Teknolojinin Kadın Liderleri yarışması sonuçlandı

Türkiye’de teknoloji alanında başarı hikâyeleri yaratan kadınları ortaya çıkarmak için Microsoft’un 2016 yılından beri hayata geçirdiği ‘Teknolojinin Kadın Liderleri’ yarışmasının 2020 yılı sonuçları belli oldu. 5 kategoride ödüllerin verildiği yarışma Microsoft Türkiye, Habitat Derneği, Wtech Teknolojide Kadın Derneği ve Kodluyoruz Derneği iş birliğiyle çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Microsoft Türkiye Kurumsal Hizmetlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Berna Yıldız

Dünyayı geleceğe taşıyacak inovasyonlar üretilmesinde cinsiyet eşitliğinin önemli bir rolü olduğuna inanan Microsoft Türkiye, Teknolojinin Kadın Liderleri yarışmasının bu yıl dördüncüsünü düzenledi. Başarı hikâyeleriyle diğer kadınlara ilham veren projeleri destekleyen etkinlik Habitat Derneği, Wtech Teknolojide Kadın Derneği ve Kodluyoruz Derneği iş ortaklığıyla hayata geçirildi.

Türkiye’nin dijital dönüşümünü güçlendiren teknoloji odaklı iş ve eğitim faaliyetlerinde bulunan tüm kadın girişimcilere açık olarak düzenlenen yarışmada Microsoft Teams üzerinden aday sunumlar ve jüri oylamaları gerçekleşti. Yılın en iyi projeleri arasından yapılan değerlendirmeler sonucunda birinciler seçildi.

Yılın Başarılı Kadın Eğitimcisi, Engelsiz Merdiven Projesi ile Aysel İnce seçilirken, Maturo Life Projesi ile Gülay Özkan Yeni Teknolojilerle Fark Yaratan Kadın Lider oldu. Genç Teknoloji Yıldızı Selin Alara, birinciliği IC4U2 ve BB for All Akıllı Robot Projeleri ile kazanırken Tazi Projesiyle Zehra Çataltepe, Yılın Başarılı Kadın Girişimcisi kategorisinde, WeWalk projesiyle Zülal Tannur ise Engelleri Aşan Kadın kategorisinde birinci oldu.

Yıldız: “Kadınların teknolojide daha fazla söz sahibi olmasını hedefliyoruz”

İş hayatına katılımda ve girişimcilikte kadınların sergilediği güçlü varlığın ve başarılı işlerin diğer kadınları da cesaretlendirdiğine dikkat çeken Microsoft Türkiye Kurumsal Hizmetlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Berna Yıldız, yarışmayla ilgili sözlerine şöyle devam etti: “Teknoloji alanında başarı hikâyelerine imza atan, kadın girişimcilere ilham veren lider kadınları bu yıl 4’üncü kez ortaya çıkarıp desteklediğimiz için gururluyuz. Bu yarışmayla teknolojiye ilgi duyan kadınlara cesaret vermek, kendilerini özdeşleştirecek yeni ve güçlü rol modeller oluşturmak istiyoruz. Kadınların teknolojide daha fazla söz sahibi olmasını hedefliyoruz. Ortaokul ve lise öğrencilerinden profesyonel yöneticilere kadar her yaş ve meslek grubundan kadınların birbirinden başarılı hikâyelerini değerlendirdik ve gün yüzüne çıkardık. Bu yıl, Habitat Derneği, Wtech Teknolojide Kadın Derneği ve Kodluyoruz Derneği iş ortaklığıyla hayata geçirdiğimiz yarışmamızın kazananlarını tebrik ediyoruz. Türkiye’nin dijital dönüşümünü güçlendiren teknoloji odaklı iş ve eğitim faaliyetlerinde bulunan tüm kadın girişimcileri güçlendirmeye devam edeceğiz.”

Teknolojinin Kadın Liderleri 2020 yılı birincileri

Aysel İnce – Yılın Başarılı Kadın Eğitimcisi Ödülü – Engelsiz Merdiven Projesi: Aysel İnce, teknolojiyi ve bilimi çocuklarla buluşturmak hedefiyle öğretmenliği seçen bir eğitimci. Van Çatak’taki Bilgi Köyü’nde ilçenin ilk ‘Matematik Sınıfı’nı kurdu. Birkaç ay sonra öğrencilerinin yaptığı "Engelsiz Merdiven" projesiyle YGA Zirvesine davet edildi. Şu an öğrencileri, teknolojinin doğru ve faydalı bir şekilde kullanılmasını anlatmak için, Bilim Şenliği hazırlığı yapıyor.

