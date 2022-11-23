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Türk mühendisler, SIM kart dolandırıcılarına dur dedi

Özellikle bankacılık dünyasında gözlemlenen SIM Kart ve Operatör Değişikliği Dolandırıcılığının çözümü Türk mühendislerden geldi 

23 Kasım 2022 Çarşamba 10:47
Türk mühendisler, SIM kart dolandırıcılarına dur dedi

Türk mühendisler, SIM kart dolandırıcılarına dur dedi

SIM kart ve operatör değişikliği dolandırıcılığı tüm dünyada olduğu ülkemizde de özellikle banka hesaplarından para çalmak odağında yaygın olarak görülüyor. Global arenada geliştirdiği teknolojilerle tanınan Türk mühendislik şirketi SmartMessage ARGE stratejileri kapsamında geliştirdiği özel uygulamasıyla bu konuda finans kuruluşlarına güvenli iletişim ve işlem imkânı tanıyor. SmartMessage, finans sektörü tarafından yoğun olarak ilgi gören bu uygulama ile dolandırıcılık oranlarını minimize etmeyi sağlıyor.

Türk mühendisler tarafından yoğun ARGE çalışmalarıyla geliştirilen ve SIM kart ile operatör değişikliği dolandırıcılığını önleyen SmartMessage’ın özel çözümü, ağırlıklı bankacılık ve finans sektörlerinde olmak üzere, cep telefonu üzerinden doğrulama alınan tüm sektörler için bir güvenlik aracı olarak kullanıma sunuluyor. Kuruluşlar böylece SIM Kart Değişimi ile ilgili kendi kuralarını oluşturabiliyor, bu kurala uygun olmayan durumlarda kara liste gibi uygulamalarla bankacılık başta olmak üzere ilgili işlemlerin ilerlemesi engellenebiliyor.   

SIM Kart ve Operatör Değişikliği Dolandırıcılığı Nasıl Yapılıyor?

SIM Kart ve Operatör değişikliği dolandırıcıları kurbanlarının kişisel bilgilerini bir şekilde ele geçirdikten sonra sahte bir kart değişimi bildirimi yapıyorlar. Gerçek müşteri gibi erişim sağlayacakları kurumlarla iletişime geçip, kart değişimi yaptıklarını belirtiyorlar. Kendi numaralarına gelen bilgilerle, kurbanın hesaplarına giriş yapıyorlar. SmartMessage’ı tercih eden bankalar ve finansal kuruluşlar bu dolandırıcılığın önüne kolayca geçiyor. 

Bu başarılı uygulamayı geliştiren ve dünyaya teknoloji ihraç eden SmartMessage’ın CEO’su Oğuz Küçükbarak şu bilgileri aktarıyor: “SIM Kart ve operatör değişikliği dolandırıcılığı sadece ülkemizde değil, dünyada da özellikle bankacılık, finans ve perakende gibi sektörler için önemli bir sorun. Europol’ün açıklamasına göre, Amerika’da bu yolla ünlü isimlerin dahil olduğu 100 milyon dolarlık  bir dolandırıcılık olayı yaşanmış. Son beş yılda bu tür vakaların yüzde 400 arttığı belirtiliyor. Princeton Üniversitesi’nin çalışmasına göre de bu tür SIM kart ve operatör değişikliği dolandırıcılık denemelerinin beşte dördü başarıyla sonuçlanıyor. Ülkemizde bankaların ve finans kuruluşlarının bu durumla karşılaşmamak için tercih ettikleri ürünümüz Ortadoğu’daki önemli kurumların da tercihi haline geldi”

SmartMessage’ın bu özel çözümünün Türk Bankacılık sektörü tarafından benimsendiğini aktaran CEO Oğuz Küçükbarak şöyle devam etti: “Konuyla ilgili Türkiye’deki performansı Ortadoğu’ya da taşıdık. Önemli kurumlar konuyla ilgli güvenliklerini artırmak için bir Türk markasını seçtiler. Hedefimiz bu spesifik ürünü daha farklı coğrafyalarda da kullanıma sunmak. Afrika ve Güneydoğu Asya özelinde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Anahtar Kelimeler:
SIM KartSim Kart Değişikliği
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