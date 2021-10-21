Sosyal medya kullanıcıları kısıtlamadan kaçınmak için 'tek taraflı' ilişkiler peşinde

Sosyal medya kullanıcıları kısıtlama gerçeğinden kaçınmak için 'tek taraflı' ilişkiler peşinde

Kaspersky'nin son araştırmasına göre "parasosyal ilişkiler" olarak da bilinen tek taraflı ilişkiler, sosyal mesafe ve ulusal Covid-19 karantinaları arasında dünya genelinde yükselişe geçti. Kaspersky tarafından 25 ülkede 15 binden fazla kişi üzerinde yapılan küresel araştırma, Türkiye’deki sosyal medya kullanıcılarının %35’inin takip ettikleri fenomenlerin kendilerine "gerçekten kaçış imkanı" sağladığına inandığını gösteriyor.

Yapılan anket, parasosyal ilişkinin artık yeni veya sıra dışı olmadığını gösteriyor. Türkiye’deki katılımcıların yüzde 35’i takip ettikleri fenomenlerle 'arkadaş olabileceklerine' inanıyor ve yaklaşık olarak aynı oranda kişi (%31) fenomenlere özel mesaj gönderiyor. Bu ilişkilerin büyük ölçüde sanal doğasına rağmen, sosyal medya kullanıcılarının üçte biri (yüzde 31) gerçek hayatta takip ettikleri bazı fenomenlerle tanışmış durumda. Bu oran ABD'de %57.

Art arda gelen küresel karantinalar sırasında çoğumuz evde uzun süreler geçirdik ve kaybettiğimiz sosyal yaşamlarımızı değiştirmek için sanal kişiliklere yöneldik. Bu tür tek taraflı bir ilişki, birçok yaşam üzerinde güçlü bir etkiye sahip. Araştırmaya Türkiye’den katılanların dörtte üçü (yüzde 76) sağlık, hobi, stil ve haber gibi alanları takip ettikleri fenomenlerden öğrendiklerini söylüyor. Neredeyse yarısı (yüzde 45) fenomen içeriğine 'bağımlı' olduklarını, yüzde 14’ü fenomenlerle etkileşime girmezlerse yokluk duygusu hissettiklerini söylüyor.

Katılanların çoğu, fenomenlerin gönderilerine yorum yaparak (yüzde 45) veya gönderilerine veya hikayelerine tepki vererek (yüzde 25) çevrimiçi kişiliklerle doğrudan iletişim kurmaya çalıştı.

Bununla birlikte, sosyal medya pandemi sırasında birçok insan için önemliydi ve dünya çapında yaklaşık on kişiden altısı (yüzde 59) sosyal medyanın pandemi sırasında kendileri için hayati bir bağlantı sağladığını söyledi. Bu rakam, bağlantı için sosyal medyaya güvenen 18-34 yaşlarındaki (%71) genç insanlar arasında en yüksekti. Vietnam (%94) ve Güney Afrika (%79) sosyal medyanın kendileri için hayati bir bağlantı olduğunu söylüyor. Ancak dünya çapındaki insanların üçte biri (%33) pandemi sırasında sosyal medyadaki insanlara karşı daha az hoşgörülü olduklarını ifade ediyor.

Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı David Emm, şunları söylüyor: "İnsanların yarısından fazlası (yüzde 56) on yıldan fazla bir süredir sosyal medyada aktif olmasına rağmen, çoğumuz hala sosyal medyanın olumlu yanlarını olumsuz yanlarıyla nasıl dengeleyeceğimizi bulmaya çalışıyoruz. Şimdi sanal ilişkilerin norm haline geldiği yeni bir çağa girdik. Bu tek taraflı ilişkiler, insanlar bu ilişkileri geliştirmeye çalıştıkça sosyal medyada aşırı paylaşıma yol açabilir. Bu da çok çeşitli olumsuz ve öngörülemeyen sonuçlara yol açabilir. Bilgisayar korsanlığı ve kimlik avı girişimleri, doxing ve zorbalık, çevrimiçi utandırma, liste uzayıp gidiyor. Geçtiğimiz yıl boyunca yaşadığımız karantina sürecinde, insanların yalnızlık ve can sıkıntısından kurtulmak için çevrimiçi ve parasosyal ilişkilere yönelmeleri anlaşılabilir bir durum. Ancak insanların çevrimiçi ortamda aşırı paylaşımın yaratabileceği sonuçların farkında olması ve daha dengeli bir yaklaşımı benimsemesi çok önemli.”

Kaspersky ayrıca kullanıcıların sosyal medyadan güvenli bir şekilde yararlanmalarına yardımcı olacak kullanışlı ipuçları bulabilecekleri "ShareAware Hub"ı da başlattı.

Kaspersky, araştırmada beş farklı sosyal medya kişiliği belirledi:

Bilinçli Sosyaller - çevrimiçi zamanlarını sınırlayan ve gönderileri minimumda tutanlar

Esintili Göndericiler - nispeten kısa faaliyet süreleri boyunca üretken yayın yapanlar

Aşırı paylaşımcılar - çevrimiçi yaşayan ve deliler gibi paylaşımlarda bulunanlar

Gizlenenler - sosyal medyada çok zaman harcayabilirler, ancak sadece sörf yapmak için buradalar, yorum yapmak için değil

Çevrimdışılar - aktif değiller, ya hiç katılmadılar ya da sosyal medya hesaplarının çoğunu sildiler