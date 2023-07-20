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Sıfır hata yüzde yüz koruma

ESET Mobile Security Premium, AV-Comparatives tarafından verilen "Onaylı Mobil Ürün" sertifikasını üst üste ikinci kez kazandı

20 Temmuz 2023 Perşembe 10:34
Sıfır hata yüzde yüz koruma

 

Sıfır hata yüzde yüz koruma 

 

Siber güvenlik alanında küresel bir lider olan ESET, ESET Mobile Security Premium ürünü ile virüse karşı koruma ve güvenlik yazılımı değerlendirmelerinde uzmanlaşmış bağımsız test laboratuvarı AV-Comparatives tarafından verilen "Onaylı Mobil Ürün" ödülünü kazandı. ESET iki yıl üst üste kazandığı  bu ödülle, en son mobil tehditlere karşı üstün performansını ve etkinliğini ortaya koydu.


 AV-Comparatives’in kapsamlı Mobil Güvenlik İnceleme raporu, Android sistemlerde kullanılan yerleşik güvenlik önlemlerini inceledi. Dokuz tedarikçinin gelişmiş özellikleri kapsamında kötü amaçlı yazılım koruması, pil tüketimi, işlevsellik, uygulama tasarımı ve genel kullanılabilirlikleri değerlendirildi. ESET'in mobil güvenlik alanındaki lider ürünü ESET Mobile Security Premium, yüzde 100 mobil koruma oranı ve 0 yanlış teşhis sonucu ile en gelişmiş güvenlik özelliklerini sunarak tüm alanlarda olağanüstü performans gösterdi ve "Onaylı Mobil Ürün" unvanını kazandı.

Mobil cihazları hedef alan siber saldırıların giderek karmaşıklaşması nedeniyle ESET Mobile Security Premium, kullanıcılara kötü amaçlı uygulamalar, kimlik avına yönelik URL'ler, sahte e-postalar ve diğer zararlı bağlantılar, SMS ile kimlik avı ve diğer  güvenlik açıklarına karşı güçlü koruma sağlıyor. Android kullanıcıları için en üst düzeyde güvenlik sağlamak amacıyla güçlü bir kötü amaçlı yazılım tarayıcısı, gerçek zamanlı koruma ve bulut destekli bir kötü amaçlı yazılım tarayıcısını bir arada sunuyor.

ESET Mobile Security Premium, üstün zararlı yazılım korumasına ek olarak, kullanıcıların kaybolan veya çalınan bir cihazı uzaktan kontrol etmesini sağlayan gelişmiş hırsızlık önleme özellikleri de içeriyor. Bu özellikler arasında konum izleme, hırsızın fotoğrafını çekme ve şüpheli cihaz etkinliklerine yanıt olarak eylemleri tetikleme yer alıyor. Ödeme koruması, kullanıcıların hassas finansal verileri için güvenlik sağlayan başka bir güvenlik özelliğidir. Kötü amaçlı uygulamaların korumalı uygulamaların ekran bilgilerini okumasını veya değiştirmesini engeller.

ESET Mobil Güvenlik Ürün Müdürü, Matej Chomo bu konuda şunları söyledi: "Mobil güvenlik çözümümüzün iki yıl üst üste 'Onaylı Mobil Ürün' olarak kabul edilmesiyle elde ettiğimiz bu büyük başarıdan onur duyuyoruz. Bu başarı, müşterilerimizin mobil cihazlarını ve kişisel verilerini koruyan üst düzey güvenlik çözümleri sunma konusundaki kararlılığımızı kanıtlıyor. Yolculuğumuza, inovasyon ve müşteri memnuniyetine olan bağlılığımıza kararlı bir şekilde devam ediyoruz. Mobil ortamdaki gelişen tehditleri karşılamak için ürünlerimizi yenilemeye ve geliştirmeye devam ederek müşterilerimizin bir adım önde olmasını sağlayacağız. AV-Comparatives tarafından verilen bu ödülle, mobil güvenlikte mükemmellik için yeni standartlar oluşturmaya çalışıyoruz."

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ESETESET Mobile
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