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Teknolojileri ve Uygulamaları Keşfetmeye Hazır Mısınız?

21 Haziran 2023 tarihinde, Divan Ankara Otel Çankaya'da gerçekleşecek olan  CDT TechDay 2023" etkinliği için sayılı günler kaldı.

13 Haziran 2023 Salı 10:33
Teknolojileri ve Uygulamaları Keşfetmeye Hazır Mısınız?

Teknolojileri ve Uygulamaları Keşfetmeye Hazır Mısınız?

CDT TechDay 2023, Teknoloji dünyasındaki en son gelişmeleri takip etmek ve elektronik ile kablolama konularında tasarım, üretim ve test teknolojileri alanındaki yenilikleri önde gelen uzmanlardan öğrenmek isteyenlere mükemmel bir fırsat sunuyor. 

Savunma, havacılık, otomotiv ve dayanıklı tüketim sektörlerinin önde gelen profesyonellerinin katılacağı etkinlikte uygulama alanlarında hem teknolojik yenilikler, hem sektörel gelişmeler hem de dünya’da ve Türkiye’deki başarılı uygulamalar katılımcılar ile paylaşılacak. 

Elektronik tasarım ve üretim teknolojileri konusunda Türkiye’de uzun yıllardır düzenlenen en kapsamlı etkinlik olan CDT TechDay, özel uzmanlık gerektiren çok sayıdaki konunun katılımcılara sunulduğu ve katılımcıların etkileşimli bir ortam yakaladığı teknoloji sektörün önemli bir etkinliği olarak konumlanıyor.

Genel oturumlarda "Reinventing the Industry: Additively Manufactured Electronics","Driving Innovations with Siemens Digital Threads ", gibi bizi bekleyen gelişmelerin yanısıra MEXT Teknoloji Merkezi ile yapılan çalışmaları ve Xcelerator Technology Innovation Awards Ödül törenini gerçekleşecek. 

CDT TechDay 2023 etkinliğinde, katılımcılar geleceğin teknolojilerini keşfedebilecek, sektör liderleriyle network oluşturabilecek ve yeni iş fırsatlarına erişebilecek. Ayrıca, paralel oturumlar ve paneller aracılığıyla yeni stratejiler, en iyi uygulamalar ve geleceğe yönelik vizyonlar hakkında bilgi edinme fırsatı yakalayacaklar.

Ayrıca bu yıl CDT Tech Day Kapsamında ve takip eden günde Türkiye de ilk kez  “Capital Users Meeting” ve “MADe Workshop” düzenlenecek. 

CDT Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Alpay Göğüş düzenledikleri etkinlikle ilgili şunları söyledi: “CDT TechDay 2023, elektronik ürünlerin tasarım ve üretim süreçlerine odaklanan bir etkinlik. Savunma, Otomotiv, Uzay, Uçak ve Tüketici ürünleri gibi sektörlerde faaliyet gösteren firmalar için dünyadaki örnekler arasında özel bir konuma sahip. Bu organizasyon, katılımcıların ilgi alanlarına hitap eden teknoloji trendlerini, müşteri deneyimlerini izleme, paylaşma ve geliştirme imkanı sunuyor. Türkiye'de benzeri bulunmayan ve küresel ölçekte sayılı organizasyonlardan biri olması bizim için gurur verici. Sabah oturumlarında konuk konuşmacılar, geleceği ve gelişmeleri vizyoner bir yaklaşımla katılımcılara aktaracak. Öğleden sonra ise paralel oturumlar düzenlenerek farklı konular ele alınacak. Bu yıl, ilk defa düzenlenecek olan Capital Kullanıcı Grubu toplantısı, kablolama konusunda derinlemesine bilgi paylaşımı için bir platform olarak planlanıyor. Ayrıca, çok katmanlı üretim teknolojilerinin elektronik dünyasındaki kullanımı ve stratejik iş birlikleriyle sağlanan imkanlar da katılımcılarla paylaşılacak. Aynı etkinlik kapsamında, global tasarım yarışmasında ödül kazanan uygulamaların ödülleri de sahiplerine takdim edilecek.”

“CDT TechDay 2023” etkinliği, elektronik ve kablolama konularında çalışan herkes için kaçırılmaması gereken bir etkinlik olacak.

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FuarCDT TechDay 2023
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