Bilim, sanat ve müzik festivali | Starmus’ta geri sayım başladı

Küresel bilim iletişimi festivali Starmus, 2024 yılında Bratislava'da düzenlenecek yedinci buluşmasında bakışlarını yıldızlardan Dünya’nın geleceğine çevireceğini duyurdu. Stramus’un fikir babaları arasında astrofizik alanında doktorası bulunan Garik Israelian ve yine astrofizik doktorası olan Queen gitaristi Sir Brian May yer alıyor.

Starmus, merkezi Bratislava'da bulunan küresel siber güvenlik şirketi ESET ile işbirliği içinde dünyanın dört bir yanındaki gençlere bilimsel araştırma, en son teknolojiyi kullanarak sorumluluk alma ve gezegenin geleceğine katkıda bulunma konusunda ilham veriyor. Sir Brian May ve Dr. Garik Israelian, 11 Mayıs Perşembe günü Londra Royal Society'de düzenlenen panelde festivalin teması olan ‘Starmus Earth: gezegenimizin geleceği’ konusunu duyurdu. Panele dünyaca ünlü etolojist ve doğa korumacı Dr. Jane Goodall DBE, kozmolog Sir Martin Rees ve küresel yönetişim profesörü Mary Kaldor katıldı. Mikrobiyolog ve Nobel Ödüllü Emmanuelle Charpentier, iPod'un mucidi Tony Fadell ve siber güvenlik uzmanı ve festivalin ana ortağı ESET CEO'su Richard Marko ile birlikte Bratislava'daki Tuna nehrinde eş zamanlı bir lansman etkinliğiyle panele uzaktan katıldı.

Starmus'un kurucu ortağı Dr. Garik Israelian düşüncelerini şöyle ifade etti: “Starmus geleneksel olarak evrenin gizemlerini sorgulamaya odaklanmış, yeni nesil kaşiflere ilham vermek, onları eğitmek ve keşif ruhunu yeniden canlandırmak için ileriye bakarak, bilim iletişimini geliştirmek için sanat, müzik ve dünyanın en büyük bilimsel ve sanatsal zihinlerini bir araya getirmiştir.” Dr. Jane Goodall ise şu paylaşımda bulundu: “İklim değişikliği Dünya'daki yaşamı savunmasız hale getirebilir ve şu anda bu hızlı değişimin işaretlerini görüyoruz. Dünyamızla ilgilenmek için harekete geçmeliyiz ve Starmus bu durumun aciliyetine dikkat çekiyor.”

Efsanevi Queen gitaristi, Starmus kurucu ortağı ve Danışma Kurulu üyesi Sir Brian May şunları söyledi: “Starmus 2024'te gezegenimizle daha yakından ilgilenme amacında. Bu amaç doğrultusunda, çevre ve iklim ile ilgili potansiyel tehditler, yapay zeka, genetik mühendisliği, siber güvenlik dahil geniş kapsamlı teknolojiler, dünyanın dört bir yanındaki silahlı çatışmaların neden olduğu insani krizler gibi Dünya'nın geleceğine en çok tehdit oluşturan sorunlarla nasıl başa çıkabileceğimizi analiz edecek.” ESET CEO'su Richard Marko etkinlik kapsamında görüşlerini şöyle dile getirdi: “ESET'in rolü, toplumsal ilerlemeyi güvence altına alan en son teknolojileri ve yenilikleri sunmaktır. Bu ilerlemenin bilim sayesinde gerçekleştiğine inanıyoruz. Yeni nesil bilim insanlarına ve bilimin değerini takdir edenlere ilham verme çabasına katkı sağlamak için Starmus ile ortaklık yapmaktan gurur duyuyoruz.”

Starmus Earth, çığır açan keşifleri paylaşmak, büyük sorunları tartışmak, yeni nesil bilim insanları, teknoloji uzmanları ve aktivistlere ilham vermek üzere dünya çapında bilim insanlarını, sanatçıları ve çevrecileri ağırlayacak. Starmus Earth'te yer alacağı kesinleşen 40'tan fazla konuşmacı arasında astronot ve Apollo 16 ay yürüyüşçüsü Charlie Duke, İrlanda eski Cumhurbaşkanı Mary Robinson, fizikçi Donna Strickland yer alıyor. Festivalde, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da dört kategoride Stephen Hawking Bilim İletişimi Madalyası verilecek: Müzik ve Sanat, Bilim Yazarlığı, Film ve Eğlence ve Yaşam Boyu Başarı.