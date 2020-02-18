Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Sosyal medya hesaplarında SIM değişimi saldırılarına dikkat 

GSM operatörü ile kullanıcı arasına sosyal mühendislikleri ile sızan hackerler, önemli verilere sahip telefonları kullanan şirket çalışanlarının güvenlik savunmalarını yıkmayı amaçlıyor.

18 Şubat 2020 Salı 09:05
Sosyal medya hesaplarında SIM değişimi saldırılarına dikkat 


Sosyal medya hesaplarında SIM değişimi saldırılarına dikkat 


Sosyal mühendislik becerisine sahip hackerler, çalışanların Bitcoin hesaplarından, şirket verilerine ya da sosyal medya hesaplarına erişmek için SIM değiştirme saldırısı düzenliyor. GSM operatörlerinin yerine geçen hackerlerin çift faktörlü kimlik doğrulama için istenen SMS’lere eriştiğine dikkat çeken Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun, çalışanların önemli verilerini ve itibarlarını korumaları için bu saldırı çeşidine karşı uyarıyor.

Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun

Kullanıcı, telefon ve operatörleri hakkında her türlü benzersiz bilgiyi içeren bir abone kimlik modülü (SIM) kartları hackerlerin yeni saldırı alanı olarak görülüyor. GSM operatörü ile kullanıcı arasına sosyal mühendislikleri ile sızan hackerler, önemli verilere sahip telefonları kullanan şirket çalışanlarının güvenlik savunmalarını yıkmayı amaçlıyor. Özellikle çift faktörlü kimlik doğrulama için SMS yöntemini kullanan şirket çalışanlarını konuyla ilgili uyaran Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun, önemli veriler ya da kişisel sosyal medya hesaplara girişler için sadece SMS yoluyla kimlik doğrulamanın yetersiz olabileceğini belirtiyor.,


SIM Değiştirme Saldırısı Nedir?

Bir cep telefonu operatörü kullanıcısının telefon numarasını bir hackerin SIM kartına aktarma işlemi olan SIM değiştirme saldırısı, saldırının gerçekleştiği cep telefonuna dair çeşitli kaynaklara erişimi sağlıyor. Özellikle de şirket çalışanlarını hedef tahtalarına alan hackerler, Bitcoin hesaplarından, şirket verilerine hatta kullanıcının tüm sosyal medya hesaplarına erişim sağlayabiliyor. Bu işlemin özellikle çok faktörlü kimlik doğrulamasını SMS yoluyla koruma altına almak isteyen uygulamalar için gerçekleştiğini dile getiren Gürsel Tursun, SMS’lerle iletilen şifre doğrulama savunmasının üstesinden gelen hackerlere dikkat edilerek daha aktif savunma kanallarına geçilmesini öneriyor.


Sosyal Mühendislik ile Aldatıyorlar

Bir cep telefonu operatörünün servis temsilcisinin sosyal mühendisliğine dayanan SIM değiştirme saldırısı, hackerlerin operatör temsilcisi olarak kendini çeşitli yollarla tanıtmasıyla gerçekleşiyor. GSM operatörü kullanıcısını aldatmaya oynayan hackerler amaçlarına ulaştıktan sonra kullanıcıya gelen tüm SMS içeriklerini kendi SIM’lerine taşıyor. Kullanıcı, orijinal GSM operatöründen çıkarılıp hackere bağlı bir sisteme geçmiş oluyor ve o anlarda gelen SMS’ler ile bağlantısı kesilen kullanıcı hiçbir şeyin farkında olamıyor.


Twitter Kurucusu Jack Dorsey’e de Aynı Saldırı Düzenlendi

Şirket çalışanlarını hedef almalarının asıl nedenleri arasında sahip oldukları kripto para birimleri ve finansal değerleri olan veriler olduğunu dile getiren Gürsel Tursun, bazen de çalışanları utanç verici durumlara sokmak için de bu yola başvurduklarını dile getiriyor. Özellikle de dünya çapında gerçekleşen ve Twitter’in kurucusu Jack Dorsey’in başınagelenlerin altında da SIM değiştirme saldırısı yatıyor. SIM değiştirme saldırısına uğrayan ve Twitter hesabı ele geçirilen Jack Dorsey’in yaptığı Nazi’lere yönelik bir RT paylaşımı büyük bir tepki toplamıştı.


