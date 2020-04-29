TOGED’in desteklediği matematik öğretimi için oyun geliştirme yarışması başlıyor

Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonunda, Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) ve ODTÜ TEKNOKENT işbirliği ile 3. 4. ve 5. sınıflar için matematik öğretimi amacıyla oyun geliştirme yarışması düzenleniyor.

20.04.2020 - COVID-19 virüsünün yarattığı olumsuz şartlar altında yazılım geliştirme ve oyun yazılımı geliştiren kişi, kurum ve şirketlerin üretim ortamına destek olması üzere hazırlanan “Matematik Öğretimi için Oyun Geliştirme Yarışması ” ile oyun sektörünün tanıtılması ve eğitim alanına katkı sağlaması amaçlanıyor.

Yarışma kapsamında ülkemizin önemli bir sorunu olan matematik öğretimini uzaktan eğitime uygun formatta ve daha kolay bir duruma getirecek çözümleri desteklemek için 3. 4. ve 5. sınıflarda öğretilen matematik derslerinin tamamı ya da bir bölümünü kapsayacak şekilde oyun yazılımlarının geliştirilmesi hedefleniyor.

işbirliği ile yürütülen yarışmanın jürisi, ilgili kurumların ve uygun gördükleri paydaşların temsilcilerinden oluşacak ve oyunlar; genel oynanış mekanikleri, hikaye, temaya uygunluk, öğreticilik ve özgünlük kriterlerine göre jüri tarafından değerlendirilecek.

Oyun geliştiricilerine destek olmaları amacıyla iş birlikçi kurumların mentörleri, her hafta belirlenecek tarihlerde gerçekleştirilecek canlı yayınlarda geliştiricilerin sorularını yanıtlayacaklar.

Yarışmaya başvurular ve oyun teslim tarihleri 1-31 Mayıs 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek. Yarışmanın kazananları ise 1-15 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacak jüri değerlendirme süreci sonrası belirlenecek. Değerlendirme sonrası kazananlar ödül etkinliği ile duyurulacak.

Yarışmada birincilik ödülü 7.500 TL , İkincilik ödülü 5.000 TL ve üçüncülük ödülü ise 2.500 TL olarak belirlendi. Ayrıca “Facebook Developer Circles Ankara Özel Ödülü” olarak Oculus Go 32 GB hediye edilecek.

YARIŞMAYA BAŞVURU KOŞULLARI:

Yarışmaya aşağıdaki niteliklere sahip oyun geliştirebilecek girişimci, yazılımcı, tasarımcı, öğrenci kısacası fikrine güvenen herkes katılım sağlayabilir. Yarışmaya başvurular www.oyunla.biz.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

Oyunların Özellikleri: