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THY bilet ödüllü anket için uyardı | Sakın inanmayın

Son günlerde bazı uygulamalar üzerinden vatandaşların cep telefonuna ulaşan 'THY'den bilet ödüllü anket' konusunda Türk Hava Yolları'ndan uyarı geldi..

THY bilet ödüllü anket için uyardı | Sakın inanmayın

Son günlerde bazı uygulamalar üzerinden vatandaşların cep telefonuna ulaşan 'THY'den bilet ödüllü anket' konusunda Türk Hava Yolları'ndan uyarı geldi..

09 Eylül 2019 Pazartesi 01:07
THY bilet ödüllü anket için uyardı | Sakın inanmayın

THY bilet ödüllü anket için uyardı | Sakın inanmayın



Özellikle sosyal medya kullanıcılarının cep telefonlarına son günlerde sık sık düşmeye başlayan 'Türk Hava Yolları'ndan bedava bilet ödüllü anket' reklamının tuzak olduğu ortaya çıktı. THY'nin 1933 yılında kurulmasına rağmen 'Türk Hava Yolları'nın kuruluşunun 100. yılını kutluyoruz' yalanıyla herkese 2 bilet verdiklerini iddia eden reklamların kaynağı araştırılıyor. 
Kaspersky daha önce aynı tuzağın geçtiğimiz yıl AirAsia ve Emirates gibi hava yolu şirketleri için de kurulduğu uyarısında bulunmuş, cep telefonu ve bilgisayar kullanıcılarının dikkatli olmasını istemişti.

THY'DEN BEDAVA BİLET AÇIKLAMASI

'Bedava uçak bileti', 'THY'den bedava bilet' gibi sosyal medya üzerinden gelen reklamların gerçek dışı olduğunu açıklayan Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya üzerinden 'bedava bilet' şeklindeki sahte anketlere itibar edilmemesini istedi. 

Sosyal medya üzerinden 'oltalama' diye nitelendirilen phishing yöntemleriyle dolandırıcılara karşı yolcuları uyaran Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabı Twitter vasıtasıyla önemli bilgiler verdi. 

Üstün,  Twitter hesabından şu ifadelere yer verdi: 

"HERKESE BEDAVA 2 BİLET VERİYORUZ" ALDATMACASINA KANMAYIN

Sosyal medya platformlarında “100. yıldönümümüzü kutluyor ve herkese 2 bedava bilet veriyoruz” sloganıyla Türk Hava Yolları A.O. tarafından düzenlenmiş olarak görünen ve kurum adına hediye bilet teklif eden sahte anket paylaşımlarının yayıldığı tespit edilmişti...
 

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