Gülay Özkan – Yeni Teknolojilerle Fark Yaratan Kadın Lider Ödülü- Maturo Life Projesi: Tasarım danışmanlık şirketi GEDS’in kurucusu olan Gülay Özkan, ESSEC Business School Paris’te dersler veriyor. GEDS, tasarım araçlarını kullanarak organizasyonları hizmet verdikleri insanlarla yenilikçi yöntemlerle buluşturuyor. GEDS,2017 yılında Birleşik Krallık’ta 65 yaş üstü insanların yaşamını kolaylaştırmak üzere çözümler üreten MATUROLIFE projesine tasarım lideri olması için davet edildi.

Selin Alara – Genç Teknoloji Yıldızı Ödülü - IC4U2 ve BB for All Akıllı Robot Projeleri: 13 yaşındaki Selin Alara, 8. Sınıf öğrencisi. 9 yaşında kodlama öğrenmeye ve 10 yaşında robot yapmaya başlayan Selin, C++ ve Python programlama dillerine hakim. Ic4U, BB4All, Haşmet the Android ve üzerinde çalıştığı yeni robot olmak üzere 4 tane robotu bulunan Selin, 2018 yılında İrlanda’nın başkenti Dublin’de düzenlenen Coderdojo Coolest Projects yarışmasında donanım kategorisinde birinci oldu.

Aynı kategoride başvuru yapan Ecem Yılmazhaliloğlu, Elif Ada Güneş, Ekin Şenvardarlı Elif Sude Gökay, Pırılsu Keskiner ve Şevval Hayat Yaylakcıoğlu’nun yaratıcı ve teknolojik projeleri de jüri üyelerinden büyük beğeni aldı ve değerlendirilmesi en zor kategorilerden biri oldu.

Zehra Çataltepe - Yılın Başarılı Kadın Girişimcisi – Tazi Projesi: Zehra Çataltepe, Gartner’ın duyurduğu “Cool Vendor in AI Core Technologies” alanında dört şirketten biri olan Tazi’nin Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü. Tazi'de amaç, yapay öğrenmeyi herkes için kolay ve kullanışlı bir teknolojiye dönüştürmeye yardımcı olmak. Zehra Çataltepe, her yıl onlarca öğrenciye yüksek lisans düzeyinde Yapay Öğrenme ve Örüntü Tanıma dersleri veriyor.

Zülal Tannur - Engelleri Aşan Kadın – WeWalk Projesi: Görme engelli Zülal Tannur on sekiz yaşında. Sivil toplum kuruluşu YGA’ya 50 bin başvuru arasından kabul edilen Zülal Tannur, görme engelliler için geliştirilen ve dünyanın devrimsel özellikler taşıyan ilk akıllı bastonu WeWalk üzerinde yapılan çalışmalara ilham kaynağı oldu. Daha çok görme engellinin bu ürüne erişmesine yardımcı olmak için bir Change.org kampanyası başlattı.

Microsoft ile Teknolojiye kadın gücü

Türkiye’deki üniversitelerin STEM (fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik) bölümlerindeki öğrenciler arasında kadın ve erkek oranı birbirine çok yakın. Fakat Türkiye’de teknolojiyle ilgili iş gruplarında kadınlar yalnızca %10 ile temsil ediliyor. Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki şirketlerin kadın CEO oranı ise yalnızca %4. Teknoloji şirketlerinde kadınların işi bırakma ve sektör değiştirme oranları da erkeklerin iki katına yakın. Microsoft bu tabloda denge sağlamak için güçlü adımlar atıyor.

Kadın çalışanlarına 20 hafta doğum izni, esnek çalışma saatleri gibi ek imkânlar sunan ve işe alımlarda kadın adaylara öncelik tanıyan Microsoft Türkiye, Teknolojinin Kadın Liderleri yarışmasının yanında farklı projelerle de kadınların teknoloji alanında güçlenmesi için çalışıyor. Habitat iş birliğiyle gerçekleştirilen DigiGirlz projesinde Microsoft çalışanları, Anadolu’daki kız öğrencilerin kariyerlerini teknoloji alanında şekillendirmesini teşvik etmek için bu yıl 5 şehirde 100’e yakın Microsoft çalışanının da katkısıyla 3500 kız öğrenciye ulaştı.

Ayrıca, Wtech Derneği ile kız çocuklarının ve genç kızların teknoloji sektörüne ilgi duymalarını ve kariyer planı yapmalarını destekleyen projeler sürdüren Microsoft Türkiye, Kodluyoruz ile hayata geçirdiği eğitim projesi yardımıyla 3 yıldır teknoloji alanındaki yetenek açığı kapatmayı hedefliyor. Programda şimdiye kadar 330 genç eğitim gördü ve yaklaşık 90 genç eğitimden hemen sonra farklı IT şirketlerinde önemli pozisyonlarda işe başladı.