Teknofest Pardus 21 Hata Yakalama ve Öneri Yarışması

Pardus 21’i İncele, Öneride Bulun, Hatayı Bul, Ödülü Kap!

TÜBİTAK ULAKBİM PARDUS Projesi, Teknofest kapsamında, Pardus’un en yeni sürümü Pardus 21 için Hata Yakalama ve Öneri Yarışması düzenliyor. TÜBİTAK ULAKBİM ve Pardus Projesi'nin de kurucu üyelerinden olduğu Türkiye Açık Kaynak Platformu ve Bilişim Vadisi işbirliğiyle gerçekleştirilecek yarışmada ödüller, birinciye 10 bin TL, ikinciye 7 bin TL ve üçüncüye 5 bin TL* olarak belirlendi.

Pardus kullanımının yaygınlaştırılması, Pardus’un 21 Ağustos 2021’de yayımlanan en son sürümü Pardus 21’in tanıtımı, Pardus ekosisteminin güçlendirilmesine katkı sağlanması ve yeni sürüm Pardus 21 üzerinde hata yakalama ve öneri katkısı alınması hedefiyle gerçekleştirilen yarışma, açık kaynak kodlu yazılımlara ilgi duyan, Pardus 21’i merak eden ve Pardus’a katkı sağlamak isteyen tüm katılımcılara açık olacak.

Katılımcılar yarışma dahilinde; Fonksiyonel hatalar/öneriler, Performans hataları/önerileri, Kullanılabilirlik hataları/önerileri, Güvenlik Zafiyetleri ile Yerelleştirme hata/önerileri kategorilerinde başvurularını gerçekleştirebilecekleri gibi kendi farklı önerilerini de sunabilecek.

Daha çok hata/öneri girişi yap,daha çok puan topla!

www.teknofest.org

Katılımcılaradresine girerek 8 Eylül 2021’e kadar başvurularını tamamlamak zorunda. Yarışmaya katılım bireysel olarak gerçekleştiriliyor. Yarışmaya Pardus Destek Merkezi adresinden girilecek hata, iyileştirme bildirim talepleri ile katılmak gerekiyor. Hata bildirim/düzeltme taleplerinin belgelendirmesi için; hatanın eksiksiz tanımı, ekran görüntüsü olarak sunumu, çözümü ya da çözüm önerisi mutlaka belirtilmeli.

Yarışmacıların hata/öneri talep girişleri, hata ve/ya önerinin türüne, önem derecesine ve hata/öneriyle beraber çözümünün de iyi tanımlanmış olup olmadığına bakarak değerlendirilecek. Yarışmacılar önerdikleri çözüm için gerekli yama'yı geliştirerek Pardus ekibiyle paylaşmaları halinde artı puan alabilecek. Bunun yanı sıra raporlanan hata/öneri sayısı da yarışmacılara puan kazandıracak. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra yarışmacılar, buldukları hataları veya geliştirdikleri önerileri 9 Eylül - 13 Eylül 2021 tarihleri arasında talep.pardus.org.tr adresinden giriş yaparak katılım gerçekleştirebilecek.

Pardus 21 Hata Yakalama ve Öneri Yarışması sonuçları 21 Eylül - 26 Eylül 2021 tarihleri arasında düzenlenen Teknofest’te duyurularak, dereceye girenlere ödülleri verilecek.

* Derecelerin birden fazla katılımcı tarafından paylaşılması durumunda para ödülü katılımcılar arasında eşit dağıtılacaktır.

Pardus Hakkında

Adını Anadolu parsından alan PARDUS, Debian GNU/Linux temelli, özgür ve açık kaynak kodlu bir işletim sistemidir. İnternet üzerinden ücretsiz olarak indirilebilmekte ve kurulabilmektedir. Pardus’un, bireysel kullanımın yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları ile KOBİ’lerde kolay yaygınlaştırılabilmesi için kurumsal ihtiyaçları karşılayan alt projeleri bulunmaktadır. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (TÜBİTAK ULAKBİM) bünyesinde geliştirilmeye devam eden bu sistemlerden başlıcaları; ‘LiderAhenk’ Merkezi Yönetim Sistemi, ‘Engerek’ Kimlik Yönetim Sistemi, ‘Ahtapot’ Bütünleşik Siber Güvenlik Sistemi ve ‘ETAP’ Etkileşimli Tahta Arayüz Projesi’dir. TÜBİTAK ULAKBİM ve Pardus Projesi Türkiye Açık Kaynak Platformu kurucu üyesidir.