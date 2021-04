Teamfight Tactics yeni seti Hesaplaşma oyuncularla buluştu



League of Legends’ın Taktik Savaşları olarak bilinen oyun modu Teamfight Tactics (TFT), beraberinde önemli değişiklikler getiren “TFT Set 5” güncellemesiyle oyuncularla buluştu. Zıtlıklar üzerine kurulu yeni güncellemede, iyi-kötü, düzen-kaos ve ışık-karanlık arasında mücadeleler yaşanacak.

Kara Sis yalnızca Runeterra'ya değil, tüm League of Legends oyunlarına yayılıyor. Kara Sis gizemli bir geçitten Teamfight Tactics'e sızarak önüne çıkan her şeyi lanetliyor ve kaos ile düzen arasındaki dengeyi bozuyor. Ordular denge için savaşırken oyuncular düzenin muhafızları veya karanlığın savaşçıları arasında bir seçim yapmalı. Hesaplaşma'nın teması ve hikâyesi, set boyunca ilerleyecek ve set ortasında da devam edecek.

Hesaplaşma Mekaniği: Gölge Eşyalar

Kara Sis, Yakındiyar'a yayıldı ve dokunduğu her şeyi lanetliyor. Buna eşyalar da dahil! Gölge eşyalar, Hesaplaşma'nın yeni set mekaniği. Kara Sis'in büyüsüyle lanetlenen bu eşyalar, normal hallerinden daha güçlü ama onları kullanmanın genelde bir bedeli var. Gölge bileşen eşyalar ilkinden sonraki her çemberde ve cephanelikte karşınıza çıkabilir. Cephanelik, şampiyon dükkânı gibi çalışan, belli eşyalar arasından seçim yapabileceğiniz bir dükkân. Cephanelik Hiper Yenileme'de de önemli bir rol oynayacak ve kalıcı bir özellik olacak. Oyuncular her karşılaşmada cephanelik ve çemberlerdeki seçimlerine bağlı olarak iki ila dört gölge bileşen eşyaya sahip olacak.

Kökenler, Sınıflar ve Şampiyonlar

Hesaplaşma'yla birlikte oyuncular en sevdikleri şampiyonların yeni sınıf ve özelliklere sahip olduğunu görecek. Yeni sınıflardan bazıları şunlar: unutulmuş, haylaz, gecegetiren, süvari, demirzırhlı, hortlak ve şafakgetiren. Oyuncular önceki setlere kıyasla daha fazla 3 özelliğe sahip şampiyonla karşılaşacak. Bunlar erken safhalarda seçenekleri fazla boğucu hale getirmeden ileri safhalardaki esnekliği arttıracak.

Hesaplaşma Kartı

Arenalar ve Çatapatlar

Oyuncular, Hesaplaşma Kartı'yla birlikte TFT maceralarına başlayabilir ve oyun oynayıp, görevleri tamamlayarak ve Yakındiyar için savaşarak harika ganimetler kazanabilir. Hesaplaşma Kartı ifadeler ve minik efsane yumurtalarıyla dolu bir macerada oyunculara yardımcı olacak bir harita ve anahtar görevini görür. Oyuncular özel kartı alarak temel karttaki içeriklerin yanı sıra çatapatlar, arenalar ve muhteşem derecede manyak bir Penguş gibi daha fazla hazine toplayabilir. Ayrıca oyuncular kartı sonradan yükselterek o seviyeye kadar kazandıkları özel kart içeriklerini de açabilir. Oyuncular kartı yükseltir yükseltmez bu setin sinsi yaratığını, yani Kaos Perisi'ni de açar!

Hesaplaşma Kartı içeriklerinin arasında yepyeni çatapatlar ve arenalar da var. Oyuncuların rakiplerini havaya uçurmak için kullanabileceği yeni çatapatlardan bazıları şöyle: Zebani Akını, Prizmatik Çarp, Öfkenin Kanatları ve Rün Darbesi. Hesaplaşma Kartı üç yeni arena içerir: Düzen Mabedi, Ahenk Âlemi ve Kaos Meclisi. Hesaplaşma, kart arenalarının yanı sıra iki yeni etkileşimli arenayla birlikte geliyor. Kont Spatula Arenası galibiyet serileriyle güçlenen bir Spatula'ya, canlı müziğe, zarif bir portreye ve tüyler ürpertici bir ortama sahip. Oyuncular, Şıpırtı Partisi Arenası'nda Yampiri Büfe'den gazoz alabilir ve mangalda pişen leziz yiyeceklerin tadına bakabilir.

Sihirli Afacan Minik Efsaneleri

Önceki setlerin aksine Hesaplaşma Penguş'u ve yeni minik efsaneler Fışır, Ulukurt ve Tezayak'ı konu alan çok formatlı bir hikâyeye sahip olacak. Ayrıca oyuncular Kaotik Penguş'u tanıma fırsatı bulacak.

Laboratuvarlar ve Hiper Yenileme

Laboratuvarlar, oyunculara TFT'yi oynamanın yeni ve deneysel yollarını sunacak. Bu laboratuvarların ilki Hiper Yenileme olacak. Hiper Yenileme oyuncuların aşağı yukarı 15 dakikada oyuna girip çıkmasını sağlayan bir mod. Oyuncular karşılaşmaya 10 canla başlıyor ve mağlup oldukları her tur 1 can kaybediyor. Oyun ilerledikçe kaybedilen can miktarı 2 oluyor. Ayrıca burada birikim altını yok, yani oyuncular dükkânı diledikleri gibi yenileyebilir. Tarafsız minyon turları, çıkan ganimetler, seviye atlama sistemi ve çember kuralları da farklı.

Hiper Yenileme ve gelecekteki diğer laboratuvarlar temel dereceli oynanışından ayrı ve biraz farklı bir sistem kullanacak. Oyuncular yine sıralamalarda tırmanabilecek ve en iyi Hiper Yenileme oyuncusu olduklarını gösterebilecek; fakat Şampiyonluk ve Üstatlık gibi mevcut dereceleri ana TFT deneyimine saklanacak.