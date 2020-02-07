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Tasarım Nobeli IDA’dan Vestel’in yenilikçi tasarımlarına 6 ödül

Vestel, ABD’nin multidisipliner ve akıllı tasarımları ödüllendiren en prestijli organizasyonlarından IDA’dan 6 ödül kazandı.

07 Şubat 2020 Cuma 11:11
Tasarım Nobeli IDA’dan Vestel’in yenilikçi tasarımlarına 6 ödül

Tasarım Nobeli IDA’dan Vestel’in yenilikçi tasarımlarına 6 ödül


Vestel, ABD’nin multidisipliner ve akıllı tasarımları ödüllendiren en prestijli organizasyonlarından IDA’dan 6 ödül kazandı. Yarışma tarihinde ilk kez büyük ölçekli bir Türk şirketi bu başarıya ulaştı.


ABD merkezli uluslararası tasarım yarışması IDA (International Design Awards) bu yıl 13’üncü kez düzenlendi. Mimari, iç mimari, moda, grafik ve ürün tasarımı alanlarında vizyoner tasarımların yarıştığı organizasyonda Vestel, yenilikçi 4 tasarımıyla 2 Altın, 3 Gümüş ve 1 Bronz olmak üzere toplam 6 ödüle layık görüldü. Vestel yarışma geçmişinde bu başarıya ulaşan ilk ve tek büyük ölçekli Türk markası oldu.


Vestel tasarımları, IDA’nın Profesyonel Ürün Tasarımı kategorisinin altında yer alan farklı kategorilerde ödüller kazandı. Vestel, pille çalışan televizyon tasarımı Philie TV ile Ev Elektroniği, elektrikli araç şarj ünitesi EVC07 tasarımıyla ise Sürdürülebilir Yaşam alt kategorilerinde Altın ödül aldı. EVC07 aynı zamanda aktarım araçları kategorisinde Gümüş ödül de kazandı. Bir diğer yenilikçi tasarım DC tipi elektrikli araç şarj ünitesi Roadrunner da aynı kategoride Bronz ödüle layık görüldü. Roadrunner Sürdürülebilir Yaşam kategorisinde de Gümüş ödüle layık görülürken, gençler için taşınabilir televizyon tasarımı TV with ME, Ev Elektroniği kategorisinde Gümüş ödül elde etti.

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IDAVestelTasarım Nobeli
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