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Sosyal Medya Ajansları Instagram’ı Nasıl Yönetir?

Sosyal medya ajansları, markalarla bir araya gelerek toplantı yaparlar ve daha sonra markanın sosyal medya raporlarını alıp analiz ederek bir yaklaşım planı oluştururlar.

Sosyal Medya Ajansları Instagram’ı Nasıl Yönetir?

Sosyal medya ajansları, markalarla bir araya gelerek toplantı yaparlar ve daha sonra markanın sosyal medya raporlarını alıp analiz ederek bir yaklaşım planı oluştururlar.

19 Kasım 2019 Salı 13:30
Sosyal Medya Ajansları Instagram’ı Nasıl Yönetir?

Sosyal Medya Ajansları Instagram’ı Nasıl Yönetir?

Bireysel profillerden sonra artık işletmeler ve çeşitli markalar da Instagram profilleri oluşturmaya başladı. Bu şekilde reklam sektörü de yavaş yavaş dijitale kaydı. Reklamlar dijital olarak yapılmaya başladığından beri de çeşitli sosyal medya ajansları ortaya çıktı. İşletme ve markalar da sosyal medyada reklam yönetimi çalışmalarını bu ajanslara vererek tanınırlıklarını artırdılar. 

Sosyal medya ajansları, markalarla bir araya gelerek toplantı yaparlar ve daha sonra markanın sosyal medya raporlarını alıp analiz ederek bir yaklaşım planı oluştururlar. Daha sonra da markayla yeniden görüşüp bir içerik planı oluştururlar. Böylece markanın sosyal medya yönetimi süreci başlar.

Sosyal Medya Planı Nasıl Yapılır?

Bir stratejiye göre oluşturulan sosyal medya içerik planı, planlandığı tarihlerde paylaşılır. Daha sonra yine sosyal medya raporları incelenerek planlar, raporlara göre şekillendirilir. 

Peki sosyal medya içerikleri planlanırken neler önemseniyor? İlk olarak sade ve net olmak önemlidir. Sadelik derken kastedilen şey basitlik değildir. Buna dikkat etmek gerek. Daha sonraki adım ise verilmek istenen mesajın doğru şekilde verilmesidir. Hitap kitlenizi baz alıp, paylaşımlarınızı buna göre yapmalısınız. Örneğin gençlere hitap eden bir sayfada samimi dil yerine resmi bir dil kullanmak oldukça sıkıcı olabilir. İnsanlar genellikle samimiyet ve şeffaflık istiyor. Bu sebeple siz ne kadar doğal ve samimi olursanız, o kadar olumlu dönüt alacaksınız. Diğer yandan Instagram profil akışınızın düzenli ve minimal olması yine takipçi çekmeniz açısından olumlu bir noktadır. Sayfanız ne kadar göze hitap ediyorsa, takipçileriniz sayfanızda o kadar zaman geçirir. İlgi çekici görseller kullanmak her zaman sayfanız için artı puandır. Bu arada içerikleriniz, takipçilerinizle etkileşim kuracak şekilde olmalıdır. Soru sormak ya da “yorumlarınızı bekliyoruz” gibi cümleler etkileşimi artıracaktır. Sosyal medya ajansları da içerik planlamalarını bu şekilde yapıyorlar.

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