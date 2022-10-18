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Sosyal Medya'da hastag kullanırken daha dikkatli olun

Kamuoyunda Sansür yasası olarak bilinen Dezenformasyonla Mücadele Yasası'nda 'hashtag' ayrıntısı konusunda hukukçulardan önemli uyarı geldi

18 Ekim 2022 Salı 18:14
Sosyal Medya'da hastag kullanırken daha dikkatli olun

Sosyal Medya'da hastag kullanırken daha dikkatli olun


İktidar tarafından ‘Dezenformasyonla Mücadele Yasası’ olarak sunulan ancak gazetecilik faaliyetleri, internet medyası ve sosyal medya ile ilgili yeni yaptırımlar öngören 'sansür yasası' AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi. Avukat Kerem Altıparmak, söz konusu yasayla ilgili hiç öne çıkmayan bir ayrıntıya dikkat çekti.

Kamuoyunda 'sansür yasası' olarak bilinen 'Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun', AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Yasayla birlikte haber alma hakkı, ifade özgürlüğü ve iletişim alanında hayat kökten değişecek.

Teklifin 29’uncu maddesiyle, “halkı yanıltıcı bilgi yayma suçu” nedeniyle gazeteciler ve sosyal medya kullanıcılarının 3 yıla kadar hapis cezası almasının önü açıldı. Ayrıca haklarında dava açılacak kişiler tutuklu yargılanabilecek.

'HASHTAG' AYRINTISI: 'GEÇMİŞ OLSUN...'

Hukukçu Kerem Altıparmak, Resmi Gazete'de yayımlanan yasayla ilgili 'hashtag' (etiket) ayrıntısına dikkat çekti. 

Altıparmak, Twitter'da başlatılan hashtag'lerle ilgili de yaptırım olabileceğine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Sansür yasası ciddiye alınmadı ve yasalaştı. Şimdi hiç bahsedilmeyen bir hükme dikkat çekmek istiyorum. Diyelim ki Bartın maden katliamı yaşandı ve siz de bunun için bir hashtagle kampanya başlattınız. Bir sürü insan da bunun altına yazdı. Geçmiş olsun artık bunu yapamayacaksınız."

"4 SAAT İÇİNDE KALDIRMAZSA..."

Altıparmak, şöyle devam etti:

"Çünkü artık sosyal ağ sağlayıcı başlık etiketleri ve öne çıkarılan içeriklerin uyarı yöntemiyle kaldırılması için kurumla işbirliği içinde etkin bir başvuru mekanizması kurmakla yükümlü. Bildirimden itibaren 4 saat içinde kaldırmazsa doğrudan sorumlu. (5651 S. Ek 4 (15))

Eğer bir konuda toplumsal tepki oluşursa BTK Twitter'a diyecek ki bu başlık içerikleri ve öne çıkarılan içerikleri kaldır ya da görünmez kıl. Eğer Twitter bu talebe uymazsa, kurumun elinde o kadar çok malzeme var ki. Ceza hukukundan bant daraltmaya kadar. Seç, beğen kullan.

Şimdi en baştaki örneğimizi düşünelim. Diyelim ki şöyle bir başlık açıldı: 'Kader değil, cezasızlık.' Ve insanlar da tepkilerini bu başlık altında dile getirdi. BTK, Twitter'a diyecek ki bunu kaldır, engelle. Twitter kaldırırsa Twitter olmaz, kaldırmazsa sonuçlarına katlanır."

Anahtar Kelimeler:
Sosyal MedyaHastagSansür Yasası
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