bu siteler sizin sitenize referans olduğundan Google yaptığı incelemelerde eğer ki referans aldığınız site kaliteliyse, sizin de kaliteli bir site olabilme ihtimalinizi arttırmaktadır. Alınacak SEO hizmetlerinde sizlere konuyla ilgili çalışmalar yapan ajansların geçmiş SEO örnekleri çalışmalarını gösterdiklerinde bu konunun da ne kadar önemli olduğunu anlayabilmeniz mümkündür.

Neden SEO Hizmeti Alınmalı?

SEO hizmeti çalışmaları kapsamında tüm e-ticaret ile uğraşan firmaların siteleri, kurumsal şirketlerin siteleri, haber siteleri, şahıs siteleri ve blog siteleri gibi pek çok web sitesi önemli düzenlemelerden geçirilerek kaliteli ve Google gözünde eksiksiz siteler haline dönüştürülmektedir. Süreklilik halinde takip edilen SEO hizmetleri sayesinde marka bilinirliğiniz de doğal olarak artarak eğer bir satış işindeyseniz oranlarınız mutlaka ve mutlaka artık gösterecektir. Çünkü kaliteli bir şekilde verilmiş hizmet, pazarlama ağınızı da otomatik olarak genişletecektir.

Anahtar Kelimeler:
SEOSeo Hizmeti
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