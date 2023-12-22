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Temaslı ödeme mi temassız ödeme mi daha güvenli?

Ödeme yöntemleri kart kullanıcılarında güven duygusunu harekete geçiriyor. Uzmanlara göre Temassız ödemelerinizi daha güvenli hale nasıl getirebilirsiniz?

22 Aralık 2023 Cuma 10:09
Temaslı ödeme mi temassız ödeme mi daha güvenli?






 

Temaslı ödeme mi temassız ödeme mi daha güvenli? 

 

Hızla yaygınlaşan temassız ödeme yöntemleri daha pratik, kolay ve hızlı olduğu için tercih ediliyor. Siber güvenlik şirketi ESET kullanımı artan temassız ödemelerin geleneksel ödeme yöntemlerinden daha güvenli olup olmadığını inceledi, önerilerini paylaştı. 

Yakın alan iletişimi olarak adlandırılan NFC, 2010’ların ikinci yarısında kablosuz teknoloji  ve yeni bir ödeme standardı olarak ortaya çıktı. Bu teknoloji sayesinde, orijinal çip tabanlı kartlar daha da kullanışlı hale geldi. Kartları ödeme terminallerine ve ATM’lere takmak yerine, para transferi için NFC özellikli bir ödeme cihazına dokunmak yeterli oluyor. Temassız kartların yanı sıra, kart bilgilerinizi uygulamaya yükledikten sonra telefonunuzu ödeme için kullanmanızı sağlayan Apple Pay veya Google Pay gibi hizmetler aracılığıyla telefonlar da artık bu işlevi görebiliyor.

NFC ne kadar güvenli?

NFC’nin temel amacının temassız işlemleri kolaylaştırmak olduğu düşünüldüğünde, tamamen güvenli olması gerektiği varsayılabilir. Diğer kablosuz iletişim yöntemleriyle karşılaştırıldığında, çalışması için gereken yakınlık nedeniyle ele geçirilmesi çok daha zordur ancak bu, bazı siber saldırı türlerine karşı algılanamaz olduğu anlamına gelmez. NFC teknolojisinin özellikle ödeme işlemlerinde daha güvenli olduğu doğru olsa bile bu, teknolojinin hatasız olduğunu  göstermez. Kötü niyetli kişiler istediklerini elde etmek için belirli güvenlik açıklarından kolayca yararlanabilirler.

Telefonla ödeme daha mı güvenli?

NFC özelliği telefonlarda da mevcut. Apple Pay, Google Pay ve diğerleri PIN, parmak izi, yüz taraması veya telefonunuzda mevcut olabilecek başka bir ek güvenlik gerektirdiğinden, biraz da güvenli olabilir. Ayrıca her iki ödeme hizmeti de yalnızca etkinleştirildiğinde çalışır, bu nedenle birisinin sizden rahatça bir ödeme alma şansı daha azdır. Ek olarak Apple veya Google Pay kullanmak hesap bilgilerinizi başkalarına aktarmaz ve cihazınızı kaybetmeniz durumunda bu hizmetleri uzaktan devre dışı bırakmak oldukça kolaydır.

Akıllı saatler pek çok açıdan harika olsa da saatin kilidini açmak için gereken kısa bir PIN kodunun ötesinde ek kimlik doğrulama eksikliği nedeniyle bu saatler aracılığıyla ödeme yapmak sorun yaratabilir. Saatin sahibinin bileğinde olması bir tür kimlik doğrulama işlevi olarak varsayılır. Ancak saatlerin çalınabileceği ve genellikle sadece dört haneli bir PIN ile korunduğu düşünüldüğünde, bu durum her zaman işlem için yeterince güvenli bir yöntem olmayabilir.

Temassız ödemelerinizi nasıl daha güvenli hale getirebilirsiniz

  • Telefonla ödemeyi kullanın - Bu uygulamaların eksik yanları olsa da ek kimlik doğrulama gereksinimleri olduğu için temassız kartlara göre daha güvenlidirler.
  • Akıllı saatleri kullanmayın - Daha düşük güvenlik nedeniyle, akıllı saatle ödemeleri etkinleştirmek potansiyel sorunlara yol açabilir.
  • RFID engelleyicileri deneyin - Bunlar, kartınız ile dış dünya arasında bir bariyer oluşturarak olası ele geçirme saldırılarını azaltan küçük kartlar veya cüzdanlardır.
  • Düşük ödeme limitleri belirleyin - Bu, bankanız veya bankacılık uygulamaları aracılığıyla yapılabilir; bu sayede temassız ödemelerde satın alma miktarınız için maksimum bir limit belirleyebilirsiniz.

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