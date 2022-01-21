Tehdit İstihbaratı, En Çok Aranan Güvenlik Servisi Oldu



Tehdit İstihbaratı, Yönetilen Hizmetler İçin En Çok Aranan Güvenlik Servisi Oldu

21 Ocak 2022





‘MSP Sektör Araştırması: IT Güvenlik Yeni Dönemde Fırsat ve Tehditler’ başlıklı Kaspersky raporunun sonuçlarına göre yönetilen hizmet sağlayıcıların (MSP'ler) çoğunluğu (%93) şu anda siber güvenlik portföylerine yeni hizmetler eklemeyi planlıyor. Burada en iyi seçenek de %46 oranıyla tehdit istihbaratı olarak öne çıkıyor. 2019'dan bu yana pazarda rekabet arttığından fiyatlandırma, koruma kalitesi ve ek hizmetler sunma yeteneği siber güvenlik sağlayıcılarının seçiminde kilit faktörler haline geliyor.

Farklı sektörlerden uzmanlara göre siber güvenlik, MSP'ler için en belirgin büyüme alanlarından biri olarak görülüyor. Uzaktan çalışma kurulumu, 2021'de büyüme için en büyük fırsatları sunarken, MSP'lerin %65'i güvenlik hizmetlerinde gelir artışı bildirdi. Kaspersky anketinin ortaya çıkardığı MSP'lerin en büyük ilgi alanı olan tehdit istihbaratı, Gartner'a göre "güvenlik ve risk yönetimi teknik uzmanlarının tehditleri algılamasına, öncelik sırasına koymasına ve araştırmasına yardımcı olan güvenlik mimarisinin önemli bir yönünü simgeliyor."

Araştırmaya göre, çeşitli tehdit istihbarat servisleri arasında MSP'ler için en ilgi çekici olanı, APT aktörlerinin en son araştırmalarını, tehdit kampanyalarını ve tekniklerini takip etmelerini sağlayan APT raporlaması oldu (%29). Bunu, olay yanıtını iyileştirmeye yardımcı olan tehdit veri akışları (%27) ve tehdit araması (%26) takip ediyor. Sağlayıcıların aradığı diğer hizmetler arasında kötü amaçlı yazılım analizi (%41), güvenlik değerlendirmesi (%41) ve hedefli saldırı keşfi (%38) bulunuyor.

Portföylerini siber güvenlik hizmetleriyle genişletmek, MSP'lerin oldukça rekabetçi hale gelen pazardaki konumlarını güçlendirmelerine yardımcı olabiliyor. 2021'de hizmet sağlayıcıların çoğunluğu (%81) 2019'dan bu yana müşteri tabanında bir artış bildirdi ve üçte biri (%32), 2019'daki yalnızca %19'a kıyasla diğer MSP'lerden gelen rekabeti en ciddi iş zorluğu olarak gördüğünü söyledi.

Bu rekabet ortamı, siber güvenlik sağlayıcılarının gereksinimlerini de belirliyor. Hizmet için bir satıcı seçme söz konusu olduğunda, MSP'ler için bir numaralı kriter rekabetçi fiyatlandırma (%53), tedarikçi itibarı (%49) ardından ek hizmetler sunma yeteneği (%40) ve testlerde koruma kalitesi (%31) ve olarak öne çıkıyor. Bunlar, MSP'lerin müşterileri için en iyi tehdit istihbaratı teklifini oluşturmasına izin vermek zorunda.

Kaspersky MSP İş Başkanı Mikhail Kolchin şunları söylüyor: “Yönetilen hizmet sağlayıcılar, giderek karmaşıklaşan bir ortamda güvenlik riskleriyle mücadele ihtiyacını anlıyor. Siber güvenliğe reaktif bir yaklaşımın yeterli olmadığı günümüzde, MSP'ler tehdit istihbaratı (TI) hizmet sağlayıcılarının seçimini ciddi şekilde ele almak zorunda. Yüksek kaliteli TI, verilerden istihbarat yaratan ve ek değer sağlayan zengin bir bağlama sahip olmak gibi bir dizi özelliği ifade eder. Aynı zamanda, karmaşık tehditleri ortaya çıkarma konusunda kanıtlanmış deneyime sahip tanınmış bir uzman ekibinin desteğini ve hizmetlerin bir şirketin mevcut güvenlik operasyonlarına sorunsuz bir şekilde entegrasyonunu da gerektirir.”