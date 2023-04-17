Türk Mühendisler, ChatGPT’nin Rakibini Geliştirdi

Türkiye’de yapay zeka alanının pazar lideri CBOT, sanal asistan uygulamaları için herhangi bir veri tabanıyla entegre edilebilen, kurumsal kullanıma hazır bir büyük dil modeli (LLM) olan CBOT GPT’yi piyasaya sürdü. Şirket, CBOT GPT’nin GPT-4'den önemli ölçüde daha küçük olduğunu ve şirket içinde kurumsal amaçlarla kontrollü şekilde çalışabileceğini belirtiyor.



Türkiye’nin GPT’si olarak nitelendirilebilecek olan CBOT GPT, OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT sistemine bağımlı olmadığı için, kurumsal kullanıcılar için daha çekici bir seçenek haline geliyor. Bu bağımsızlık, kurumların özel ihtiyaçlarına daha esnek ve özelleştirilebilir bir şekilde cevap verilebilmesini sağlıyor.

OpenAI tarafından geliştirilen, doğal dil işleme teknolojisi ile insanlar tarafından oluşturulan doğal ifadeleri anlayabilen ve yine insan ifadelerine çok yakın metinler üretebilen, yapay zeka teknolojilerindeki gelişmelerin en son ürünlerinden olan "ChatGPT" herkesin gündemini meşgul ederken, CBOT mühendisleri tarafından geliştirilen CBOT GPT teknolojisi, kullanıcıların bilgiye ulaşmasını, metin yazma gibi işlerini daha kolay halletmesini ve daha verimli çalışmasını olanaklı hale getirerek kurum ve kuruluşlar için de sayısız avantajın kapılarını aralıyor.Müşteri hizmetleri, çalışan eğitimi, insan kaynakları, pazarlama ve satış, otomasyon gibi pek çok alanda kurumlar için değer yaratan ChatGPT, özellikle müşteri hizmetleri alanında, müşteri deneyimini iyileştirmek ve işletmelerin daha hızlı ve daha etkili hizmet sunmasını sağlamak için büyük bir potansiyel barındırıyor. CBOT GPT sayesinde ise kuruluşlar müşterilerin sorduğu sorulara, kurum için özelleştirilmiş bir alanda hızlı, kolay ve doğru yanıtlar sunabilecek, bir çok görev ve sürecin otomatikleştirilmesini sağlayarak verimliliği arttıracak.

CBOT GPT ile Kuruma Özelleştirilmiş Dil Modelleri Geliyor

modelinin doğal dil işleme ve yapay zeka yeteneklerini kullanarak kurumların kendi verilerine dayalı olarak özelleştirilmiş bir dil modeli oluşturmasına ve bu dil modelini kendi iç süreçlerinde veya müşteri hizmetleri odağında kullanmasına imkan tanıyor.CBOT GPT, kurumların özel domainlerinde, özellikle bankacılık, yatırım ve kamu hizmetleri gibi belirli düzenlemeye tabi sektörlerdeki şirketlerin sahip olduğu kendi altyapılarında da kolaylıkla kullanılabiliyor.

CBOT GPT, daha verimli ve etkin bir şekilde yapay zeka eğitiminin zenginleştirilmesini, müşteriye verilecek cevapların oluşturulmasında geleneksel yöntemler ve ChatGPT’nin hibrit çalışması ile deneyimin daha geniş bir konu alanını kapsar hale getirilmesini sağlıyor. Bu sayede, kurumlar sınırlarını kendi belirledikleri alanlarda doğru yanıtlar verebilen özelleştirilmiş bir sanal asistana sahip oluyor. Örneğin, bir banka, bankacılık işlemleri gibi süreçleri önceden tanımlanmış akışlar ile gerçekleştirirken, müşterilerinin ihtiyaç duyduğu bilgileri yine kendi sistemlerinde çalışan CBOT GPT, ile kolayca cevaplayabiliyor.

CBOT GPT ile CHATGPT ile beraber çalışabiliyor

Kişisel verilerin korunması kanunu nedeniyle kurumların ChatGPT'yi sadece kurumsal amaçlarla kullanmasının sorunlara neden olabileceğini ve bu nedenle CBOT GPT ile teknolojinin kurumlara özelleştirilmesinin çok daha etkili olduğunun altını çizen CBOT CEO’su Mete Aktaş, CBOT GPT'nin geliştirilmesindeki ana motivasyonun, kurumsal müşterilerinden aldıkları geri bildirimler olduğunu açıkladı ve ekledi “Müşterilerimiz, verilerinin kendi iç sistemlerinden dışarıya çıkması ile ilgili endişelerini dile getirdiler. Bu sebeple CBOT olarak, mevcut büyük dil modelleri ile benzer doğruluk seviyesini korurken şirket içinde çalıştırılabilen, küçük ve ticari açıdan uygun bir model oluşturmayı hedefledik ve bunu gerçekleştirdik. CBOT GPT, zorlu ihtiyaçlara cevap veren etkili bir çözüm sunarak kurumsal şirketler için ideal bir seçenek oldu.”

CBOT’un, şirketlerin GPT gibi yapay zeka teknolojilerini etkili bir şekilde kullanmalarına yardımcı olacak uzmanlığa ve deneyime sahip olduğunu belirten Aktaş, “Sadece yüksek maliyetler değil aynı zamanda iş dünyasında yasallık, kurumsallık ve doğruluk kriterlerinin elzem olması sebebiyle de CBOT GPT çözümü tercih ediliyor. CBOT Platformun ChatGPT ile entegre olması ve kurulumlar için özel olarak geliştirdiğimiz CBOT GPT modülünün kurumsal ihtiyaçlara uygun şekilde kullanılması tüm sektörler için çok önemli bir değer yarattı. Ayrıca, kurumsal dünyada diyalogsal deneyim sadece genel bilgileri değil, banka hesap durumunuz, gönderilerinizin teslimat durumu, doktor randevularınız, vergi ödemeleriniz gibi kişisel bilgi ve işlemleri içerir. Bu nedenle, kurumsal sanal asistanların tasarımında önemli bir faktör olan bağlam uygunluğu, kullanıcının amacına yönelik hizmet sağlamak için hedef odaklı bir diyalog tasarımı gerektirir. ChatGPT entegrasyonu ve CBOT GPT kurumsal modülüyle birlikte kurguladığımız hibrit ve bütünsel deneyim ile CBOT'un yapay zeka alanındaki gücünü ve deneyimini bir kez daha ortaya koyduk”diyor.

