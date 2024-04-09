Siber Anadolu Toplulukları'ndan Öncü Etkinlik

Siber Anadolu Toplulukları tarafından düzenlenen, 22 Nisan 2024 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Türkiye - İngiltere Uluslararası CTF (Capture The Flag) Yarışması, Türkiye ve İngiltere'nin önde gelen üniversitelerini bir araya getirerek siber güvenlik alanında prestijli bir etkinlik sunuyor. İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, TED Üniversitesi gibi Türkiye'nin öncü kurumları ile Cambridge University, King’s College London, Westminster University, University College London, Manchester University gibi İngiltere'nin saygın üniversiteleri, güçlü bir işbirliği ve bilgi alışverişi platformu oluşturarak katılımcıları siber güvenlik alanında daha da ileriye taşıyacak.

Türkiye'nin siber güvenlik alanında uluslararası işbirliğini ve bilgi alışverişini teşvik etme misyonuyla, 22 Nisan 2024'te Ankara'daki Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda gerçekleşecek olan Türkiye - İngiltere Uluslararası CTF Yarışması, hem Türkiye'den hem de İngiltere'den önde gelen üniversitelerin katılımıyla siber güvenlik konusunda farkındalık yaratmayı ve bu alanda yetenekleri geliştirmeyi amaçlıyor. Siber güvenlik alanında öncü bireylerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak için düzenlenen bu etkinlik, katılımcıların üniversitelerini temsil etme şansı yanında, uluslararası rekabette kendilerini kanıtlama fırsatı da sunuyor.

Bu öncü yarışma, Siber Anadolu Toplulukları'nın YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak, böylece siber güvenlik meraklıları ve destekçiler yarışmayı dünyanın her yerinden takip edebilecek. Ayrıca, Instagram hesabı @satresmi üzerinden etkinlikle ilgili en son güncellemeleri ve duyuruları alabilirsiniz. Daha fazla bilgi için siberanadolu.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

Siber Anadolu Toplulukları'nın ilk etkinliği olan Kış Kampı Etkinliği'nde yönetim ekibi, uluslararası bir CTF yarışmasının sinyallerini verdi ve Türkiye'de bir ilk olacağını bu anlamda öncü olacaklarını belirtti.

Türkiye - İngiltere Uluslararası CTF Yarışması, siber güvenlik alanında Türkiye'nin uluslararası alanda tanınırlığını ve liderliğini pekiştirirken, öğrencilerin becerilerini geliştirmelerine ve küresel işbirliklerine kapı aralamalarına olanak tanıyarak ülke ve Siber Anadolu Toplulukları için değerli katkılarda bulunacaktır. Bu etkinlik, hem yerel hem de uluslararası düzeyde siber güvenlik ekosistemini güçlendirecek önemli bir adım olarak öne çıkmaktadır.

Siber Anadolu Toplulukları, 2024 yılının başlarında kurulan ve Türkiye genelinde siber güvenlik konularında farkındalık oluşturmayı, bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik etmeyi, bireylerin siber güvenlik becerilerini geliştirmeyi hedefleyen dinamik ve yenilikçi bir öğrenci organizasyonudur. Misyonumuz, siber güvenlik alanında lider bireyleri yetiştirmek ve topluluğumuza etkileşimli bir öğrenme ortamı sunmaktır.

Öğrenci topluluklarımız, kırk beşten fazla üniversitenin siber güvenlik topluluklarını bir araya getirerek, Türkiye'nin siber güvenlik alanında geleceğin liderlerini yetiştirmek için çalışmaktadır. Teknolojinin hızla değiştiği bu dönemde, siber güvenlik her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Bu bilinçle, Siber Anadolu Toplulukları, öğrencileri siber tehditlere karşı bir adım öne geçirecek bilgi ve becerilerle donatmayı amaçlamaktadır.

Siber Anadolu Toplulukları, faaliyetlerini 12 kişilik genç ve tutkulu bir yönetim ekibi ile yürütmektedir. Bu ekip, siber güvenlik alanında yenilikleri takip eden ve kendi uzmanlık alanlarında vizyon sahibi bireylerden oluşmaktadır. Ekip üyeleri, aynı zamanda kendi üniversitelerinde Siber Güvenlik Topluluk Başkanları olarak görev yapmaktadır, bu da topluluğun ülke genelinde geniş bir etki alanına sahip olmasını sağlamaktadır.

Kurulduğu günden bu yana, Siber Anadolu Toplulukları, siber güvenlik konularında sayısız etkinlik, eğitim ve çalıştay düzenleyerek öğrencilerin bu alandaki bilgi ve becerilerini artırmaya yönelik önemli adımlar atmıştır. Bu etkinlikler, öğrencilere siber güvenlik alanında pratik deneyim kazanma ve sektör profesyonelleri ile ağ kurma fırsatları sunmaktadır.

Siber Anadolu Toplulukları, siber güvenlik alanında bilinç ve yetenek gelişimini destekleyen projeler üreterek ve sektörde bilinçli bireylerin yetişmesine katkıda bulunarak Türkiye'nin siber güvenlik ekosistemine değer katmaya devam etmektedir.