Sömestri tatilinde çocuklar için Gaming İstanbul başlıyor

Bütün yıl merakla beklenen ve biletleri hızla tükenen uluslararası oyun ve espor fuarı GIST, 30 Ocak’ta kapılarını tatil keyfini doyasıya yaşamak isteyen aileler için açıyor.

Oyun, espor ve dijital eğlence fuarı Gaming İstanbul için geri sayım heyecanı sürüyor. Bu yıl 100 bin oyuncu ve oyun severi ağırlamaya hazırlanan fuarda aileler ve çocukları için yepyeni ve birbirinden özel deneyimler bir arada olacak.

Gaming İstanbul çocuklara hem yurt içinden ve yurt dışından gelen oyun profesyonelleriyle tanışma hem de sevdikleri oyunların en güncel versiyonlarını görme şansı tanıyacak. Ailelere özel olarak hazırlanan ‘çocuk oyun alanı’ ile Türkiye’de bir ilkin gerçekleştirildiği fuarda; Aristo Çocuk 4 gün boyunca saat 10:00 ve 18:00 arası survivor oyunları, slime, ebru, ahşap, denge gibi çocukların hayal dünyalarını ve yaratıcılıklarını geliştirecek pek çok eğlenceli ve sanatsal aktivite ile çocuklara birbirinden farklı tecrübeler yaşatacak. Çocukların favori oyun karakterlerini canlı olarak görebildiği cosplay yarışmaları da bu yıl yine renkli görüntülere sahne olup çocukları mutluluğa doyuracak.

Çocukların yoğun ilgi gösterdiği ve tanışmak için can attığı, oyun sektöründe fırtınalar estiren PintiPanda, Can Sungur, EasterGamersTV Mete, Pqueen gibi isimler GIST ana sahnesinde fuara özel hazırlanan #kalkgel etkinliğinde olacak. Yine ana sahnede PUBG Mobile ve Mobile Legends Bang Bang oyunlarının sürpriz etkinlikleri de fuarın kaçırılmayacak anları arasında yer alacak.

Maximum Gaming Epic sponsorluğunun yanında Redbull, Monster Energy, Aral Game, Omen by HP, Overgame, Zocco’s, Bahçeşehir Üniversitesi, Turkish Airlines, Kuasar Bilişim Teknolojileri, Küçük Pixel Dükkanı, Migros, Tosla, Aerosoft, Terra Pizza, YeniTelco, Nimo TV, Indomie, TaleWorlds, Funcom gibi firmaların bulunduğu, yeni oyunların tanıtılacağı, birbirinden eğlenceli cihazların oyun severlerin beğenisine sunulacağı ve aynı zamanda ödüllü turnuvaların yapılacağı Gaming İstanbul ile ilgili tüm bilgilere ve fuarın biletlerine www.gamingistanbul.com ve www.biletino.comadreslerinden ulaşılabiliyor. Ayrıca Maximum Gaming Kart sahiplerine özel olarak Gaming İstanbul biletleri için 5 TL’lik indirim kodu şansı bulunuyor.

GL Events Hakkında:

Fransa merkezli ve sektörünün dünyada lideri olan GL Events, dünya genelinde 92 farklı noktada ofisiyle, kendisine ait 300 fuar ve 4 binin üzerinde organizasyonuyla uluslararası etkinlikleri hayata geçirmeye devam ediyor. 2010 Güney Afrika FIFA Dünya Şampiyonası, 2012 Londra Olimpiyatları, 2012 Afrika Futbol Şampiyonası ve Cannes Film Festivali gibi etkinliklerin altında GL Events imzası bulunuyor.