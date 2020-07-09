Türk firması koronavirüsü etkisiz hale getiren vironance teknoloji geliştirdi

İTÜ ARI Teknokent’te faaliyet gösteren teknoloji firması Smarte çok önemli bir buluşa imza attı. Geliştirdikleri Vironance teknolojisi ile koronavirüsü etkisiz hale getiren firma dünyada bir ilki başardı. Hayata geçirilen yöntemle havada asılı, yüzey ve yüzeyin altına tutunmuş olan virüsler, elektromanyetik enerji ile saniyede milyarlarca kez titreştirilip rezonansa sokularak etkisiz hale getiriliyor.



İnsan sağlığı ve ortam konforu üzerine de teknolojiler geliştiren Smarte’nin koronavirüsü etkisiz hale getiren teknolojisinin detayları 09 Temmuz 2020, Perşembe günü gerçekleştirilen online basın toplantısında Smarte Kurucu Ortağı Melih Ballıkaya ve Smarte Yönetim Kurulu Üyesi Nazım Yavuz’un katılımlarıyla duyuruldu.

Hayata geçirdikleri teknoloji hakkında konuşan Ballıkaya, “Evlerde ve ofislerde enerji verimliliği sağlamak amacıyla kurulan şirketimiz, yerli ve patentli sensör teknolojileri ile sıcaklık, nem, ışık, basınç, hava kalitesi gibi insan sağlığı ve ortam konforu için hayati öneme sahip bilgilerin gerçek zamanlı ölçümünü yapıyor. Yaşadığımız topluma duyarlı bir marka olarak koronavirüs pandemisi ortaya çıktığında insan sağlığını doğrudan tehdit eden bu virüse karşı harekete geçmek istedik. Dünyada bir ilk olan bu teknolojiyi binalarda virüs tespiti ve yok edilmesi amacını içeren AR-GE çalışmaları sonucunda geliştirdik. Vironance teknolojisi; kapsam alanında özel bir elektromanyetik alan oluşturuyor ve virüsleri, çeperlerini titreştirerek etkisiz hale getiriyor. Ayrıca Vironance, H1N1, H3N2, SARS, MERS gibi virüsleri etkisiz hale getirmek için büyük umut vaat ediyor” dedi.

Smarte Kurucu Ortağı Melih Ballıkaya

Patent çalışmaları başlatıldı

Ballıkaya, “Çalışmamızın başarısı Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’ndan ISO/IEC Standard 17025 akreditasyonuna sahip ve virüs deneyleri için akredite edilmiş laboratuvar tarafından raporlandı. Çalışmamızın hem Türk Patent ve Marka Kurumu hem de Avrupa Patent ve PCT nezdinde çok sayıda patent başvurularını gerçekleştirdik. Ortaya koyduğumuz teknolojinin en güçlü yanı insan sağlığına zarar vermeden, virüsleri inaktif hale getirmesidir. Kimyasallardan farklı olarak gıda ile temasında gıdaya herhangi bir zarar vermez. Sadece uygulanan yüzeyde değil nesnenin derinliklerine iner ve kısa bir süre içerisinde ilgili hacimde virüsü inaktif hale getirir” diye konuştu.

Ballıkaya, “Vironance teknolojisinin ülkemizde kullanılmaya başlanmasıyla birlikte tüketicilerin özellikle mağaza, otel, kafe ve restoran gibi ortak alanlarda sağlık endişelerinin azalacağına inanıyoruz. Bu önemli teknolojinin HORECA, perakende ve turizm sektörlerine katkı sağlayacağını, ihracat gelirlerimizi de artıracağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Yavuz: “Bulaş riskinin yüksek olduğu alanlara odaklandık”

Vironance teknolojisinin kullanım alanlarına ilişkin detayları aktaran Smarte Yönetim Kurulu Üyesi Nazım Yavuz, “Tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs pandemisine karşı önemli bir teknolojiyi hayata geçirdik. Vironance teknolojisi koronavirüsü etkisiz hale getiriyor. Bu teknolojiyi hayata geçirirken öncelikli olarak bulaş riskinin yüksek olduğu ve insanların toplu olarak vakit geçirdiği kamu binaları, ofisler, okullar, restoranlar, kafeler, AVM ve perakende zincirleri gibi sosyal alanlardaki sorunu çözmeye odaklandık” dedi.

Uygulandığı tüm alanlarda virüsleri etkisiz hale getiriyor!

Yerli teknoloji ve yerli üretim olan Vironance hava, yüzey ve katmanlı yüzey fark etmeden uygulandığı tüm ortamda bulunan virüsleri etkisiz hale getiriyor. Çevre dostu olan Vironance aynı zamanda düşük enerji ile çalışıyor. Farklı kullanım alanları ve teknolojilere uyarlanabilen Vironance, dezenfekte işlemini 7/24 kesintisiz olarak yapabiliyor. Otomasyon sistemlerine entegre edilerek kontrol edilebiliyor ve raporlanabiliyor.