Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Sony, PlayStation 5 bugün tanıtılıyor

Merakla beknen Sony PalyStation bugun tanıtılacak

18 Mart 2020 Çarşamba 10:33
Sony, PlayStation 5 bugün tanıtılıyor

Sony, PlayStation 5 bugün tanıtılıyor

   Merakla beknen Sony PalyStation bugün tanıtılacak.Sony, PlayStation 5 ile ilgili sessizliğini bugün bozacak. PlayStation Blog’da yarın düzenlenecek canlı yayında PS5’in baş yaratıcısı Mark Cerny, oyun konsolunun sistem mimarisi ve oyunların geleceğini nasıl değiştireceği hakkında konuşacak.

   Oyun meraklılarının uzun bir zamandır beklediği oyun konsolu PlayStation 5’le ilgili bu zamana kadar birçok bilgi ortaya çıktı. Sony ile PlayStation 5’le ilgili ortaya çıkan bilgiler hakkında hiçbir açıklama yapmadı. Ama sonunda Sony de PlayStation 5 ile ilgili sessizliğini bozmaya karar verdi.

   PlayStaion’a ait resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada,bugün PlayStation Blog’da PlayStaion 5’le ilgili bir canlı yayın yapılacağı duyuruldu. Yapılacak canlı yayın etkinliğinde PlayStation 5’in baş tasarımcısı Mark Cerny konuşacak. Cerny, konuşmasında PlayStation 5’in sistem mimarisi ve oyunların geleceğini nasıl değiştireceği hakkında konuşacak. 

PlayStation 5'in fiyatı, tasarımı ve teknik özellikleri gibi hakkında pek çok söylenti bulunan ancak bir türlü resmi bir yanıt alınamayan sorular, yarınki canlı yayında bizza PlayStation yetkilisi tarafından cevaplanabilir.

PlayStation Blog’ta Mark Cerny’in katılacağı canlı yayın etkinliği bugün Türkiye saati ile 19:00’da başlayacak

(Webtekno)

Son Güncelleme: 18.03.2020 10:40
Anahtar Kelimeler:
Sony PalyStation
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
iPhone 9 Plus geliyor
iPhone 9 Plus geliyor
Canon EOS R5, yeni güncellemelerle imkansızı başarıyor
Canon EOS R5, yeni güncellemelerle imkansızı başarıyor
Yeni Doom Eternal, 20 Mart’ta Playstore’da
Yeni Doom Eternal, 20 Mart’ta Playstore’da
Türkiye’nin en köklü iki kuruluşu bilişim için buluştu
Türkiye’nin en köklü iki kuruluşu bilişim için buluştu
Adidas, Google ve EA Sports FIFA Mobil sanal performansı birleştiriyor
Adidas, Google ve EA Sports FIFA Mobil sanal performansı birleştiriyor
Bilgisayarınız 2020 yılına ayak uyduracak
Bilgisayarınız 2020 yılına ayak uyduracak
Cep telefonlarında sim kartsız dönem başlıyor
Cep telefonlarında sim kartsız dönem başlıyor
Gençler için teknoloji şenliği başlıyor 
Gençler için teknoloji şenliği başlıyor 
Telefonunuz sizi dinliyor mu?
Telefonunuz sizi dinliyor mu?
Cisco’dan, dijital konferans teknolojisine yapay zekâ dokunuşu
Cisco’dan, dijital konferans teknolojisine yapay zekâ dokunuşu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim