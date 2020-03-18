Sony, PlayStation 5 bugün tanıtılıyor

Merakla beknen Sony PalyStation bugün tanıtılacak.Sony, PlayStation 5 ile ilgili sessizliğini bugün bozacak. PlayStation Blog’da yarın düzenlenecek canlı yayında PS5’in baş yaratıcısı Mark Cerny, oyun konsolunun sistem mimarisi ve oyunların geleceğini nasıl değiştireceği hakkında konuşacak.

Oyun meraklılarının uzun bir zamandır beklediği oyun konsolu PlayStation 5’le ilgili bu zamana kadar birçok bilgi ortaya çıktı. Sony ile PlayStation 5’le ilgili ortaya çıkan bilgiler hakkında hiçbir açıklama yapmadı. Ama sonunda Sony de PlayStation 5 ile ilgili sessizliğini bozmaya karar verdi.

PlayStaion’a ait resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada,bugün PlayStation Blog’da PlayStaion 5’le ilgili bir canlı yayın yapılacağı duyuruldu. Yapılacak canlı yayın etkinliğinde PlayStation 5’in baş tasarımcısı Mark Cerny konuşacak. Cerny, konuşmasında PlayStation 5’in sistem mimarisi ve oyunların geleceğini nasıl değiştireceği hakkında konuşacak.

PlayStation 5'in fiyatı, tasarımı ve teknik özellikleri gibi hakkında pek çok söylenti bulunan ancak bir türlü resmi bir yanıt alınamayan sorular, yarınki canlı yayında bizza PlayStation yetkilisi tarafından cevaplanabilir.

PlayStation Blog’ta Mark Cerny’in katılacağı canlı yayın etkinliği bugün Türkiye saati ile 19:00’da başlayacak

(Webtekno)