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Telefonunuzun saldırıya uğradığını nasıl anlarsınız? 

Bilişim uzmanları uyarıyor;: Telefonunuzun pili normalden daha hızlı tükeniyorsa bu uyarılara kulak verin  

15 Şubat 2022 Salı 11:11
Telefonunuzun saldırıya uğradığını nasıl anlarsınız? 

 

Telefonunuzun saldırıya uğradığını nasıl anlarsınız? 

 

Android ve iOS işletim sistemlerindeki gelişmeler ile birlikte telefonlar arama ve metin özelliklerinin çok ötesinde özellikler kazanarak dizüstü bilgisayarlara ve pc'lerin görevlerini yapabilen taşınabilir akıllı cihazlara dönüştüler. Telefonlarımızı fotoğraf çekmek, e-posta göndermek ve almak, sosyal medya platformları aracılığıyla iletişim kurmak, cüzdanlar ve bankacılık uygulamaları için kullanıyoruz. 

Tüm bu veri zenginliği, kimlik hırsızlığı ve dolandırıcılık yapmak isteyen tehdit aktörlerini de cezbediyor. ESET kötü amaçlı yazılım araştırmacısı Lukas Stefanko bu konuda bilgilerini kullanıcılar ile paylaştı. 

Telefonunuz nasıl hacklenebilir?

Bir kurbanın cihazını ele geçirmek için kullanılan en yaygın taktiklerden biri, kötü amaçlı bağlantılar veya ekler içeren kimlik avı ve spam e-postaları kullanmaktır. Kurban ek veya bağlantıyı tıkladıktan sonra bu kötü amaçlı yazılım bilgisayar korsanlarının asıl amaçlarını gerçekleştirmelerine izin verir.  Başka bir strateji, siber suçluların popüler markaların veya kuruluşların web sitelerini taklit ettiği sahte web siteleridir. Bunlar, tıklandıktan sonra cihazınıza kötü amaçlı yazılım indiren kötü amaçlı bağlantılarla doludur. Ayrıca, siber suçluların gerçek uygulamalar gibi görünen sahte uygulamalar dağıtması, farkında olmadan kurbanları spor izleme araçları veya  kripto para birimi uygulamaları gibi görünen keylogger'ları, fidye yazılımlarını veya casus yazılımları indirmeye  yönlendirmesi de  nadir değildir. Bu uygulamalar genellikle resmi olmayan uygulama mağazaları aracılığıyla dağıtılır. 

Telefonunuzun ele geçirilip geçirilmediğini kontrol edin

Akıllı telefonunuzun ele geçirilmiş olabileceğine dair birkaç işaret var.

ESET kötü amaçlı yazılım araştırmacısı Lukas Stefanko’ ya göre: "Bir cihazın güvenliğinin ihlal edildiğinin en yaygın belirtileri, pilin normalden daha hızlı tükenmesi, tarama alışkanlıklarınız değişmemiş olsa da internet veri kullanımınızda ani artışlar yaşamanız, GPS özelliğiniz veya internetinizin (Wi-Fi veya mobil veriler) kendi başına etkinleştirilebilmesi veya devre dışı bırakılabilmesi ve rastgele reklam açılır pencereleri veya bilinmeyen uygulamaların siz yetkilendirmeden yüklenmesidir." 

Başka bir işaret ise, daha önce iyi çalışan uygulamaların aniden kapanıp açılması veya tamamen başarısız olması ve beklenmedik hatalar göstermesi de dahil olmak üzere garip davranışlar sergilemeye başlamasıdır. Cihazınızın güvenliğinin ihlal edildiğini gösteren diğer işaretler garip çağrılar veya garip mesajlar almaya başlamanız, telefonunuzun kendiliğinden premium uluslararası numaraları aramaya veya  mesaj göndermeye çalışmasıdır. Bunları bazen gelen giden çağrı listenizde görebilirsiniz.  En belirgin işaretlerden birini unutmayalım: Android telefonunuz fidye yazılımı tarafından ele geçirildiyse, telefonunuza giriş yapamayabilirsiniz. 

Kötü amaçlı yazılımları telefonunuzdan uzak tutun

Cihazınızın kötü amaçlı yazılımlar tarafından tehlikeye atılma olasılığını azaltmak söz konusu olduğunda, herhangi bir sihirli düzeltme veya tek tıklama çözümü yok. Bununla birlikte, önleyici ve proaktif adımların bir kombinasyonunu takip ederek tehditlerden korunabilirsiniz:

  • En son sürümler kullanıma sunulduğu anda hem işletim sisteminizi hem de uygulamalarınızı güncelleyin,
  • Cihazınızın tehlikeye girme ihtimaline karşı verilerinizin bir yedeğini güvenli bir şekilde saklayın,
  • Sizi çoğu tehditten korumak için kanıtlanmış bir sicile sahip saygın bir mobil güvenlik çözümü kullanın,
  • Uygulamaları indirirken resmi mağazaya bağlı kalın ve her zaman hem uygulamanın hem de geliştiricisinin incelemelerini kontrol ettiğinizden emin olun ve
  • Siber suçluların cihazlara sızmak ve cihazlardan ödün vermek için kullandıkları yaygın taktiklerin farkında olun.
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