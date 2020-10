Sezonun yıldızı Ozan Tufan tam bir Call of Duty Mobile tutkunu

Sezonun yıldız ismi Ozan Tufan tam bir Call of Duty Mobile tutkunu

Tüm Avrupa liglerinde olduğu gibi Türkiye’de de futbol ligleri start aldı ve heyecan son sürat devam ediyor. Türkiye Süper Ligi’ne bu yıl hızlı ve formda giriş yapan isimlerden biri de Fenerbahçe forması giyen milli oyuncu Ozan Tufan oldu. Orta sahada gösterdiği hızlı ve güçlü performansıyla dikkat çeken ve takımına katkı sağlayan Ozan Tufan’ın az bilinen bir yönü de var. Ozan Tufan tam bir oyun tutkunu. Mobilde de oyun deneyimini yaşamayı çok seven Ozan Tufan’ın favori oyunu ise Call of Duty Mobile.

Ozan Tufan’ın maç heyecanı olmayan günlerde ve maç ertesi dinlenmek için en keyifli aktivitelerinden biri de filtre kahvesini hazırlayıp tableti ve telefonu üstünden mobil olarak bağlanıp Call of Duty Mobile oynamak. Tufan, oyunu oynarken yaşadığı keyfi de en sosyal medyadaki postlarıyla sporseverler ve takipçileriyle paylaşıyor. Son olarak, 15 Ekim’de paylaştığı videoyla Call of Duty: Mobile’ın 1.yılını kutladı.

Call of Duty: Mobile, Call of Duty serilerinin tamamından, oyuncuların favori harita, mod, silah ve karakterlerini tek ve eksiksiz şekilde mobil pakette sunan bir son sürüm first-person aksiyon deneyimi. Tencent Games bünyesindeki ödüllü TiMi Studios tarafından geliştirilen ve Activision (NASDAQ: ATVI) tarafından yayımlanan Call of Duty: Mobile, piyasaya sürüldüğü 2019 yılından bu yana, 300 milyon adetten fazla indirildi. Harita sayısı 11’den 23’e, Multiplayer modları 1’den 27’ye ulaşırken ana Battle Royale haritasının boyutu da bir yıl içerisinde yaklaşık %50 arttı. Oyun bir yıl önce toplamda yaklaşık 200 birincil ve ikincil silahla piyasaya sürüldü ve o zamandan beri bu sayıyı 1.400'e çıkardı. Ve son olarak, oyunda toplamda 182 oynanabilir karakter bulunuyor.

Call of Duty: Mobile, Android ve iOS cihazlar için Google Play ve App Store’da ücretsiz olarak indirilip oynanabiliyor.