Daha Etkili Koruma Yöntemlerine Başvurulmalı

Çift faktörlü kimlik doğrulamaya karşı saldırı çeşitlerini etkin hale getirmek isteyen saldırganlara dikkat çeken Gürsel Tursun, şirket çalışanlarının önemli finansal verilere erişimlerini ve kişisel sosyal medya hesaplarının korumalarını sadece SMS doğrulama yöntemiyle değil, parmak izi okuma, biyometrik kimlik doğrulama veya tek kullanımlık parola gibi daha etkin yöntemlerle korumaları gerektiğini belirtiyor. Şirket çalışanlarına hackerlerin yaptığı sosyal mühendislikler hakkında da eğitimler verilmesi gerektiğinin altını çizen Tursun, bir çalışanın kendini ve şirketini koruyabilmesinin siber güvenliğe dair sahip oldukları bilinçle doğru orantıda olduğunu hatırlatıyor.


 

Hackerlar, parmak izli telefonu 20 dakikada kırdı
Hackerlar, parmak izli telefonu 20 dakikada kırdı
Türk Telekom'a hacker saldırısı saatlerce sürdü
Türk Telekom'a hacker saldırısı saatlerce sürdü
Dolandırıcılık çetesinin lideri kadın hacker kaçtı
Dolandırıcılık çetesinin lideri kadın hacker kaçtı
TÜRGEV internet sitesi hacklendi, yardım edenler ifşa edildi
TÜRGEV internet sitesi hacklendi, yardım edenler ifşa edildi
Anonymous'dan Amerika ve CIA'ya tehdit
Anonymous'dan Amerika ve CIA'ya tehdit
Hackerlar en çok acelecileri seviyor
Hackerlar en çok acelecileri seviyor
Hacker grubu 11 Eylül belgelerini ele geçirdi
Hacker grubu 11 Eylül belgelerini ele geçirdi
Hackerlar bebek ekranlarını ve seçimleri hedef alabilir
Hackerlar bebek ekranlarını ve seçimleri hedef alabilir
Anahtar Kelimeler:
SIM SaldırısıSIM Değiştirme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afet toplanma alanları Yandex haritalarda yerini aldı
Afet toplanma alanları Yandex haritalarda yerini aldı
GoDaddy WordPress Hosting ile site kurmak daha kolay
GoDaddy WordPress Hosting ile site kurmak daha kolay
Dell Technologies Forum 2020 3 Mart’ta İstanbul’da
Dell Technologies Forum 2020 3 Mart’ta İstanbul’da
Türkiye Yapay Zeka Zirvesi 12 Mart’ta
Türkiye Yapay Zeka Zirvesi 12 Mart’ta
Canon’dan 8K Video Çözünürlüğüne Sahip EOS R5
Canon’dan 8K Video Çözünürlüğüne Sahip EOS R5
Samsung'dan katlanabilir cep telefonu satışta
Samsung'dan katlanabilir cep telefonu satışta
Samsung yeni Galaxy S20 serisini tanıttı
Samsung yeni Galaxy S20 serisini tanıttı
Facebook güvenli interneti Türkiye geneline yaymaya kararlı
Facebook güvenli interneti Türkiye geneline yaymaya kararlı
Türkiye'de veri kaybı 8 yılda yüzde 400 arttı
Türkiye'de veri kaybı 8 yılda yüzde 400 arttı
Rolls-Royce dünyanın en büyük fan kanatlarının üretimine başladı
Rolls-Royce dünyanın en büyük fan kanatlarının üretimine başladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim