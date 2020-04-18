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Türk bilim insanları tasarladı | COVID-19 Örnek Alma İstasyonu

Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, koronavirüsün numune alma sırasındaki yayılımını önlemek amacıyla “Negatif Basınçlı ve Morötesi Işınlı Örnek Alma İstasyonu” imal etti.

18 Nisan 2020 Cumartesi 10:32
Türk bilim insanları tasarladı | COVID-19 Örnek Alma İstasyonu

COVID-19 testi bu istasyonda yapılıyor

Virüs testi sırasında sağlık çalışanları ile hastalar arasındaki teması kesen ve işlem bitiminde 1-2 saniye içerisinde kendi kendisini temizleyebilen cihaz, Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde kullanılmaya başlandı.

Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyeleri Dr. Şener Odabaşoğlu ve Dr. Kemal Fırat Oğuz, virüsün sağlıkçılara ve hastalara bulaşmasını engelleyecek bir “koronavirüs numune istasyonu” geliştirildi. Sağlıkçıların ve hastaların birbiriyle temas etmeden numune alınmasını sağlayan bu istasyon içinde morötesi (ultraviyole) ışın lambalarıyla sterilizasyon sağlanırken, negatif basınçla da virüsten koruma sağlanıyor.

Projenin ayrıntılarıyla ilgili bilgi veren Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Rıza Gürler Akgün, COVID-19 salgınında dünya genelinde aşı ve tedavi bulunana kadar hastalığın yayılım hızının yavaşlatılmasının çok önemli olduğunu belirtti. Bu kapsamda Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü ile yapılan ortak çalışmalar doğrultusunda harekete geçtiklerini belirten Akgün, “Negatif Basınçlı ve Morötesi Işınlı Örnek Alma İstasyonu” projesinin Dr. Odabaşoğlu ve Dr. Oğuz tarafından projelendirilip geliştirildiğini aktardı. Akgün, prototip istasyonun ADF Mühendislik Firmasının desteğiyle 10 günde tamamlandığını ve 15 Nisandan itibaren Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde kullanılmaya başlandığını söyledi.

NASIL ÇALIŞIYOR?

İstasyon hastalardan numune alınırken, hemşire ve doktorların korunması amacıyla kullanılıyor. Hasta veya virüsün bulaştığı şüphesi olan kişi, iki yanı camla kaplı şeffaf istasyon içine giriyor. Sağlık personeli numune alma işleminin yapılabilmesi için tasarlanan ön kısımdaki dışarıdan istasyon içine uzanan sabit eldivenleri giyiyor. İçeride bulunan kutudan malzemeyi alıp paketinden çıkartıyor. Hastadan numuneyi aldıktan sonra steril bir şekilde özel kabına koyuyor. Sağlıkçı ve hasta temas etmeden işlem tamamlanıyor.

İSTASYON 1-2 DAKİKADA TEMİZLENİYOR:

İstasyon sağlık çalışanlarının güvenli ortamda çalışmasını sağlaması kadar, test yapılan kişileri de virüsten koruyor. Numune alındıktan sonra sağlık çalışanı, istasyondaki sterilizasyon butonuna basarak morötesi ışın lambalarıyla negatif basınç sistemini çalıştırıyor. İstasyon içinde kalması muhtemel virüsleri ortadan kaldıracak sterilizasyon 1-2 dakika içinde sağlanıyor. Sıradaki hasta virüsten tamamen temizlenen istasyona giriyor.

PATENT BAŞVURUSU YAPILIYOR

İstasyonun kendini çok kısa sürede temizleyebilme özelliğiyle örnek alma sırasında oluşabilecek virüs bulaşma olasılığından neredeyse tamamen kurtulmuş olduklarını belirten Akgün, “Benzerlerinden önemli farkları olan bu istasyonla ilgili patent başvuru sürecimiz devam ediyor. İhtiyaç duyulan her yerde kullanılabilmesi için tüm bilgi birikimimizi hiçbir karşılık beklemeden paylaşmaya hazırız. İnsanlığın bu salgından bir an önce kurtulması için üniversite olarak seferber olduk” dedi.

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