TikTok fenomenleri ne kadar para kazanıyor sorusu büyük merak konusudur. Aslında bu konuda net bir rakam olmamakla beraber sadece TikTok üzerinden de gelir elde edimi sağlanmaz. TikTok üzerinde ünlü olan kişiler başka platformlarda da popüler şekilde takip edilmektedir. Örneğin CZN Burak, Cemre Solmaz, Ece Ronay gibi kişiler Instagram üzerinde de milyonlarca takipçi sayısına sahiptirler.

Bu nedenle firmaların Story reklamlarını paylaşarak yüksek ücretler elde ederler. Aynı şekilde Youtube kanalları üzerinden de gelir elde etme olanakları bulunur. Çeşitli sinema, dizi ve reklam çekimi anlaşmaları sayesinde gelir katsayısı oldukça fazla olacaktır. Trendyol, Hepsiburada, Morhipo, L’Oreal, Twitch, Amazon gibi markalar bu tarz Influencer kişilere fazla miktarda reklam vermektedir.

Reklam miktarında artış olmasının temel nedeni TikTok fenomenleri olarak karşımızda bulunan bu kişiler çok fazla kişiye hitap etmeleridir. Aslında bu durumu televizyona verilen reklamlar gibi düşünmek daha mantıklı olacaktır.

Televizyonda yayınlanan bir diziyi 2 milyon kişi seyrediyordu reklamı 100 bin kişi anca görecektir. Ancak sosyal medya hesaplarında 2 milyona sahip bir Influencer kişinin paylaşımını çok daha fazla insan izleyecektir. Bu nedenle dijitalleşen çağ sonucunda sosyal medya reklamları televizyon reklamlarının önüne geçmiştir. Artık dizi ve film izleme işlemleri de dijital uygulamalara taşınmaktadır.

Fakat bu denli popüler olmak ve yüksek gelir elde etmek için takipçi sayısı ve etkileşimin fazla olması gerekmektedir. TikTok canlı yayın içerikleri yapan kişilerin yüksek izlenmelere ulaşması için bazı hizmetlerden destek alması gerekir. Sitemiz üzerinden alabileceğiniz takipçi paketi destekleri hakkında bilgi almanız mümkündür.

Canlı Yayında Sanal Hediye Yöntemi

TikTok platformu içerisinde son yıllarda eklenen yeni özelliklerde mevcuttur. Bu özelliklerin başında TikTok canlı yayın açma seçeneği gelmektedir. Canlı yayın açan kişiler birden fazla olacak şekilde sohbet ederek karşılıklı eğlenceli dakikalar yaşarlar. Kullanıcılar canlı yayınları izlerken sevdikleri kullanıcılara hediye gönderme veya bağış yapma gibi yardımlarda bulunurlar. Çeşitli emojiye benzer hediyeler sayesinde TikTok canlı yayın esnasında yayın yapan kişiye destekte bulunulur.

Örneğin ayıcık göndermek isteyen kullanıcılar 12 TL karşılığında gönderimi sağlayabilir. Asa hediyesi ise 17 Türk Lirası olarak bulunur. Pahalı olan spor araba hediyesi 3200 TL gibi fiyatlarla karşımıza çıkar. Çiçek gibi hediyeler ise 4 – 5 TL bandında değişkenlik gösterir. TikTok üzerinde jeton göndermekte yardım ve destek yapma biçimlerinden biridir. Ancak jeton alabilmek için hesabınızın takipçi sayısının 1000 kişinin üzerinde olması gerekmektedir. Ayrıca TikTok canlı yayın açarak jeton hediyelerini almanız mümkün olacaktır.

Marka Anlaşmaları ve Şarkı Tanıtımı En Çok Gelir Getiren Yöntemler

TikTok platformu sayesinde tanınmış kişilere TikTok fenomenleri adı verilmektedir. Bu kişiler çeşitli reklam anlaşmaları ve film gibi teklifler almaktadır. Toplum tarafından sevilen kişiler oldukları için reklam ve PR bakımından birincil tercih haline gelmişlerdir. Marka anlaşmaları yaparak Trendyol, Hepsiburada veya Amazon gibi büyük firmaların yüzü olabilmektedirler.

Birçok Influencer olarak tanınmış kişinin marka anlaşmalı paylaşımlarını Instagram hesaplarında görmek mümkündür. Ayrıca çeşitli şarkı tanıtımları ve e-ticaret ürünleri hakkında yukarı kaydırma özelliğine sahip içerikler görmek mümkündür. Fakat bu anlaşmaları yapabilmek için milyonlarca izlenmeye ve yüksek takipçi sayısına ihtiyaç vardır. Bu nedenle TikTok beğeni satın al gibi hizmetlerden yardım alarak hesabınızı büyüterek fenomen adayı olabilirsiniz.

Nasıl TikTok Fenomeni Olabilirim?

TikTok platformu içerisinde içerik üreten bireyler TikTok fenomenleri gibi olmak isterler. Ancak bu durum sanıldığı kadar kolay ve basit değildir. Milyarlarca kullanıcının olması nedeniyle yeni hesapların büyümesi ve gelişmesi oldukça zordur. Özgün, komik, eğlenceli ve ilgi çekici içerikler yüklemek insanların ilgisini çekecek unsurlardan biridir.

Bu durumun haricinde yeni veya gelişmekte olan hesaplar TikTok takipçi satın al gibi hizmetler vasıtasıyla hesaplarını büyütebilirler. Ancak takipçi desteği alınacak aracı kurumlar düzgün şekilde tercih edilmelidir. Günümüzde şifre talebinde bulunan kalitesiz aracı kurumlarda yer almaktadır. Bu tarz kalitesiz yerlere dikkat ederek hareket etmek önemlidir. Sitemiz üzerinden güvenilir şekilde hizmet ve destek sağlayan aracı kurumlara kolay şekilde erişim sağlayabilirsiniz.

TikTok Fenomeni Olmanın Yolları

Sosyal medya platformlarının global hale gelmesi ve çağın dijitalleşmesi sonucunda bazı kavramlar hayatımıza entegre olmuştur. Bu kavramların başında Youtuber, Influencer veya fenomen kavramları gelmektedir. Sosyal medya araçlarının popüler olması sonucunda artık içerik üreticiler belli bir meslek grubuna ait olarak sayılmaktadır.

Eski dönemde ünlü olan film, sinema dizi yıldızları veya ses sanatçıları karşımıza çıkmaktadır. Ancak gelişen ve değişen çağ sonucunda sosyal medya platformları sayesinde tanınan Influencer veya Türkçe adıyla fenomenler karşımıza çıkmaktadır. TikTok fenomenleri binlerce kişi tarafından izlenen, beğenilen ve kullanıcılar tarafından tanınan kişiler haline gelmiştir. TikTok içerisinde yer alan kullanıcılar başka platformlarda da ün yapmış kişiler olabilmektedir.

Örneğin şuan TikTok platformu içerisinde en fazla takipçiye sahip TikTok fenomenleri arasında yemek videoları çeken CZN Burak adlı kişi bulunmaktadır. Kendisinin 50 milyona yakın takipçisi bulunmaktadır. Özellikle Dubai gibi alanlarda restoran işletmeciliği yapması Arap kökenli bireyler tarafından oldukça ilgi görmektedir. Büyük boyutlarda yemekler yapması da TikTok videolarının izlenirlik oranını artırmaktadır. İkinci olarak Nursema Altuntaş adlı Türk TikTok kullanıcısı gelmektedir.

Kendisinin 20 milyona yakın takipçi sayısı bulunmaktadır. Portre ve resim gibi içerikler üreten fenomen fazla izlenme sayılarına sahiptir. Üçüncü sırada Yeşim Eren adlı TikTok fenomenleri içerisinde yer alan şahıs bulunmaktadır. Dördüncü sırada yine sosyal medya üzerinde ilginç videolara sahip ünlü et restoran zinciri sahibi Nusret adlı kişi bulunmaktadır.

Bu ikili 10 15 milyon aralığında değişen takipçi sayısına sahiptir. Bu kişilerin ardından Ayda Sadık, Çılgın dondurmacı, Koray Zeynep kanalı, Cemre Solmaz, Ceren Yaldız, Ece Ronay gibi isimler gelmektedir. Bu isimlerin birçoğu yaş olarak 18 ile 22 aralığında bulunan kişilerdir. Bu nedenle İnfluencer olmak için şansınız daima bulunmaktadır.

Influencer veya fenomen olmak için takipçi sayısının önemi nedeniyle TikTok takipçi satın al gibi hizmetlerden destek almanız tavsiye edilir. Sitemiz üzerinden gerekli adımları takip ederek sizde yukarıda belirtilen isimlerden biri olabilirsiniz. Video çekerek veya içerik üreterek popüler olup yüksek gelirler elde etmeniz mümkündür.

Takipçi Sayımı Nasıl Arttırabilirim?

TikTok platformu gibi yer alan sosyal medya araçları içerisinde takipçi sayısı oldukça önemli seviyede karşımıza çıkar. TikTok fenomenleri yüksek takipçiye sahip olan kişilerdir. Bu nedenle gelir miktarlarında da oldukça artış görülür. Hesabın etkileşim içinde olması için paylaşılan videoların veya canlı yayınların daha fazla kitleye ulaşması gerekir. Çünkü TikTok platformu içerisinde milyonlarca hesap ve kullanıcı bulunmaktadır. Bu kadar fazla hesabın ve profilin bulunması rekabet ortamının fazla olmasına sebebiyet verir. Öne çıkmak ve keşfet alanında önerilmek için profilin etkileşim sayısının fazla olması gerekir. Bu nedenle takipçi sayısı ve hesapların etkileşimi, beğeni ve yorum sayıları oldukça mühimdir.

Takipçi sayısının ehemmiyetinden ötürü sayının arttırılması için bazı uğraşlar verilmelidir. Takipçi sayımı nasıl arttırabilirim sorusunu neredeyse bütün TikTok kullanıcıları merak etmektedir. TikTok izlenme satın al hizmeti sayesinde hesabınızı belli seviyenin üzerine taşımanız mümkün olacaktır. Sitemiz üzerinden bu konuda destek alarak hesabınızın güvenilir şekilde büyümesine imkan sağlayabilirsiniz.