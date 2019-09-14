

Teknofest'e Rusya'dan sürpriz konuk | SU-35 İstanbul'da

Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının ardından, Ankara'nın Su-35 alımı için Moskova ile görüşme süreci başlatması yeni gelişmeleri de beraberinde getirdi. Bu yıl Teknofest gösterilerine SU-35 de geldi.



ABD bir zamanlar stratejik ortağı, NATO'daki en güçlü müttefiki Türkiye'ye silah ambargosu uygularken, Ankara gözünü Rusya'daki silah üreticilerine çevirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifi üzerine Putin, 17-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan TEKNOFEST'te sergilenmek üzere SU-35 savaş uçağı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova ziyaretinde katıldığı Havacılık ve Uzay Fuarı MAKS-2019'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST'e Rus uçaklarının da katılmasını teklif etmişti.

Erdoğan'ın teklifine olumlu yanıt veren Putin, İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST'te sergilenmek üzere SU-35 savaş uçağı gönderdi.

SELÇUK BAYRAKTAR PAYLAŞTI

Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, İstanbul'a iniş yapan SU-35'in fotoğrafını Twitter hesabından paylaşarak "Sürpriz konuklarımızdan biri geldi" notunu düştü.