

Sosyal medya çağında teknoloji, ruh sağlığınızı nasıl koruyabilir?



10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü, ruh sağlığıyla sosyal medya arasındaki bağlantıyı hatırlamak için iyi bir zaman. Bununla birlikte sosyal medya küresel ölçekte kişilere pek çok fayda sağlarken, endişeye, kaybolma korkusuna, siber zorbalığa, strese ve diğer etkilere neden olması gibi dezavantajlara da sahip.

Bu nedenle Kaspersky uzmanları, teknolojinin çevrimiçi stresi azaltmanın yanı sıra kullanıcıların kendilerini korumalarına nasıl yardımcı olabileceğine ilişkin ipuçlarını sizlerle paylaşıyor.

Aşırı paylaşım yapmaktan kaçının

Sosyal medyanın yeni çağında en güvenli yaklaşım, çevrimiçi paylaşımlarınıza çok dikkat etmektir. Aşırı paylaşım, sizi başkalarından gelen eleştirilere karşı daha savunmasız hale getirebilir ve bu da kaygıyı körükleyebilir. Aşırı paylaşımdan kaçınmanın bir diğer mantığı da kişisel verileri yabancılardan korumaktır. Örneğin kullanıcılar, harika bir tatil fotoğrafının yanında yanlışlıkla uçak bileti ayrıntılarını veya kişisel adres gibi verileri de paylaşabilir. Hesabınızı pek çok kullanıcı görüntüleyebilir. Bu nedenle dolandırıcılara kişisel bilgilerinizi kullanma şansı vermemek güvenli bir yaklaşım olacaktır.

Kaba ve sert yorumlarla nasıl başa çıkacağınızı öğrenin

Çevrimiçi ortamda ne kadar çok içerik yayınlarsanız, zorbalarla veya saldırganlarla karşılaşmanız o derece yüksek bir ihtimal olacaktır. Özellikle çocukların bununla yüzleşmek zorunda kaldığı koşullarda durum daha da zorlaşabilir. Uzmanlar insanları kötü veya incitici yorumları ciddiye almamaya, üzülmemeye ve en önemlisi sırf bu nedenle hayallerinden vazgeçmemeye teşvik ediyor.

Trollerin ve saldırganların asıl amaçları duyguları incitmek veya kişileri kışkırtmak olduğundan, sürekli sizden bir tepki beklerler. Saldırganlar ne kadar çok dikkat çekerlerse, o kadar çok olumsuz yorum yazmaya devam edeceklerdir.

Zihinsel sağlığına zarar vermeden siber zorbalarla yüzleşmeleri için, çocuklara olumsuz yorumlarla nasıl başa çıkacağını öğretmeniz iyi olacaktır. Örneğin trol gönderilerini görmezden gelme, olumsuz yorumları silme veya hakaretleri moderatörlere bildirme gibi. Yorumları kapatmak da iyi bir fikir olabilir.

Bunlara ek olarak, sosyal ağlardan kaçındığınız küçük molalarla kendinize dijital detoks uygulayabilirsiniz. Böylece rahatlayabilir ve kendinize odaklanabilirsiniz. Kaspersky, insanların endişelerinden uzaklaşmasına ve sakin nefes almasına yardımcı olmak için bir dijital CyberSpa girişimi başlattı.

Sosyal hesaplarınızı meraklı gözlerden koruyun

Bir saldırganla yüz yüze gelme veya hassas bilgilerinizi paylaşma riskini azaltmak için hesap gizliliği düzeyini artırmak iyi bir seçenek olacaktır. Bu amaçla çeşitli sosyal ağlar farklı gizlilik ayarlarına sahiptir:

Facebook

Facebook, hesapların gizlilik ayarlarını düzenlemeye yardımcı olan özel bir Yardım Merkezine sahiptir.

Facebook, siber zorbalıkla mücadele için çeşitli araçlar sunar. Gençler İçin Siber Zorbalıkla Mücadele Merkezi buna güzel bir örnek.

Kullanıcılar, içeriklerinde onları kimlerin etiketlediğini takip edebilir. Bu, Chronicle & Tags ayarlarında yapılabilir.

Daha önce kullanıcı etiketinizle yayınlanmış materyalleri kontrol etmek iyi bir seçenektir. "Etkinlik Günlüğü" sayesinde ilişkilendirilmek istemediğiniz materyallerden kendinizi kaldırabilirsiniz.

Instagram

Kullanıcılar, istenmeyen ziyaretçileri bilgilendirmeden hesaplarını onlardan korumak için kısıtlayıcı araçları kullanabilir.

Gizlilik ayarının değiştirilmesi, içeriğinizi kimlerin izleyip yorum yapabileceğini belirlemenize olanak tanır.



Twitter

Gönderilerinizin altındaki yorumları yönetebilirsiniz.Instagram, kullanıcılar tarafından yayınlanan içeriği takip eder. Platform olası ihlalleri görürse, sınırları aşan bilgileri yayınlamak üzere olduğunuzu bildirir.

Twitter'ın yardım ve tavsiye için Çevrimiçi Zorbalık yardım merkezi mevcuttur.

Bildirim filtrelerinin genişletilmesi, kullanıcıların bildirim aldıkları hesapları filtrelemesine olanak tanır. Örneğin profil resmi olmayan kullanıcılardan bildirim almayabilirsiniz.

Bir diğer etkili adım da kullanıcıları engelleme seçeneğidir. Bu engellenen hesapların sizinle paylaşımda bulunmasını, tweet'lerinizi görmesini ve özet akışınızı okumasını engeller.

Özel Twitter Yardım Merkezi, kullanıcılara kişisel verilerini ve tweet'lerini korumak için gerekli tüm araçları sağlar.

TikTok

TikTok, zorba davranışları tespit etmeye ve bunlara karşı önlem almaya yardımcı olan bir kılavuza sahiptir.

Kişisel hesapta video gizlilik ayarlarını yapılandırmak, kullanıcıların her videoyu kimlerin görüntüleyebileceğini seçmelerine olanak tanır ve kişisel videoların yüklenmesini kısıtlar.

İstenmeyen yorumlar filtresi, zorbalıktan korunmak için videolardaki yorumlarda veya canlı yayınlarda engellenecek anahtar kelimelerin bir listesini oluşturmanıza olanak tanır.

Kullanıcı filtresi, kullanıcının videosuna Düeti kimlerin ekleyebileceğini seçmenize olanak tanır.

Aile ayarları, kullanıcıları güvende tutar ve kişisel sınırları aşmadan yaratıcı çabalarında onları destekler.

Kişisel veriler üzerindeki kontrolünüzü güçlendirmeye yönelik daha fazla ipucunu Kaspersky blog sayfalarında bulabilirsiniz.

Kaspersky hakkında

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